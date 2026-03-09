Telangana Census 2027 : జనాభా లెక్కలు.. అధికారులు మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఏ వివరాలు అడుగుతారు?
Telangana Census 2027 : 2027 జనాభా లెక్కల కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే దీనిపై అధికారులు సమావేశం అయ్యారు. మే 11వ తేదీ నుంచి మెుదటి దశ ప్రక్రియ మెుదలుకానుంది.
2027 జనాభా లెక్కల మొదటి దశ కార్యకలాపాలు మే 11న తెలంగాణ అంతటా ప్రారంభమవుతాయి. దేశ చరిత్రలో మొదటిసారిగా మొత్తం ప్రక్రియ డిజిటల్గా మారుతుంది. మీ ఇంటి వద్దకు లెక్కింపు అధికారి వచ్చే వరకు మీరు కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడం మంచిది. 2027 జనాభా లెక్కింపులో రెండు దశలు ఉంటాయి. మెుదటిది గృహాల జాబితా, రెండోది జనాభా గణన.
జనాభా లెక్కల గురించి తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె.రామకృష్ణారావు మార్చి 3న అన్ని జిల్లా కలెక్టర్లతో ఉన్నత స్థాయి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందికి కార్యాచరణ, శిక్షణపై చర్చించారు.
స్వాతంత్య్రం వచ్చినప్పటి నుండి ప్రతీ జనాభా గణన కాగితం రూపంలోనే ఉంది. కానీ ఈసారి ఫస్ట్ టైమ్ మొబైల్ అప్లికేషన్ ద్వారా డేటాను పూర్తిగా సేకరిస్తారు. వేగవంతమైన ప్రాసెసింగ్, కచ్చితత్వం, రియల్ టైమ్ డేటా క్యాప్చర్ ఉంటుందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. మెుత్తానికి ఈసారి డిజిటల్ జనాభా లెక్కలు ఉంటాయన్నమాట.
గృహ జాబితా దేశవ్యాప్తంగా ఏప్రిల్ నుండి సెప్టెంబర్ 2026 వరకు జరుగుతుంది. తెలంగాణలో ప్రత్యేకంగా గృహ జాబితా కార్యకలాపాలు(HLO) మే 11 నుండి జూన్ 9 వరకు కొనసాగుతాయి.
రెండో దశ జనాభా గణన, ఫిబ్రవరి 2027లో జరుగుతుంది. తెలంగాణకు ఇది ఫిబ్రవరి 9 నుండి ఫిబ్రవరి 28, 2027 వరకు కొనసాగుతుంది. తెలంగాణ అంతటా జనాభా లెక్కలు నిర్వహించడానికి ఎన్యూమరేటర్లు, నోడల్ అధికారులతో సహా సుమారు 89,000 మంది సిబ్బందిని మోహరించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే.. అధికారి మీ ఇంటి వద్దకు వచ్చే వరకు మీరు వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మే 11 ప్రారంభ తేదీకి 15 రోజుల ముందు స్వీయ-గణన పోర్టల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం అవుతుంది. నివాసితులు తమ ఇంటి వివరాలను ఆన్లైన్లో వారి స్వంత సౌలభ్యం మేరకు పూరించే అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. ఈ పోర్టల్ మే 8న ముగుస్తుంది.
మీరు వివరాలు సమర్పించిన తర్వాత సిస్టమ్ ఒక ప్రత్యేకమైన ఐడీని జనరేట్ చేస్తుంది. గణన చేస అధికారి మీ ఇంటిని సందర్శించినప్పుడు మీరు ఈ ఐడీని పంచుకుంటారు. మీరు ఇప్పటికే సమర్పించిన వాటిని వారు ధృవీకరిస్తారు. ఇది మీకు, అధికారులకు సమయాన్ని ఆదా చేస్తుంది.
ఏం ప్రశ్నలు అడుగుతారు?
- రెండు దశల్లో చాలా భిన్నమైన ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఫేజ్ 1లో మీ ఇంటి గురించి ప్రశ్నలు వేస్తారు. గృహ పరిస్థితుల నుండి, మీకు శుభ్రమైన తాగునీరు, టాయిలెట్, విద్యుత్, వంట కోసం మీరు ఉపయోగించే ఇంధనం అందుబాటులో ఉందా లేదా అనే దానిపై వివరాలు తెలుసుకుంటారు. ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్, ఇంట్లోని ఆస్తులు, రేడియో, టెలివిజన్, కంప్యూటర్, ద్విచక్ర వాహనాలు, నాలుగు చక్రాల వాహనాలు, ఇలాంటి వాటి గురించి కూడా మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తారు.
- రెండో దశ చాలా లోతుగా సాగుతుంది. అధికారులు ఇంట్లోని వ్యక్తుల సంఖ్యతో పాటు ప్రతి వ్యక్తి పేరు, వయస్సు, లింగం, వైవాహిక స్థితి, మతం, కులం, మాతృభాష, విద్యా నేపథ్యం, వైకల్య స్థితి, ఎక్కడి నుంచైనా వలస వచ్చారా, ఏం చేస్తుంటారు? లాంటి ప్రశ్నలు వేస్తారు.
- 1948 జనాభా లెక్కల చట్టంలోని సెక్షన్ 8 ప్రకారం, ఇది చట్టబద్ధంగా తప్పనిసరి. ప్రతీ ఒక్కరూ వివరాలు చెప్పాలి.
- భారతదేశంలో చివరి జనాభా గణన 2011లో జరిగింది. తదుపరి జనాభా గణన 2021లో జరగాలి. కానీ కోవిడ్ 19 మహమ్మారి కారణంగా వాయిదా పడింది. ఆ తర్వాత పలు కారణాలతో 2027కి ఫిక్స్ చేశారు.