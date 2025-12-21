Edit Profile
    తెలంగాణలోనే నెక్స్ట్‌ SIR.. ఎస్ఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ కీలక ప్రకటన

    తెలంగాణలో తదుపరి స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (SIR) ఉంటుందని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ తెలిపారు. బీఎల్ఓలు దీనిని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.

    Published on: Dec 21, 2025 9:34 PM IST
    By Anand Sai
    ఓటర్ల జాబితాల తదుపరి స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (SIR) తెలంగాణలో జరుగుతుందని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ ప్రకటించారు. హైదరాబాద్‌ రవీంద్రభారతిలో బూత్ లెవల్ ఆఫీసర్ల(BLOలు) సమావేశంలో ప్రసంగించిన సీఈసీ, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా SIR ప్రక్రియ సజావుగా, విజయవంతంగా జరిగేలా చూడాలని అధికారులకు చెప్పారు. సగటున తెలంగాణలోని ప్రతి BLO సవరణ ప్రక్రియలో దాదాపు 930 మంది ఓటర్లను నిర్వహించాలని భావిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.

    కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్
    కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్

    బిహార్‌లో బీఎల్ఓలు ఎస్ఐఆర్‌ను విజయవంతంగా నిర్వహించి దేశానికి మార్గదర్శనం చేశారని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన కమిషనర్ జ్ఞానేశ్‌ కుమార్ చెప్పారు. స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (SIR) నిర్వహణ పరంగా తెలంగాణ దేశానికి ఒక ప్రమాణాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

    'బీహార్‌లో నిర్వహించిన ఎస్ఐఆర్ ఎటువటి తప్పులు లేకుండా చేశాం. ఇటీవలి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో దాదాపు 7.5 కోట్ల ఓటర్లతో జాబితా విడుదల చేశాం. ఈ ప్రక్రియలో ఎటువంటి ఫిర్యాదులు నమోదు కాలేదు, రీపోలింగ్, రీకౌంటింగ్ గురించి కూడా ఎవరూ ఫిర్యాదు చేయలేదు. ఇందుకు కారణం బీఎల్‌ఓ సమర్థ పనితీరే కారణం.' అని ఎస్ఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ చెప్పారు.

    బీఎల్ఓలు భారతదేశ ఎన్నికల వ్యవస్థకు వెన్నెముక అని ఎస్ఈసీ అన్నారు. ఎస్ఐఆర్ విజయం వారి శ్రద్ధ, సమగ్రతపై ఆధారపడి ఉంటుందని అభివర్ణించారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యం ఎలా పనిచేస్తుందో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రపంచ సమాజం చూస్తుందని, రాబోయే ఒక సంవత్సరంపాటు ఇంటర్నేషనల్ ఐడియా సంస్థకు కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనరే నాయకత్వం వహించనున్నారని తెలిపారు.

    SIR సమయంలో చనిపోయిన వారి పేర్లు, డబుల్ ఓట్లు బయటపడతాయని జ్ఞానేశ్ కుమార్ వెల్లడించారు. అలాంటి లోపాల కోసం ఎస్ఐఆర్ అవసరమని చెప్పారు. దేశ రాజ్యాంగానికి అతిపెద్ద సైనికులు బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్లేనని ప్రశంసించారు. ప్రస్తుతం 12 రాష్ట్రాల్లో ఎస్ఐఆర్ కొనసాగుతుందని, భవిష్యత్తులో మిగతా రాష్ట్రాల్లో కూడా అమలు చేస్తామన్నారు. తెలంగాణలో ఎస్ఐఆర్‌ను విజయవంతం చేద్దామని పిలుపునిచ్చారు.

    పట్టణ ఓటర్ల ఉదాసీనత నగరాల్లో పోలింగ్ శాతం తగ్గడానికి ఒక ముఖ్య కారణంగా మిగిలిపోయిందని ఎస్ఈసీ అన్నారు. గ్రామీణ ఓటర్లు ఉత్సాహంగా బయటకు వచ్చి క్యూలలో నిలబడి ఓటేస్తున్నారన్నారు.

