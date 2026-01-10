తల్లిదండ్రులకు అలర్ట్... 'అల్మాంట్–కిడ్' సిరప్పై నిషేధం, తెలంగాణ సర్కార్ ఆదేశాలు
పిల్లల కోసం వినియోగించే ఆల్మంట్ కిడ్ సిరప్ వినియోగాన్ని నిలిపివేయాలని తెలంగాణ ఔషధ నియంత్రణ మండలి ( డీసీఏ) ఆదేశించింది. ఈ సిరప్లో ఇథలీన్ గ్లైకాల్ ప్రమాదకరంగా ఉన్నట్లుగా గుర్తించిన నేపథ్యంలో ఈ హెచ్చరికలు చేసింది. ఈ మేరకు అధికారికంగా ప్రకటన జారీ అయింది.
పిల్లల్లో అలెర్జీలు, గవత జ్వరం, ఉబ్బసం వంటి వ్యాధుల చికిత్సకు సాధారణంగా సూచించే ఆల్మాంట్-కిడ్ సిరప్ వాడకాన్ని తక్షణమే నిలిపివేయాలని ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. ఈ మేరకు తెలంగాణ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శనివారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
పిల్లల కోసం వినియోగించే అల్మాంట్-కిడ్ (Almont-Kid) సిరప్లో మోతాదుకు మించి ప్రమాదకర రసాయనాలు (ఇథిలీన్ గ్లైకాల్) ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ సిరప్ను వాడొద్దని తెలంగాణ ఔషధ నియంత్రణ మండలి (డీసీఏ) ప్రజలను హెచ్చరించింది. బిహార్కు చెందిన ట్రిడస్ రెమెడీస్ సంస్థ తయారు చేసిన AL-24002 బ్యాచ్ సిరప్లలో కల్తీ జరిగినట్లు బెంగాల్లో గుర్తించారు. ఈ బ్యాచ్ సిరప్ ఎవరి వద్దనైనా ఉంటే వెంటనే వాడకం ఆపేయాలని…. మార్కెట్లో దీని విక్రయాలను నిలిపివేయాలని తెలంగాణ డీసీఏ డైరెక్టర్ జనరల్ షానవాజ్ ఖాసీం వెల్లడించారు.
వాడకూడని సిరప్ వివరాలివే..
మందు పేరు: Almont-Kid Syrup
బ్యాచ్ నం: AL-24002
తయారీ తేదీ: జనవరి -2025
గడువు తేదీ: డిసెంబర్ -2026
దీనిపై సమాచారం లేదా ఫిర్యాదుల కోసం టోల్ఫ్రీ నంబరు 1800-599-6969లో సంప్రదించాలని తెలంగాణ వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి కార్యాలయం నుంచి ప్రకటన జారీ అయింది.
మరోవైపు ఇదే అంశంపై తెలంగాణలో డ్రగ్స్ ఇన్ స్పెక్టర్లను అప్రమత్తం చేస్తూ ప్రభుత్వం నోటీస్ జారీ చేసింది. షాపులు, ఆస్పత్రుల్లో స్టాక్ లేకుండా చూడాలని ఆదేశించింది. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది.