    ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు రూ. 1 కోటి ప్రమాద బీమాతో సింగరేణి రికార్డు

    సింగరేణి సంస్థ తమ ఉద్యోగులకు బీమా ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. దీంతో బాధితు కుటుంబాలు రోడ్డున పడకుండా అండగా ఉంటోంది.

    Published on: May 31, 2026 8:12 PM IST
    By Anand Sai
    సింగరేణి కాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (SCCL) తన ఉద్యోగుల కోసం అమలు చేస్తున్న ఉచిత ప్రమాద బీమా (Free Accident Insurance) పథకం వేలాది కుటుంబాలకు చీకటిలో వెలుగులు నింపుతోంది. ప్రమాదవశాత్తూ ప్రాణాలు కోల్పోయిన కార్మికుల కుటుంబాలకు రూ. 1 కోటి చొప్పున.. గత రెండేళ్లలోనే 40 బాధితుల కుటుంబాలకు దాదాపు రూ. 41 కోట్ల రూపాయల బీమా సొమ్మును సంస్థ విజయవంతంగా పంపిణీ చేసింది.

    సింగరేణి సంస్థ
    సింగరేణి ఉద్యోగులు కార్పొరేట్ శాలరీ అకౌంట్స్ కలిగి ఉన్న పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంకులు ప్రమాద బీమా పథకం కింద 1.25 కోట్ల రూపాయలను అందిస్తున్నాయి. ఇలా 2024లో ఈ విప్లవాత్మక మార్పుకు శ్రీకారం చుట్టిన మొదటి సంస్థగా సింగరేణి నిలిచింది. ఈ ఉచిత బీమా పథకం కేవలం కాగితాలకే పరిమితం కాకుండా, బాధితులకు నిజమైన ఆర్థిక భరోసాగా నిలిచింది అనడానికి ఈ రెండు కుటుంబాల కథలే నిదర్శనం:

    18 నెలల సర్వీస్‌కే రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి

    కారుణ్య నియామకం కింద సింగరేణిలో ఉద్యోగం పొందిన నాగుల సంతోష్ అనే ఉద్యోగి, కేవలం 18 నెలలు మాత్రమే సేవలు అందించి ఒక రోడ్డు ప్రమాదంలో దుర్మరణం పాలయ్యాడు. ఆయన అకాల మరణంతో కుంగిపోయిన ఆ కుటుంబానికి ఈ స్కీమ్ కింద కోటి రూపాయల బీమా లభించింది.

    నెల రోజుల కొడుకును చూసి వస్తూ

    పెండ్రి రంజిత్ కుమార్ అనే కార్మికుడు తన నెల రోజుల వయసున్న పసికందును చూసి సంతోషంగా తిరిగి వస్తుండగా ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. సింగరేణితో ఒప్పందం ఉన్న బ్యాంకులో ఆయనకు శాలరీ అకౌంట్ ఉండటంతో, ఆయన భార్య పెండ్రి లతకు రూ.1 కోటి బీమా సొమ్ము అందింది. రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క మల్లు స్వయంగా ఈ చెక్కును ఆమెకు అందజేశారు.

    'ఈ డబ్బు నా భర్త స్థానాన్ని భర్తీ చేయలేకపోయినా.. ఆయన వదిలివెళ్లిన బాధ్యతలను నెరవేర్చడానికి, నా కొడుకు భవిష్యత్తును సురక్షితం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పథకమే లేకపోతే మా కుటుంబం వీధిన పడేది" అని రంజిత్ భార్య లత ఉద్వేగానికి లోనయ్యారు.

    బ్యాంకుల వారీగా పంపిణీ వివరాలు

    సింగరేణి సంస్థ వివిధ బ్యాంకులతో కుదుర్చుకున్న ప్రత్యేక కార్పొరేట్ ఒప్పందాల (Salary Accounts) వల్లే కార్మికులకు ఈ ఉచిత బీమా సాధ్యమైంది. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మరణించిన 32 మంది ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు దాదాపు రూ. 28 కోట్లు చెల్లించింది. యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 13 మంది ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు సుమారు రూ. 13 కోట్లు పంపిణీ చేసింది.

    సాధారణ మరణాలకూ బీమా రక్షణ

    ప్రమాదాలే కాకుండా, కార్మికుడు సహజ మరణం పొందినా వారి కుటుంబానికి రూ. 10 లక్షల నుండి రూ. 15 లక్షల వరకు బీమా కవరేజ్ లభిస్తుంది. దీనితో పాటు అత్యంత తక్కువ ప్రీమియంతో రూ. 50 లక్షల హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పథకాన్ని కూడా సింగరేణి అమలు చేస్తోంది. ప్రస్తుతం సింగరేణి సంస్థ తన పరిధిలోని వివిధ ప్రాంతాలలో పనిచేస్తున్న 40,275 మంది ఉద్యోగులకు వివిధ బ్యాంకుల ద్వారా జీతాలను చెల్లిస్తూ, అందరికీ ఈ బీమా రక్షణను వర్తింపజేస్తోంది.

      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

