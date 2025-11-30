సిస్టమ్ ఫెయిల్యూర్ హిడ్మాలు, ఐబొమ్మ రవిలను సృష్టిస్తాయి : సీపీఐ నారాయణ
కొన్ని రోజులుగా ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న పేర్లు హిడ్మా, ఐబొమ్మ రవి. అయితే వారిపై సీపీఐ నారాయణ తాజాగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఎన్కౌంటర్లో మరణించిన మావోయిస్టు అగ్రనేత హిడ్మా, ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు రవి గురించి కొన్ని రోజులుగా చర్చ ఎక్కువగా జరుగుతుంది. తాజాగా వారిపై సీపీఐ నేత నారాయణ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తిరుపతిలో మీడియాతో మాట్లాడారు. ఒక హిడ్మాని చంపడం వల్ల వెయ్యి మంది హిడ్మాలు పుట్టే అవకాశం ఉందని, ఇది లోతుగా పాతుకుపోయిన వ్యవస్థాగత వైఫల్యాలను సూచిస్తుందని అన్నారు.
ఇమంది రవి వంటి సమాచారం ఉన్న వ్యక్తి కూడా వ్యవస్థలోని లోపాల కారణంగా తప్పుడు మార్గంలోకి మళ్లారని సీపీఐ నారాయణ అన్నారు. ఐబొమ్మలో తాను కూడా ఫ్రీగా సినిమాలు చూశానని నారాయణ ఒప్పుకున్నారు. ఆరేడు వందల రూపాయలు టికెట్ ధరలు పెడితే సినిమాలు ఎలా చూడాలని ప్రశ్నించారు. ఒకరు మంచి చేస్తే మరొకరు చెడు చేస్తారు అని వ్యాఖ్యానించారు.
'ఒక ఐబొమ్మ రవిని చంపితేనో, జైలులో వేస్తేనో మరో వంద మంది వస్తారు. ఐబొమ్మ రవిని ఉరి తీస్తే ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. సినిమా మాఫియాను ఉరి తీస్తే సమాజానికి ఉపయోగం. కోట్లు ఖర్చు పెట్టి టికెట్ ధరల కోసం అడుక్కుంటారు. సామాన్య ప్రజలను దోచుకోవడానికి ఈ ప్రభుత్వం సాయం చేస్తుందా? కోట్లాది రుపాయలు దోచుకుంటున్న వారిని ఐబొమ్మ రవి దెబ్బ కొట్టారు.' అని సీపీఐ నారాయణ అన్నారు.
వ్యవస్థలోని లొసుగులను సరిచేయకపోతే, రవి లాంటి వ్యక్తులు వస్తూనే ఉంటారని సీపీఐ నారాయణ చెప్పారు. ఒక వ్యక్తి మంచి కోసం పనిచేస్తుంటే, మరొకరు హాని కలిగించవచ్చని, వ్యక్తులను శిక్షించడం వల్ల మాత్రమే సమస్య పరిష్కారం కాదని అన్నారు. ఈ వ్యవస్థే ఐబొమ్మ రవి లాంటి వ్యక్తులను సృష్టించిందని, వ్యవస్థాగత సమస్యలను సరిదిద్దకపోతే అలాంటి వ్యక్తులు మరింత మంది వస్తారని పేర్కొన్నారు
ఈ పరిస్థితులు కొనసాగినంత కాలం మరింత మంది "హిడ్మాలు", "ఐబొమ్మ రవిలు" పుడుతూనే ఉంటారని సీపీఐ నారాయణ అన్నారు. వ్యవస్థ లోపాలను సరిచేయకుంటే ఇలాంటివారు వస్తూనే ఉంటారని స్పష్టం చేశారు.