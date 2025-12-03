Edit Profile
    సివిల్‌ జడ్జి పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - ముఖ్య వివరాలు

    తెలంగాణ రాష్ట్ర జ్యుడీషియల్‌ సర్వీసులో సివిల్‌ జడ్జిల(జూనియర్‌ డివిజన్‌) భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. మొత్తం 99 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. డిసెంబర్ 8వ తేదీ నుంచి ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ మొదలవుతుంది.

    Published on: Dec 03, 2025 6:02 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    రాష్ట్ర జ్యుడీషియల్‌ సర్వీస్ నుంచి సివిల్‌ జడ్జిల రిక్రూట్ మెంట్ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. డైరెక్ట్ రిక్రూట్‌మెంట్, రిక్రూట్‌మెంట్ బై ట్రాన్స్‌ఫర్ (బదిలీ ద్వారా నియామకం) ద్వారా పోస్టులను రిక్రూట్ చేస్తారు. అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి డిసెంబర్ 8వ తేదీ నుంచి దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తారు. డిసెంబర్ 29వ తేదీతో అప్లికేషన్ల గడువు ముగుస్తుంది.

    తెలంగాణ హైకోర్టు
    ముఖ్యమైన వివరాలు:

    • ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ - జ్యుడీషియల్‌ సర్వీసెస్, తెలంగాణ రాష్ట్రం.
    • ఖాళీలు - సివిల్ జడ్జిలు
    • మొత్తం ఖాళీలు - 66 (డైరెక్ట్‌ రిక్రూట్‌మెంట్‌-66; ట్రాన్స్‌ఫర్‌ ద్వారా: 28 ఖాళీలు)
    • అర్హతలు - గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి లా డిగ్రీలో ఉండాలి. బార్ కౌన్సిల్‌లో పేరు నమోదు చేసుకొని ఉండాలి. న్యాయవాదిగా 3 సంవత్సారాలు పని చేస్తూ ఉండాలి.
    • వయోపరిమితి - 23 నుంచి 35 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు కొన్ని సడలింపులు ఉంటాయి.
    • దరఖాస్తు విధానం - 3 డిసెంబర్ 2025
    • దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ - 20 డిసెంబర్ 2025
    • దరఖాస్తు ఫీజు:- ఓసీ/బీసీలకు రూ.1,250 చెల్లించాలి. ఈడబ్ల్యూఎస్‌/పీడబ్ల్యూబీడీ/ఎస్సీ/ఎస్టీ అభ్యర్థులకు రూ.600గా ఉంటుంది.
    • ఎంపిక విధానం: స్క్రీనింగ్‌ టెస్ట్ తర్వాత మెయిన్స్ పరీక్ష ఉంటుంది. వైవా-వోస్‌ తదితరాల ఆధారంగా తుది ఎంపిక ఉంటుంది.
    • స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ వంద మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. క్వాలిఫై అయిన వారు మెయిన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది.
    • స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ పరీక్షను 2026 ఫిబ్రవరిలో నిర్వహిస్తారు.
    • పరీక్షా కేంద్రాలు: హైదరాబాద్‌, వరంగల్‌, కరీంనగర్‌, ఖమ్మం.
    • హెల్ప్ డెస్క్ ఈమెయిన్ ఐడీ - helpdesk-tshc@telangana.gov.in.
    • టెలి ఫోన్ నెంబర్ - 040-23688394.
    • అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://tshc.gov.in/
