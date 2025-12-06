Edit Profile
    తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్.. ఫ్యూచర్ సిటీలో భారీ ఏర్పాట్లు!

    డిసెంబర్ 8, 9 తేదీల్లో జరగనున్న తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ కోసం భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో భారీ ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. మెగా ఈవెంట్ కోసం దాదాపు ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తి చేశారు అధికారులు.

    Published on: Dec 06, 2025 5:00 PM IST
    By Anand Sai
    రంగారెడ్డి జిల్లాలోని కందుకూరు మండలం మీర్ఖాన్‌పేటలోని భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్‌కు దాదాపు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. గ్లోబల్ సమ్మిట్ వేదిక 100 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉంది, భారీ టెంట్లు, డిజిటల్ స్క్రీన్లు, తెలంగాణ రైజింగ్ నినాదంతో ఆకర్షణీయమైన బిల్‌బోర్డ్‌లతో కనిపిస్తుంది.

    తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్
    తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్

    ప్రధాన సమావేశ మందిరంలో ఒకేసారి 2,500 మంది కూర్చొవచ్చు. పక్కనే ఉన్న హాలులో ఇందిరా మహిళా శక్తి, హైడ్రా, ఇతర తెలంగాణ ప్రభుత్వ స్టాళ్లు ఉండే ఎగ్జిబిటర్ల కోసం ఒక స్థలం ఉంది. ఇంకా ప్రధాన హాలుకు ఎడమ, కుడి వైపున మూడు చొప్పున ఆరు మినీ హాళ్లు ఉంటాయి. సమ్మిట్ సమయంలో పెద్ద కంపెనీల ప్రతినిధులు అవగాహన ఒప్పందాలపై సంతకం చేసేందుకు వీటిని ఉపయోగిస్తారు. ప్రధాన హాలు వెనుక భాగంలో ప్రతినిధులు, ముఖ్యమంత్రి కోసం భోజనం చేసేందుకు ప్రాంతం ఉంటుంది.

    తెలంగాణలోని సంస్కృతి, చారిత్రక ప్రదేశాలను ప్రదర్శించే ఎంట్రీ పాయింట్‌కు అధికారులు డిజిటల్ టచ్ ఇచ్చారు. ప్రతినిధులు ప్రధాన కారిడార్‌లోకి ప్రవేశించినప్పుడు వారికి ఎల్ఈడీ స్క్రీన్‌లతో స్వాగతం పలుకుతారు. టాప్ కంపెనీల సీఈఓలు సహా 3,000 మందికి పైగా ప్రతినిధులు శిఖరాగ్ర సమావేశానికి వస్తారని అంచనా వేస్తున్నందున, అధికారులు వేదిక వద్ద మూడు హెలిప్యాడ్‌ల కోసం ఏర్పాట్లు చేశారు.

    శాంతిభద్రతలు, సైబర్ క్రైమ్ విభాగాలకు సంబంధించిన స్టాళ్లు ఉంటాయి. వీఐపీ ప్రతినిధులకు మూడంచెల భద్రత ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతంలోని ప్రతి అడుగును పర్యవేక్షించడానికి వెయ్యికి పైగా సీసీటీవీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఇవన్నీ వేదిక వద్ద ఉన్న సెంట్రల్ పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్‌కు అనుసంధానమై ఉంటాయి. ఆదివారం ట్రయల్ రన్ జరిగేలా అధికారులు చూస్తున్నారు.

    వేదికలోకి ప్రవేశం పాస్‌లు ఉన్న ప్రతినిధులు, మీడియాకు మాత్రమే ఉంటుంది. అయితే శిఖరాగ్ర సమావేశాల రోజుల్లో సాధారణ ప్రజలను అనుమతించరు. డిసెంబర్ 10 నుండి 13 వరకు సామాన్యులకు అనుమతి ఉంటుంది.

    గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఏర్పాట్లను తెలంగాణ రెవెన్యూ, గృహనిర్మాణం, సమాచార మరియు ప్రజా సంబంధాల శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి సమీక్షించారు. ఈ కార్యక్రమం ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తుందన్నారు. భారతదేశం, విదేశాల నుండి పలు రంగాలలో గుర్తింపు పొందిన ప్రముఖ వ్యక్తులను ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి ఆహ్వానించినట్లు ఆయన చెప్పారు.

    తెలంగాణ రైజింగ్ - విజన్ 2047 రోడ్ మ్యాప్ తో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోందని పొంగులేటి చెప్పారు. భారతదేశంలో, ప్రపంచ వేదికపై రాష్ట్రాన్ని అగ్రస్థానంలో నిలిపేందుకు ముందుకు సాగుతోందని ఆయన అన్నారు. విమానయాన సంస్థల అంతరాయాలపై ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తూ.. ఇండిగో విమానాల రద్దు శిఖరాగ్ర సమావేశాన్ని ప్రభావితం చేయదని పేర్కొన్నారు. అతిథులందరూ అసౌకర్యం లేకుండా వచ్చేలా చూసేందుకు ముఖ్యమంత్రి ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారని మంత్రి అన్నారు.

