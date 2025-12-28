Edit Profile
    సిగాచీ పరిశ్రమ పేలుడు ఘటన.. సీఈఓను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

    సిగాచీ సంస్థ సీఈఓ అమిత్‌రాజ్ సిన్హాను పటాన్‌చెరు పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. పలు అంశాలపై విచారణ చేపట్టారు.

    Published on: Dec 28, 2025 9:36 PM IST
    By Anand Sai
    ఈ ఏడాది జూన్‌లో తెలంగాణలోని సంగారెడ్డి జిల్లా పాశమైలారంలోని సిగాచీ ఇండస్ట్రీస్ ఫార్మా ప్లాంట్‌లో జరిగిన పేలుడు ఘటనలో 54 మంది మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. ఈ కేసులో ఆ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ సీఈఓ అమిత్ రాజ్ సిన్హాను అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు డిసెంబర్ 28 ఆదివారం తెలిపారు. ప్రమాదంపై నమోదైన కేసులో 2వ నిందితుడిగా సిన్హా ఉన్నారు. శనివారం రాత్రే అరెస్టు చేసినట్లు సీనియర్ పోలీసు అధికారి తెలిపారు.

    రిటైర్డ్ శాస్త్రవేత్తల బృందం దాఖలు చేసిన ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాన్ని విచారిస్తూ.. తెలంగాణ హైకోర్టు సిగాచీ యాజమాన్యంపై తక్షణ చర్య తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. జూన్ 30న సంగారెడ్డిలో జరిగిన పేలుడు ప్రమాదంలో 54 మంది మరణించగా, అనేక మంది గాయపడ్డారని, దీనిని తెలంగాణలో జరిగిన అతిపెద్ద పారిశ్రామిక దుర్ఘటనగా కోర్టు అభివర్ణించింది.

    ఆరుగురిపై కేసు నమోదు చేశామని, వీరంతా ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీకి చెందినవారని పోలీసులు తెలిపారు. దురదృష్టవశాత్తూ జరిగిన అగ్నిప్రమాదానికి సంబంధించి పోలీసులు మా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ సీఈఓ అమిత్ రాజ్ సిన్హా, ఇతరులపై కేసు నమోదు చేశారని సిగాచీ ఇండస్ట్రీస్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. నిబంధనల ప్రకారం, కోర్టు ముందు హాజరుపరిచి, రిమాండ్‌కు తరలించినట్లు తెలిపింది.

    'చట్టం ప్రకారం మా హక్కులు గౌరవించబడుతున్నాయని నిర్ధారిస్తూనే మేం చట్టపరమైన ప్రక్రియకు పూర్తిగా సహకరిస్తున్నాం. ఈ విషయం న్యాయస్థానం పరిధిలో ఉంది. చట్టపరమైన సలహాలకు లోబడి ముందుకు వెళ్తాం.' అని సిగాచీ ఇండస్ట్రీస్ తెలిపింది.

    పరిశ్రమలో భద్రతా నిబంధనలను పట్టించుకోకుండా.. యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిందని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలడంతో శనివారం రాత్రి సీఈఓను అదుపులోకి తీసుకుని కోర్టులో హాజరుపరిచారు. తర్వాత న్యాయస్థానం అతడికి రిమాండ్ విధించింది.

