Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Professional Tax : ప్రొఫెషనల్ టాక్స్‌పై ప్రభుత్వం ఫోకస్.. డీఈఓలకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు!

    Professional Tax : తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, అధ్యాపకుల నుండి వృత్తిపరమైన పన్ను వసూలు చేయనుంది. ఈ మేరకు డీఈఓలకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

    Published on: Mar 08, 2026 5:53 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని పెంచే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం 11,000లకు పైగా ప్రైవేట్ అన్‌ఎయిడెడ్ పాఠశాలలు, వాటి బోధనా సిబ్బందిపై ప్రొఫెషనల్ టాక్స్ విధించాలని యోచిస్తోంది. ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, వారి బోధనా సిబ్బంది నుండి ఆస్తిపన్ను వసూలు చేయడాన్ని పర్యవేక్షించాలని పాఠశాల విద్యా డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ రెండు రోజుల క్రితం అన్ని జిల్లా విద్యా అధికారులకు(DEO) ఆదేశాలు జారీ చేశారు. పన్ను వసూలు చేయడంలో విఫలమైతే క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా హెచ్చరించారు.

    ప్రొఫెషనల్ టాక్స్‌
    ప్రొఫెషనల్ టాక్స్‌

    ప్రొఫెషనల్ టాక్స్ చెల్లించని ప్రైవేట్ అన్ ఎయిడెడ్ సంస్థలు చట్టపరమైన చర్యలను ఎదుర్కొంటాయని కూడా నవీన్ నికోలస్ హెచ్చరించారు. తెలంగాణ ప్రొఫెషనల్ టాక్స్ చట్టం, 1987 ప్రకారం, విద్యా వృత్తి, వివిధ వ్యాపార వృత్తులలో నిమగ్నమైన అన్ని ఉద్యోగులు వృత్తిపరమైన పన్ను చెల్లించాల్సి ఉంటుందని నికోలస్ పేర్కొన్నారు. సంస్థలు, వ్యాపారాల యజమానులు వృత్తిపరమైన పన్నును రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి జమ చేయాల్సి ఉంటుందని కూడా అన్నారు.

    నివేదికల ప్రకారం.. విద్యా శాఖ.. వాణిజ్య పన్ను శాఖతో కలిసి పన్ను చొరవ విధివిధానాలను రూపొందిస్తోంది. మార్చి 31తో ముగిసే ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రైవేట్ అన్‌ఎయిడెడ్ సంస్థల నుండి ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తే, రాష్ట్ర ఖజానాకు ఆదాయం పెరుగుతుందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.

    ప్రైవేట్ స్కూల్ యాజమాన్యాలు సిబ్బందికి జీతాలు చెల్లించే.. ముందే టాక్స్‌ను కట్ చేయాలని స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్ నికోలస్ ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఈ ప్రక్రియను పర్యవేక్షించే బాధ్యత డీఈవోలదని స్పష్టం చేశారు. 'మీ జిల్లా పరిధిలోని ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో వృత్తి పన్ను అమలయ్యేలా చూడాలి. గతంలో జారీ చేసిన జీవో 610, 497 ప్రకారం నిబంధనలు కచ్చితంగా అమలు చేయాలి. వసూలు చేసిన మెుత్తాన్ని ప్రభుత్వానికి జమ చేయాలి.' అని నవీన్ నికోలస్ చెప్పారు.

    ఈ సందర్భంగా ప్రైవేట్ స్కూళ్ల నుంచి వృత్తి పన్ను వసూలు చేయడంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే.. సహించేది లేదని నికోలస్ హెచ్చరించారు. టాక్స్ వసూలు చేయడంలో విఫలం అయితే.. విధి నిర్వహణలో వైఫల్యంగా పరిగణిస్తామన్నారు. నిబంధనలు పాటించని అధికారులపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.

    • వేలాది ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలను ప్రొఫెషనల్ టాక్స్ వలయంలోకి తీసుకురావడానికి అధికారులు చర్యలు ప్రారంభించారు. ఈ ప్రతిపాదన ప్రకారం.. ప్రతి పాఠశాల సంవత్సరానికి రూ.2,500 చెల్లిస్తుంది. ఈ పాఠశాలల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులు జీతాల స్లాబ్‌లను బట్టి రూ.150 నుండి రూ.200 వరకు ప్రొఫెషనల్ పన్ను చెల్లిస్తారు.
    • ప్రొఫెషనల్ పన్నును ముందస్తుగా వసూలు చేయవచ్చా అని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇది గత ఐదు సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలానికి సంబంధించినది ఉంటుంది. ఇది రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని గణనీయంగా పెంచుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
    • 11,000 ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థల నుండి సంవత్సరానికి రూ.60 కోట్ల నుండి రూ.75 కోట్లను ఆర్జించవచ్చని ఆర్థిక నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఐదు సంవత్సరాల పాటు ముందస్తుగా వసూలు చేస్తే.. ఆదాయం రూ.350 కోట్లను దాటవచ్చు. పదేళ్ల ముందస్తు లెవీ రూ.700 కోట్లు దాటవచ్చు.
    recommendedIcon
    News/Telangana/Professional Tax : ప్రొఫెషనల్ టాక్స్‌పై ప్రభుత్వం ఫోకస్.. డీఈఓలకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు!
    News/Telangana/Professional Tax : ప్రొఫెషనల్ టాక్స్‌పై ప్రభుత్వం ఫోకస్.. డీఈఓలకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes