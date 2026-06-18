పుంజుకోనున్న నైరుతి రుతుపవనాలు.. జూన్ 21 నుంచి తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు
తెలంగాణకు వాతావరణ శాఖ చల్లని కబురు చెప్పింది. నైరుతి రుతుపవనాలు పుంజుకోనున్నాయని, జూన్ 21 నుంచి రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ తెలిపింది.
రాష్ట్రంలో నైరుతి రుతుపవనాలు ఎప్పుడు పుంజుకుంటాయా అని ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్న సాధారణ ప్రజలకు, రైతు లోకానికి భారత వాతావరణ శాఖ పెద్ద ఊరటనిచ్చే వార్త చెప్పింది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా జూన్ 23 (మంగళవారం) నుండి రుతుపవనాలు మళ్లీ చురుగ్గా కదలనున్నట్లు న్యూఢిల్లీలోని ఐఎండీ తెలిపింది.
జూన్ 23 నాటికి నైరుతి రుతుపవనాలు తెలంగాణలోని మరికొన్ని ప్రాంతాలతో పాటు ఒడిశా, జార్ఖండ్, బీహార్, ఛత్తీస్గఢ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లోకి విస్తరించే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ వాతావరణ బులిటెన్లో పేర్కొంది.
ఐఎండీ న్యూఢిల్లీ తాజా బులిటెన్ల ప్రకారం.. రుతుపవనాలు తిరిగి పుంజుకోవడానికి, రాబోయే 4 నుండి 5 రోజుల్లో రాష్ట్రంలోని మిగిలిన ప్రాంతాలకు విస్తరించడానికి వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారాయి. ప్రస్తుతం రుతుపవనాల ఉత్తర పరిమితి హైదరాబాద్, భద్రాచలం పరిసరాల్లోనే స్థిరంగా కొనసాగుతుండగా, వాతావరణ పరిస్థితుల్లో స్పష్టమైన మార్పు రాబోతోందని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు.
జూన్ 21 నుండి విస్తారంగా వర్షాలు
ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడా కురుస్తున్న వర్షాలు.. జూన్ 21 నుండి భారీగా వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. జూన్ 21 నుండి తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఇవి విస్తారమైన వర్షాలు ఉంటాయి. జూన్ 23 (మంగళవారం) నాటికి రుతుపవనాలు మరింత బలోపేతమై, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించి, ఇంకా కొనసాగుతున్న వేసవి వేడి నుండి ఎంతో ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తాయని ఐఎండీ తెలిపింది.
తగ్గనున్న ఉష్ణోగ్రతలు.. రానున్న చల్లని గాలులు
రుతుపవనాల పునఃప్రారంభానికి మద్దతుగా వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గడం ప్రారంభమవుతుంది. జూన్ 19 (శుక్రవారం) నుండి గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా 2 డిగ్రీల సెల్సియస్ నుండి 3 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు తగ్గే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. జూన్ నెలలో వడగాల్పులకు కారణమైన పొడి గాలి వెనక్కి తగ్గి, దాని స్థానంలో తేమతో కూడిన చల్లని గాలులు వీస్తాయి.
జూన్ 18 నుండి 20 వరకు తెలంగాణలో అక్కడక్కడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. జూన్ 21 నుండి తెలంగాణలోని అన్ని ప్రాంతాలలో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణలో అక్కడక్కడా ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు గంటకు 40-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో (గరిష్టంగా 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో) ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ న్యూఢిల్లీ స్పష్టం చేసింది.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More