ఇంటర్ పరీక్షలకు ఆలస్యంగా ప్రవేశం కల్పించే రూల్ కంటిన్యూ.. 5 నిమిషాలే ఛాన్స్!
ఇంటర్మీడియట్ వార్షిక పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులకు ఇంటర్ బోర్డ్ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. పరీక్షలకు 5 నిమిషాలు ఆలస్యం వచ్చినా అనుమతి ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది.
తెలంగాణలో ఫిబ్రవరి 25 నుండి మార్చి 18 వరకు ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. ఆలస్యంగా వచ్చిన వారికి తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి ఐదు నిమిషాల గ్రేస్ పీరియడ్ను అనుమతిస్తుంది. ఈ మేరకు 5 నిమిషాలు ఆలస్యంగా వచ్చినా పరీక్ష రాయడానికి అనుమతి ఉంటుంది.
గత సంవత్సరం పొడిగించిన ఈ ఐదు నిమిషాల గ్రేస్ టైమ్ నిబంధన ఈ సంవత్సరం కూడా అమలు చేస్తున్నారు. పరీక్షలు ఉదయం 9 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు నిర్వహిస్తారు. పరీక్షా కేంద్రంలోకి చివరి ప్రవేశ సమయం ఉదయం 9.05 గంటలకు ఉంటుంది. విద్యార్థులు ఉదయం 8.45 గంటలలోపు కేంద్రాలకు చేరుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
ఐపీఈ ఫిబ్రవరి 25 నుండి మార్చి 18 వరకు నిర్వహిస్తారు. 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి ఇంటర్మీడియట్ మొదటి, రెండో సంవత్సరంలో మొత్తం 10,47,815 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. మొత్తం ప్రవేశం పొందిన వారిలో 9.96 లక్షల మంది విద్యార్థులు పరీక్ష రుసుము చెల్లించారు. పరీక్షలను సజావుగా నిర్వహించడానికి 1,495 కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు అధికారులు.
థియరీ పరీక్షలకు ముందు జనరల్, ఒకేషనల్ గ్రూపులకు సంబంధించిన ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 2 నుండి 21 వరకు జరుగుతాయి. మొదటి, రెండో సంవత్సరానికి ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు జనవరి 21, 22 తేదీలలో ఉన్నాయి. ప్రాక్టికల్ పరీక్షల నిర్వహణ కోసం 1,924 కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. వీటిలో జనరల్ కోర్సులకు 1,410, ఒకేషనల్ కోర్సులకు 484 కేంద్రాలు ఉన్నాయి.
టీజీ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ షెడ్యూల్ 2026
25- 02 -2026 : పార్ట్ 1 (సెకండ్ లాంగ్వేజ్ -1)
27- 02 -2026 : పార్ట్ 2 - ఇంగ్లీష్ పేపర్ -1
02- 03 -2026 : మ్యాథ్స్ 1ఏ, బోటనీ, పొలిటికల్ సైన్స్
5- 03 -2026 : మ్యాథ్య్ పేపర్ 1బీ, జువాలజీ, హిస్టరీ -1
9- 03 -2026 : ఫిజిక్స్, ఎకానమిక్స్ -1
12- 03 -2026 : కెమిస్ట్రీ, కామర్స్
17- 03 -2026 : మోడ్రన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ 1, జియోగ్రఫ్రీ - 1
టీజీ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ పరీక్షల షెడ్యూల్ 2026
26- 02 -2026 : పార్ట్ 2 (సెకండ్ లాంగ్వేజ్ -2)
28- 02 -2026 : పార్ట్ 1 - ఇంగ్లీష్ పేపర్ -2
04- 03 -2026 : మ్యాథ్స్ 2ఏ, బోటనీ, పొలిటికల్ సైన్స్ -2
6- 03 -2026 : మ్యాథ్య్ పేపర్ 2బీ, జువాలజీ, హిస్టరీ -2
10- 03 -2026 : ఫిజిక్స్, ఎకానమిక్స్ -2
13- 03 -2026 : కెమిస్ట్రీ, కామర్స్ -2
16-03-2026: పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, బ్రిడ్జి కోర్సు మ్యాథ్స్ 2,
18- 03 -2026 : మోడ్రన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ 1, జియోగ్రఫ్రీ - 1