    ఇకనుంచి నేను అతని సమస్య.. రెండో పెళ్లి తర్వాత డెవిల్ ఎమోజీతో సమంత పోస్ట్.. ఎవరి గురించి అంటే?

    సమంత రూత్ ప్రభు తన ఇన్ స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్‌లో రెండో పెళ్లి ఫొటోలను పంచుకుంది. డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరుతో జరిగిన సమంత వివాహం ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా సమంత పెట్టి ఇన్‌స్టా స్టోరీ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

    Published on: Dec 04, 2025 10:44 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు రెండో పెళ్లి అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ రాజ్ నిడిమోరుతో సమంత వివాహం డిసెంబర్ 1న జరిగిన విషయం తెలిసిందే. అప్పటి నుంచి తన రెండో పెళ్లికి సంబంధించిన ఫొటోలను, అనుభూతులను ఒక్కొక్కటిగా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తోంది సమంత.

    తాజాగా సమంత ఒక చమత్కారమైన వ్యాఖ్యతో ఇన్‌స్టా స్టోరీ పెట్టింది. ఈ పోస్ట్ ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. పెళ్లికి సంబంధించిన ఓ ఫొటోను షేర్ చేసిన సమంత దానికి సార్కాస్టిక్ క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చింది. ఆ ఫొటోలో రాజ్ నిడిమోరును సమంత నవ్వుతూ చూస్తూ ఉంది. చేతిలో పూలదండ పట్టుకుని నవ్వుతూ సమంత కనిపించింది.

    "ఇకనుంచి మీరు అతని సమస్య అని మీరు భావించినప్పుడు" అంటూ రాసుకొచ్చిన సమంత పర్పుల్ కలర్‌లో ఉన్న డెవిల్ (రాక్షసి) ఎమోజీని యాడ్ చేసింది. అంటే, ఇకనుంచి తాను రాజ్ నిడిమోరు సమస్య, బాధ్యత అని చమత్కారంగా చెప్పింది సమంత.

    ఇప్పుడు ఈ పోస్ట్ నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది. అలాగే, సమంత, రాజ్ మధ్య ఉన్న బంధాన్ని చెబుతోంది. ఇదే కాకుండా చాలా ఫొటోలను సమంత షేర్ చేసింది. అందులో సమంత చాలా ఆనందంగా కనిపించింది. అలాగే, సమంత పెళ్లిలోని క్యాండిడ్ ఫొటోలను పంచుకుంది హీరోయిన్ ఫ్రెండ్ మేఘన వినోద్.

    అందులో సమంతను పెళ్లి కూతురుని చేయడం నుంచి రాజ్ నిడిమోరు తాళి కట్టేవరకు ఉన్నాయి. చేతులకు మెహందీతో పెట్టుకుని సంతోషంగా నవ్వుతున్న సమంత ఫొటోలు కూడా అందరిని అట్రాక్ట్ చేశాయి.

    ఇదిలా ఉంటే, సమంత డిసెంబర్ 1న కోయంబత్తూరులోని ఇషా ఫౌండేషన్‌లో రాజ్ నిడిమోరును వివాహం చేసుకుంది. ఈ జంట లింగ భైరవ వివాహను ఎంచుకున్నారు. అర్పితా మెహతా డిజైన్ చేసిన ఎరుపు చీరను సమంత కట్టుకుంది. ఇక రాజ్ నిడిమోరు కుర్తా సెట్‌లో గోల్డ్ కలర్ జాకెట్‌ను ధరించాడు.

    ఇప్పుడు సమంత, రాజ్ నిడిమోరు రెండో వివాహంతో వీరి బంధంపై పలు విధాలుగా కామెంట్స్ వస్తున్నాయి. ఇద్దరి గతం గురించి చూస్తే.. నాగ చైతన్యను 2017లో పెళ్లి చేసుకున్న సమంత 2021 వరకు కలిసి ఉన్నారు. అనంతరం సమంత, నాగ చైతన్యకు విడాకులు అయ్యాయి.

    Samantha's Insta Story.
    Samantha's Insta Story.

    మరోవైపు రాజ్ నిడిమోరు 2015లో శ్యామాలి డేను వివాహం చేసుకున్నాడు. వారిద్దరు 2022లో విడిపోయారు. 2021లో ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2 ఓటీటీ సిరీస్‌ కోసం రాజ్, సమంత కలిసి పనిచేశారు. 2024లో రాజ్‌తో సమంత డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు రూమర్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు తాజాగా 2025 డిసెంబర్ 1న ఆ పుకార్లను నిజం చేస్తూ సమంత, రాజ్ పెళ్లి చేసుకున్నారు.

