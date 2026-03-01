Weather Update : పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు.. ఈ తేదీల్లో మరింత పెరిగే అవకాశం

మార్చి 1 ఆదివారం నుండి హైదరాబాద్ తీవ్రమైన వేసవిని చూడబోతోంది. అయితే భారత వాతావరణ శాఖ(IMD) ప్రకారం కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉదయం వేళల్లో పొగమంచు పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయని అంచనా వేసింది. మార్చి 3-7 మధ్య ఉష్ణోగ్రతలలో పెరుగుదల ఉండే అవకాశం ఉంది.
తెలంగాణ వెదర్ మ్యాన్ ప్రకారం.. తెలంగాణలో ఉష్ణోగ్రత 40 డిగ్రీల సెల్సియస్ దాటే అవకాశం ఉంది. మార్చి 3-7 మధ్య, హైదరాబాద్లో వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు 36–37 డిగ్రీల పరిధిలో ఉండే అవకాశం ఉంది. భద్రాద్రి, ఖమ్మం, ములుగు, భూపాలపల్లి, మంచిర్యాల, ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్ వంటి తూర్పు, ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో 39–41 డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇతర జిల్లాల్లో 37–39 డిగ్రీల సెల్సియస్ పరిధిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ సిటీతోపాటుగా రాష్ట్రంలోని ఇతర జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున జనాలు పగటిపూట బయటకు వెళ్లేప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
తెలంగాణలో ఆగ్నేయం నుండి తక్కువ స్థాయి గాలులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వీస్తున్నాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం సూచించింది. ఈ గాలులు రాబోయే రోజుల్లో ఈ ప్రాంతం అంతటా పొడి వాతావరణ పరిస్థితులను కొనసాగిస్తాయని భావిస్తున్నారు.
రాబోయే మూడు రోజుల పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చాలా ప్రాంతాలలో పొడి వాతావరణం ఉంటుందని వాతావరణ అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. యానంతో సహా ఉత్తర తీరంలో సోమ, మంగళవారాల్లో పొడి వాతావరణం ఉంటుందని అంచనా. దక్షిణ తీరంలో కూడా పొడి వాతావరణం ఉంటుంది. రాయలసీమలోనూ పొడి పరిస్థితులు కొనసాగుతాయి. మరికొన్ని రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
రాబోయే మూడు రోజుల్లో కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2-3 డిగ్రీల సెల్సియస్ పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.