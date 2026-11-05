TGSRTC Metro Pass : మెట్రో, ఆర్టీసీ ఉమ్మడి పాస్ ధరలు భారీగా తగ్గింపు.. కొత్త రేట్లు ఇవే!
హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రయాణించేవారికి కోసం మెట్రో, ఆర్టీసీ గుడ్న్యూస్ చెప్పాయి. ఉమ్మడి పాస్ ధరలను భారీగా తగ్గించేందుకు సిద్ధమయ్యాయి.
హైదరాబాద్ నగరంలో నిత్యం ప్రయాణించే వారికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించబోతోంది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్తో పాటు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు పరిధిలో మెట్రో రైళ్లు, ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణించేందుకు వీలుగా రూపొందించిన ఉమ్మడి పాస్ ధరలను గణనీయంగా తగ్గించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. గతంలో నిర్ణయించిన ధరలు సాధారణ, మధ్యతరగతి ప్రయాణికులకు భారం కావడంతో ఊహించిన స్థాయిలో స్పందన రాలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజా రవాణాను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా ఛార్జీలను సగానికి పైగా తగ్గించేందుకు అధికారులు కసరత్తు పూర్తి చేశారు.
గతంలో ఉమ్మడి నెలవారీ పాస్ ధరను రూ. 8,500గా నిర్ణయించారు. ఇది ఐటీ ఉద్యోగులు, సాధారణ ప్రయాణికులకు కూడా అధికంగా అనిపించడంతో అప్పట్లో తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. కొత్త ప్రతిపాదనల ప్రకారం ఈ ధరను రూ. 4,000 లేదా రూ. 4,500కు తగ్గించనున్నారు. రూ. 4,000గా నిర్ణయిస్తే ఇందులో ఆర్టీసీకి రూ. 1,000, మెట్రో యాజమాన్యానికి రూ. 3,000 లేదా రూ. 3,500 వెళ్లేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు.
ఒకే రోజులో మల్టిపుల్ రూట్లలో ప్రయాణించే వారి కోసం అందుబాటులో ఉన్న డైలీ పాస్ ధరను కూడా తగ్గించారు. పాత ధర రూ. 400 ఉండగా కొత్త ధర ప్రకారం రూ. 325 చేశారు. ఆర్టీసీ ఖాతాలోకి రూ. 75, మెట్రో రైలు యాజమాన్యానికి రూ. 250 చొప్పున వెళ్తాయి. దీనితో రోజంతా మెట్రో, ఆర్టీసీలో హైదరాబాద్ పరిధిలో ఎక్కడికైనా వెళ్లవచ్చు.
ఈ పాస్ ధరల సవరణపై సచివాలయంలో కీలక అడుగు పడింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి, మెట్రో రైలు సలహాదారు ఎన్వీఎస్ రెడ్డి ఇప్పటికే ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుని ఒక ఒప్పందానికి వచ్చారు. ఈ విషయమై రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజుతో ఆర్టీసీ ఎండీ, మెట్రో సలహాదారు త్వరలోనే భేటీ కానున్నారు. సీఎస్ ఆమోదం లభించిన వెంటనే అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది. దీపావళి పండుగ కానుకగా ఈ తగ్గించిన ధరలను అమల్లోకి తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
ఈ పాస్తో మెట్రో స్టేషన్ వరకూ ఆర్టీసీలో బస్సుల్లో వచ్చి, అక్కడి నుండి మెట్రోలో గమ్యస్థానానికి వెళ్లేవారికి విడివిడిగా టికెట్లు తీసుకునే శ్రమ తప్పుతుంది. వ్యక్తిగత వాహనాల్లో పెట్రోల్ ఖర్చులతో పోలిస్తే నెలవారీ రూ. 4,000 పాస్ ఐటీ ఉద్యోగులకు, రోజువారీ వ్యాపారులకు ఎంతో లాభదాయకం. చౌకైన ఉమ్మడి పాస్ల వల్ల ప్రైవేట్ వాహనాల వినియోగం తగ్గి, నగరంలో కాలుష్యం, ట్రాఫిక్ సమస్యలు తగ్గుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More