    Telangana Govt : తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఉద్యోగుల జీతాల్లో 10 శాతం కోత - ప్రతిపాదనలు సిద్ధం..!

    తల్లిదండ్రుల బాగోగులను చూసుకోవడంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించే ప్రభుత్వోద్యోగుల జీతాల్లో కోత విధించనున్నారు. ఇదే అంశాన్ని తెలంగాణ సర్కార్ పరిశీలిస్తోంది.  

    Published on: Mar 23, 2026 12:26 PM IST
    ANI | By Maheshwaram Mahendra Chary
    వృద్ధ తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేసే ఉద్యోగులకు కోత పడనుంది. ఆ దిశగా తెలంగాణ సర్కార్ కసరత్తు చేస్తోంది. ప్రాథమికంగా ప్రతిపాదనలు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. 10 శాతం వరకు వేతనాల్లో కోత విధించే అవకాశం ఉందని సమాచారం.

    తెలంగాణ కేబినెట్
    కేబినెట్ లో చర్చ…!

    వేతనాల్లో కోత విధించే ప్రతిపాదనను ఇవాళ జరిగే కేబినెట్ సమావేశంలో పరిశీలించే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ప్రస్తుతం బడ్జెట్ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో… ఈ ప్రతిపాదనపై నేటి కేబినెట్ భేటీలో చర్చించి… ఓ నిర్ణయం తీసుకోవాలని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత సభ ముందుకు తీసుకురావాలని యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం.

    ఆర్థికంగా సురక్షితమైన కుటుంబాలలో కూడా వృద్ధ తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న ఘటనలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. కొందరు ఉద్యోగులైతే… వారి తల్లిదండ్రుల విడిచిపెట్టడంతో… అలాంటి వారి పరిస్థితులు ఆందోళనకరంగా మారుతోంది. ఇలాంటి సమస్యలకు చెక్ పెట్టడమే ఈ కొత్త చట్టం లక్ష్యం.

    ఈ చట్టం అమల్లోకి వస్తే… ఉద్యోగుల వృద్ధ తల్లిదండ్రుల జీవితానికి ఎంతో రక్షణ ఉంటుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. విఫలమైన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై చర్యలు తీసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది.

    కుటుంబ విలువలను నిలబెట్టడం, సీనియర్ సిటిజన్ల గౌరవాన్ని కాపాడటం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతూ …. ఇటువంటి చర్యను ప్రవేశపెట్టాలనే ప్రభుత్వ ఉద్దేశాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అనేక సందర్భాల్లో సూచించారు.

    ఈ ప్రతిపాదనను వేగంగా పట్టాలెక్కించాలని ప్రభుత్వం ఆసక్తిగా ఉంది. ప్రస్తుత బడ్జెట్ సమావేశాల్లోనే చట్టాన్ని ఆమోదించడానికి ప్రయత్నించవచ్చని అధికారవర్గాలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ ప్రతిపాదనకు ఆమోదం లభిస్తే…. ఉద్యోగుల జీతాలను తల్లిదండ్రుల సంరక్షణ బాధ్యతలతో నేరుగా అనుసంధానించిన మొదటి రాష్ట్రాలలో తెలంగాణ ఒకటిగా అవతరించవచ్చు.

    ఈ రోజు జరిగే క్యాబినెట్ సమావేశం తర్వాత ముసాయిదా చట్టం మరియు దాని అమలు యంత్రాంగాలపై మరింత స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    News/Telangana/Telangana Govt : తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఉద్యోగుల జీతాల్లో 10 శాతం కోత - ప్రతిపాదనలు సిద్ధం..!
