ఇంటిగ్రేటెడ్ రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయాల్లో మినీ మ్యారేజ్ హాల్స్, భోజన గదులు.. మరెన్నో సౌకర్యాలు!

తెలంగాణలో ఇంటిగ్రేటెడ్ రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయాల్లో మినీ మ్యారేజ్ హాల్స్, భోజన గదులను ఏర్పాటు చేయనున్నట్టుగా మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి వెల్లడించారు. ప్రజలకు అన్ని సౌకర్యాలతో కూడిన కార్యాలయాలు నిర్మిస్తున్నట్టుగా తెలిపారు.
ప్రజలకు మెరుగైన సేవలను అందించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలు, ప్రజా సౌకర్యాలతో కూడిన ఇంటిగ్రేటెడ్ రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయాలను నిర్మిస్తుందని రెవెన్యూ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి వెల్లడించారు. కొత్త భవనాల్లో వివాహ రిజిస్ట్రేషన్ల కోసం మినీ మ్యారేజ్ హాల్స్, గర్భిణులు, సీనియర్ సిటిజన్లకు ప్రత్యేక సౌకర్యాలు, శిశువులు ఉన్న తల్లులకు భోజన గదులు, వృద్ధులు, వికలాంగులకు ఆధునిక లిఫ్ట్ సౌకర్యాలు ఉంటాయని అన్నారు.
దశాబ్ద కాలంగా గత బీఆర్ఎస్ పాలనలో తీసుకున్న స్వార్థపూరిత నిర్ణయాల కారణంగా రెవెన్యూ వ్యవస్థ క్షీణించిందని మంత్రి పొంగులేటి అన్నారు. రెండు సంవత్సరాలుగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మార్గదర్శకత్వంలో ప్రభుత్వం రెవెన్యూ పరిపాలనను సంస్కరించి, ప్రజలకు సేవలను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకువస్తోందని అన్నారు.
ఔటర్ రింగ్ రోడ్ లోపల ఉన్న 39 సబ్-రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలను 11 క్లస్టర్లుగా పునర్వ్యవస్థీకరించినట్లు మంత్రి పొంగులేటి తెలిపారు. ఈ క్లస్టర్ల కోసం ఇంటిగ్రేటెడ్ భవనాలను ప్రభుత్వంపై ఎటువంటి ఆర్థిక భారం మోపకుండా ప్రైవేట్ మౌలిక సదుపాయాల సంస్థల ద్వారా నిర్మిస్తున్నట్టుగా వెల్లడించారు. ఐదేళ్ల పాటు సౌకర్యాల నిర్వహణకు ప్రైవేట్ డెవలపర్లు కూడా బాధ్యత వహిస్తారని వెల్లడించారు.
ప్రతి ఇంటిగ్రేటెడ్ రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయం మూడు నుండి ఐదు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి, విశాలమైన, పౌరులకు అనుకూలమైన ప్రాంగణాలను అందిస్తుందన్నారు. హైదరాబాద్లోని కొన్ని ప్రాంతాలతో పాటు మేడ్చల్ జిల్లాలో ఇప్పటికే నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు మంత్రి.
మిగిలిన కార్యాలయాలకు వీలైనంత త్వరగా శంకుస్థాపనలు చేయడానికి ఏర్పాట్లు చేయాలని శ్రీనివాస్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. రెండో దశలో జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయంలో ఇంటిగ్రేటెడ్ భవనాలు నిర్మిస్తామని, దీని కోసం వివరణాత్మక కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించాలని పేర్కొన్నారు. రెవెన్యూ శాఖలో సంస్కరణలు, పాలన ప్రజల విశ్వాసాన్ని కలిగిస్తున్నాయని మంత్రి పొంగులేటి అన్నారు.