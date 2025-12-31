ఉద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వ న్యూ ఇయర్ గిఫ్ట్.. రూ.713 కోట్లు విడుదల
తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు నూతన సంవత్సర గిఫ్ట్ అందజేసింది. ఉద్యోగులకు చెల్లించాల్సిన పెండింగ్ బిల్లులను విడుదల చేసింది.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల గ్రాట్యుటీ, జీపీఎఫ్ (జనరల్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్), సరెండర్ లీవ్ ఎన్క్యాష్మెంట్, అడ్వాన్సులతో సహా ఉద్యోగులకు చెల్లించాల్సిన పెండింగ్ బిల్లులను విడుదల చేసింది. డిసెంబర్ నెలకు సంబంధించి రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చెల్లించాల్సిన పెండింగ్ బిల్లుల కోసం రూ.713 కోట్లను రిలీజ్ చేసింది.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన బిల్లులలో ఉద్యోగుల గ్రాట్యుటీ, జీపీఎఫ్ (జనరల్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్), సరెండర్ లీవ్ ఎన్క్యాష్మెంట్, అడ్వాన్సులకు సంబంధించిన చెల్లింపులు ఉన్నాయి. ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఆదేశాల మేరకు, ఆర్థిక శాఖ అధికారులు డిసెంబర్ 31న ఈ బిల్లులను విడుదల చేశారు.
ప్రభుత్వం గతంలో ఉద్యోగ సంఘాలకు ప్రతి నెలా రూ.700 కోట్లు విడుదల చేస్తామని హామీ ఇచ్చింది. జూన్ నెలాఖరు నాటికి ప్రభుత్వం రూ.183 కోట్లు విడుదల చేసింది. ఆ తర్వాత ఆగస్టు నుండి ప్రతి నెలా కనీసం రూ.700 కోట్లు విడుదల చేస్తూ వస్తోంది.
కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఆర్థికంగా ఊరనిస్తూ.. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఉద్యోగులకు చెల్లించాల్సిన పెండింగ్ బిల్లుల్లో భాగంగా డిసెంబర్ నెలకు సంబంధించి రూ.713 కోట్లను విడుదల చేసింది. ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి ఆదేశాల మేరకు.. ఆర్థిక శాఖ అధికారులు వెంటనే నిధులను మంజూరు చేశారు.
తాజాగా ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన రూ.713 కోట్ల నిధుల్లో ఉద్యోగుల గ్రాట్యూటీ, జనరల్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్, సరెండర్ లీవ్స్, వివధ రకాల అడ్వాన్స్లకు సంబంధించి.. పెండింగ్ క్లెయిమ్స్ పరిష్కారం అవుతాయి. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రభుత్వం ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకుని, నిధులను విడుదల చేసింది. దీంతో ఉద్యోగులు ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నారు. ఉద్యోగుల సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేస్తున్నట్టుగా ప్రభుత్వం చెబుతోంది.