హైదరాబాద్ శివార్లలో వేర్వేరు రోడ్డు ప్రమాదాలు.. ఏడుగురు దుర్మరణం!
హైదరాబాద్ శివార్లలో వేర్వేరు రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగాయి. ఈ ఘటనల్లో ఏడుగురు మరణించారు. ఓ ఘటనలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు చనిపోయారు.
హైదరాబాద్ నగర శివార్లలో శనివారం తెల్లవారుజామున జరిగిన రెండు వేర్వేరు ఘోర రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు సహా మొత్తం ఏడుగురు ప్రయాణికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. గణేష్ నిమజ్జనం పూర్తి చేసుకుని ఇళ్లకు తిరుగుపయనం అవుతున్న సమయంలో, వాహనం టైరు మార్చుకుంటుండగా ఈ ప్రమాదాలు జరగడంతో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.
ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు బలి
జాతీయ రహదారి-44 (NH-44) పై శంషాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పాలమాకుల గ్రామం వద్ద మొదటి ప్రమాదం సంభవించింది. మహబూబ్నగర్ జిల్లా నవాబ్పేట మండలం మెట్టుగడ్డ తండాకు చెందిన కుటుంబ సభ్యులు తమ గ్రామంలో గణేష్ నిమజ్జనోత్సవంలో పాల్గొని, తిరిగి కారులో శంషాబాద్లోని తమ నివాసానికి బయలుదేరారు. పాలమాకుల వద్దకు రాగానే వేగంగా వెళ్తున్న కారు అదుపుతప్పి రహదారి పక్కనే ఉన్న కల్వర్టును ఢీకొట్టింది.
ఈ ప్రమాదంలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న భార్యాభర్తలతో పాటు మరో ఇద్దరు కుటుంబ సభ్యులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. కారు నడుపుతున్న వ్యక్తి తీవ్ర గాయాలతో బయటపడటంతో స్థానిక పోలీసులు ఆయనను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆయన పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం.
శామీర్పేట ఓఆర్ఆర్పై విషాదం
రెండో ప్రమాదం ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపై శామీర్పేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. స్క్రాప్ లోడుతో వెళ్తున్న ఒక వాహనం టైరు పంక్చర్ కావడంతో, లోపల ఉన్న ముగ్గురు వ్యక్తులు వాహనాన్ని ఓఆర్ఆర్లోని ఎమర్జెన్సీ లేన్లో పక్కకు నిలిపారు. జాకీ ఉపయోగించి టైరు మారుస్తుండగా, వెనుక నుంచి వేగంగా వచ్చిన ఒక లారీ ఆగి ఉన్న వాహనాన్ని బలంగా ఢీకొట్టింది.
ఈ ఘటనలో ముగ్గురికీ తీవ్ర రక్తస్రావమైంది. ఇద్దరు సంఘటనా స్థలంలోనే ప్రాణాలు వదిలగా, తీవ్రంగా గాయపడిన మూడో వ్యక్తిని ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యలో మృతి చెందాడు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే లారీ డ్రైవర్ వాహనాన్ని వదిలేసి అక్కడ నుంచి పరారయ్యాడు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
రెండు ప్రమాదాలపై శంషాబాద్, శామీర్పేట పోలీసులు వేర్వేరుగా కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
రాత్రి, తెల్లవారుజాము సమయంలో ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు డ్రైవర్లు నిద్రమత్తుకు గురికాకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచించారు. హైవేలు, ఓఆర్ఆర్పై అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వాహనాలు నిలిపినప్పుడు వెనక నుంచి వచ్చే వాహనాలకు స్పష్టంగా కనిపించేలా రేడియం, వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ తప్పనిసరిగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలని తెలిపారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More