    విద్యార్థులకు అదిరిపోయే శుభవార్త - తెలంగాణలో ఈసారి ఎక్కువగానే సంక్రాంతి సెలవులు..!

    తెలంగాణలో సంక్రాంతి సెలవులు జనవరి 10 నుంచి ఉండనున్నాయి. ఈసారి వారం రోజుల పాటు హాలీ డేస్ ఉండనున్నాయి. తిరిగి జనవరి 17వ తేదీన తెరుచుకుంటాయి.

    Published on: Dec 27, 2025 10:02 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Telangana
    సంక్రాంతి పండగ నేపథ్యంలో విద్యార్థులు సెలవుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఏపీలో సెలవులు ఖరారు కాగా… తెలంగాణలో మాత్రం కొంత సందిగ్ధత నెలకొంది. ముందుగా ప్రకటించిన అకాడమిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం… సంక్రాంతి సెలవులు జనవరి 11 నుంచి 15వ తేదీ వరకు ఖరారు చేశారు.

    సెలవులు
    సెలవులు

    అదనంగా మరో 2 రోజులు…!

    అయితే ప్రస్తుతం పండుగల తేదీలు మారాయి. జనవరి 14న భోగి, 15న సంక్రాంతి, 16న కనుమ పండుగలు ఉన్నాయి. దీంతో గతంలో ప్రకటించిన తేదీలు మారనున్నాయి. తాజాగా జనవరి 10వ తేదీ నుంచి 16వ తేదీ వరకు సెలవులుగా నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. అంటే జనవరి 17వ తేదీన శనివారం పాఠశాలలు తిరిగి పున: ప్రారంభమవుతాయి. విద్యాశాఖ నుంచి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.

    ముందుగా ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం అయితే… 5 రోజులు మాత్రమే సెలవులు ఉండనున్నాయి. అయితే పండగ తేదీలు మారిన నేపథ్యంలో… మరో 2 రోజులు పెరగనున్నాయి. అంటే ఈసారి 7 రోజులు ఉండనున్నాయి.

    ఈసారి జనవరి 14న భోగి, 15న సంక్రాంతి, 16న కనుమగా ఉండనుంది. జనవరి 10న రెండో శనివారం కూడా కలిసి రావడంతో ముందు ప్రకటించిన సెలవుల్ని పునఃసమీక్షించారు. జనవరి 10 నుంచి 16వ తేదీ వరకు సెలవులుగా నిర్ణయించారు.

    తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి వస్తుందంటే చాలు సెలవుల కోసం బడి పిల్లలు ఎదురూచూస్తుంటారు. చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా సొంత ఊర్లకి పయనమవుతారు. సరదాగా వారంరోజుల పాటు బంధువులు, గ్రామస్థులతో సంతోషంగా గడుపుతుంటారు. అయితే ప్రభుత్వం ప్రకటించే సెలవులను చూసుకునే…. వారి ప్రయాణాలను ప్లాన్ చేసుకుంటారు. అయితే ఈసారి కూడా సంక్రాంతి పండగకి ఎక్కువగానే సెలవులు ఉండటంతో ఎవరి ప్లాన్ లో వారు ఉన్నారు.

