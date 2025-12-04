Edit Profile
    ఇంటర్వ్యూతోనే ఎస్బీఐలో జాబ్.. 996 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్.. హైదరాబాద్‌లో కూడా ఖాళీలు

    స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న స్పెషలిస్ట్ క్యాడర్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు దరఖాస్తులు కోరుతోంది. మెుత్తం 996 పోస్టులకు రిక్రూట్‌మెంట్ నడుస్తోంది.

    Published on: Dec 04, 2025 4:13 PM IST
    By Anand Sai
    ఎటువంటి పరీక్ష లేకుండా బ్యాంకులో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందడానికి మంచి ఛాన్స్ వచ్చింది. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్పెషలిస్ట్ కేడర్ ఆఫీసర్స్ (SCO) పోస్టుల కోసం కొత్త నియామక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. 996 పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానించారు. ఈ నియామకానికి ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ డిసెంబర్ 2 నుండి బ్యాంకు అధికారిక వెబ్‌సైట్ sbi.bank.inలో కూడా ప్రారంభమైంది.

    ఎస్బీఐ జాబ్స్(ప్రతీకాత్మక చిత్రం)
    ఎస్బీఐ జాబ్స్(ప్రతీకాత్మక చిత్రం)

    ఈ నియామకం ద్వారా ఉద్యోగం పొందడానికి గొప్ప అవకాశం వస్తుంది. ఎంపిక ప్రక్రియలో షార్ట్‌లిస్టింగ్, ఇంటర్వ్యూ మాత్రమే ఉంటాయి. వీపీ వెల్త్(ఎస్ఆర్ఎం) 506 ఖాళీలు, ఏవీపీ వెల్త్(ఆర్ఎం) 206, కస్టమర్ రిలేషన్‌షిప్ ఎగ్జిక్యూటివ్ 284 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. మెుత్తం ఖాళీలులు 996. ఇందులో హైదరాబాద్ 43, అమరావతిలో 23 ఖాళీలు ఉన్నాయి.

    వీపీ వెల్త్ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అభ్యర్థులు బ్యాచిలర్ డిగ్రీ, సంబంధిత రంగంలో ఆరు సంవత్సరాల అనుభవం కలిగి ఉండాలి. ఏవీపీ వెల్త్‌కు గ్రాడ్యుయేషన్, రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ లేదా సంబంధిత మూడు సంవత్సరాల అనుభవం కూడా అవసరం. కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టుకు బ్యాచిలర్ డిగ్రీ అవసరం. డాక్యుమెంటేషన్‌లో అనుభవం ఉన్న అభ్యర్థులకు ఈ పదవికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.

    పోస్టుల ఆధారంగా 2025 మే 1వ తేదీ నాటికి 20 నుంచి 42 ఏళ్ల మధ్య వయసు ఉండాలి. వయోపరిమితిలో సడలింపు ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఎంపిక ప్రక్రియ షార్ట్‌లిస్టింగ్, ఇంటర్వ్యూ ద్వారా మాత్రమే ఉంటుంది. ఒప్పంద కాలం 5 సంవత్సరాలు, అయితే బ్యాంక్ ద్వారా మరో 4 సంవత్సరాలు పొడిగిస్తారు.

    అన్‌రిజర్వ్డ్/ఈడబ్ల్యూఎస్/ఓబీసీ అభ్యర్థులు ఫారమ్ నింపడానికి రూ.750 దరఖాస్తు రుసుము చెల్లించాలి. SC/ST/PwBD అభ్యర్థులకు మినహాయింపు ఉంటుంది. వారికి ఎటువంటి రుసుము లేదు.

    ఎలా అప్లై చేయాలి?

    ఫారమ్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి, అభ్యర్థులు ముందుగా ఎస్బీఐ అధికారిక వెబ్‌సైట్ sbi.bank.inని సందర్శించాలి.

    ఇక్కడ మొదట మీ ప్రాథమిక సమాచారాన్ని పూరించండి, రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్‌ను క్రియేట్ చేసుకోవాలి. పాస్‌వర్డ్‌ కూడా.

    ఇప్పుడు విండోను తిరిగి తెరిచి, ఫారమ్ నింపాలి.

    అన్ని బాక్సుల్లో అవసరమైన సమాచారాన్ని సరిగ్గా పూరించండి.

    తాజా ఫోటోగ్రాఫ్, సంతకం, రెజ్యూమ్, ఐడీ ప్రూఫ్, పాన్ కార్డ్, డిగ్రీ, అనుభవ ధృవీకరణ పత్రం, ఫారం-16 వంటి పత్రాలను స్కాన్ చేసి అప్‌లోడ్ చేయండి.

    ఫోటో, సంతకం తప్ప మిగిలిన అన్ని పత్రాలను PDF ఫార్మాట్‌లో సేవ్ చేయండి. ఈ ఫైల్‌లు 500kb సైజును మించకూడదు.

    దీని తర్వాత, దరఖాస్తు రుసుము చెల్లించి, చివరకు ఫారమ్‌ను సమర్పించండి.

