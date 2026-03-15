Census 2027 : జనాభా లెక్కల సమయంలో తప్పుడు సమాచారం ఇస్తే ఫైన్ ఎంతో తెలుసా?
Telangana Census 2027 : తెలంగాణలో మెుదటి దశ జనాభా లెక్కల కార్యకలాపాలు త్వరలో ప్రారంభంకానున్నాయి. అయితే జనాభా లెక్కల సందర్భంగా తప్పుడు సమాచారం ఇస్తే జరిమానా పడనుంది.
తెలంగాణలో 2027 జనాభా లెక్కల మొదటి దశ కార్యకలాపాలు మే 11న హౌస్ లిస్టింగ్ కార్యకలాపాలతో ప్రారంభమవుతాయి. తప్పుడు సమాచారం అందించినా లేదా గణనదారులతో వివరాలను పంచుకోవడానికి నిరాకరించినా, వారిని అడ్డుకున్నా.. రూ.1,000 జరిమానా విధించవచ్చని తెలంగాణ జనాభా లెక్కల కార్యకలాపాల డైరెక్టర్ భారతి హోళికేరి తెలిపారు.
రాష్ట్రంలో డిజిటల్ జనాభా లెక్కింపు రెండు దశల్లో నిర్వహించబడుతుందని హోళికేరి అన్నారు. హౌస్ లిస్టింగ్ ఆపరేషన్స్ (HLO) ప్రారంభ దశ మే 11 నుండి జూన్ 9 వరకు జరుగుతుంది. ఈ కాలంలో గణనదారులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రతి నిర్మాణాన్ని సందర్శించి, ప్రతి భవనానికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు సంఖ్యను కేటాయిస్తారు. అది ఆక్రమించబడిందా, ఖాళీగా ఉందా లేదా వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించబడిందా అని నమోదు చేస్తారు.
రెండో దశ - ప్రధాన జనాభా గణన - ఫిబ్రవరి 9 నుండి ఫిబ్రవరి 28, 2027 వరకు నిర్వహిస్తారు. అయితే 2026 ఏప్రిల్ 26 నుండి మే 8, 2026 వరకు ప్రత్యేక పోర్టల్ ద్వారా ముందుగానే.. సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్ చేసుకోవచ్చు. స్వీయ-గణన ప్రక్రియను పూర్తి చేసిన నివాసితులకు ఒక ప్రత్యేక ఐడీ అందుతుంది. దీనిని వారి ఇంటిని సందర్శించే గణనదారుతో పంచుకోవాలి. జనాభా లెక్కల ప్రక్రియ కోసం రూపొందించిన మొబైల్ అప్లికేషన్ ద్వారా గణనదారు సమర్పించిన సమాచారాన్ని ధృవీకరిస్తారు.
ఈ కార్యక్రమంలో అధికారులు 33 విభిన్న ప్రశ్నలకు సమాధానాలను సేకరిస్తారు. ఈ ప్రశ్నలు రాష్ట్రంలో నివసిస్తున్న కుటుంబాల కీలకమైన జనాభా, సామాజిక-ఆర్థిక వివరాలు ఉంటాయి. ఇతర రాష్ట్రాలు లేదా దేశాల నుండి వలస వచ్చి ప్రస్తుతం తెలంగాణలో నివసిస్తున్న కుటుంబాలతో సహా సమాచారం తీసుకుంటారు.
రాష్ట్రంలో నివసిస్తున్న ప్రతి కుటుంబం స్థానికులు లేదా ఇతర ప్రాంతాల నుండి వలస వచ్చినవారు అనే తేడా లేకుండా గణన ప్రక్రియలో చేర్చుతారు. 1948 జనాభా లెక్కల చట్టంలోని కఠినమైన చట్టపరమైన నిబంధనల ప్రకారం జనాభా లెక్కలు నిర్వహిస్తారు. సేకరించిన డేటా గోప్యత పూర్తిగా రక్షించబడుతుందని, వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని ఇతర ఏజెన్సీలతో పంచుకోలేమని లేదా కోర్టులు కూడా యాక్సెస్ చేయలేమని హోళికేరి హామీ ఇచ్చారు.
డేటా రక్షణను బలోపేతం చేయడానికి, సమాచార సేకరణ, ప్రసారం, నిల్వ సమయంలో డిజిటల్ ఎన్క్రిప్షన్ ఉపయోగిస్తారు. గణనదారులు, పర్యవేక్షకులకు విస్తృతమైన శిక్షణ అందిస్తారు. మొబైల్ అప్లికేషన్లోని ధ్రువీకరణ నియమాలు సేకరించిన డేటాలో కచ్చితత్వం, స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారిస్తాయి. ఈ ప్రక్రియలో పర్యవేక్షకులు ఫీల్డ్ డేటాను కూడా పర్యవేక్షిస్తారు, క్రాస్-చెక్ చేస్తారు.
తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత నిర్వహించే మొదటి జనాభా గణన కావడంతో 2027 జనాభా లెక్కలు తెలంగాణకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉన్నాయని హోళికేరి పేర్కొన్నారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2011లో మునుపటి జనాభా లెక్కలు జరిగాయి.
ఈ కసరత్తు 16 సంవత్సరాల విరామం తర్వాత జరుగుతున్నందున, ప్రస్తుత జనాభా, సామాజిక-ఆర్థిక వాస్తవాల ఆధారంగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అభివృద్ధి విధానాలు, సంక్షేమ పథకాలను రూపొందించడంలో అప్డేట్ చేసిన డేటా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.