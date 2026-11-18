Telangana PACS : రైతులకు గుడ్ న్యూస్.. కొత్తగా 240 సొసైటీల ఏర్పాటుకు గ్రీన్ సిగ్నల్!
తెలంగాణలో సహకార వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 240 కొత్త ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాల (PACS) ఏర్పాటు…. పాత వాటి పునర్వ్యవస్థీకరణకు అనుమతిస్తూ మెమో జారీ చేసింది.
రాష్ట్రంలోని గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముకలా నిలిచే సహకార రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 240 కొత్త ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాలను (PACS) ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు, ఇప్పటికే ఉన్న సంఘాలను పునర్వ్యవస్థీకరించేందుకు తదుపరి చర్యలు చేపట్టాలని వ్యవసాయ, సహకార శాఖ అనుమతి మంజూరు చేసింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం మెమోను జారీ చేసింది.
రాష్ట్రంలోని సహకార శాఖ ప్రత్యేక కమిషనర్, సహకార సంఘాల రిజిస్ట్రార్కు ఈ మెమో ద్వారా ప్రభుత్వం పూర్తి అధికారాలు కల్పించింది. వర్తించే చట్టాలు, నిబంధనలకు లోబడి కొత్త సంఘాల ఏర్పాటు…. పాత వాటి పునర్వ్యవస్థీకరణకు అవసరమైన ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించింది. క్షేత్రస్థాయిలో రైతుల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేసి తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది.
రైతులకు చేరువ కానున్న సేవలు
ప్రభుత్వ తాజా నిర్ణయంతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని రైతులకు ఎరువులు, విత్తనాల పంపిణీ, పంట రుణాల మంజూరు, ధాన్యం కొనుగోలు వంటి సేవలు మరింత చేరువ కానున్నాయి. కొత్తగా ఏర్పాటయ్యే 240 ప్యాక్స్ల వల్ల ఇప్పటివరకు దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లి సేవలు పొందుతున్న రైతులకు ప్రయాణ భారం తగ్గనుంది. పాత సంఘాల పునర్వ్యవస్థీకరణ ద్వారా పరిపాలనా సౌలభ్యం పెరిగి, సహకార వ్యవస్థ మరింత పారదర్శకంగా పనిచేసే అవకాశం ఏర్పడుతుంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 32 జిల్లాల్లో ఈ కొత్త సహకార కేంద్రాలు ఏర్పాటవుతున్నాయి. ఇందుకు సంబంధించిన ప్రాంతాలను కూడా ప్రభుత్వం గుర్తించింది. త్వరలోనే వీటి ఏర్పాటుకు సంబంధించిన చర్యలు కూడా షురూ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More