    తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్‌ రికార్డు: తొలి రోజే ₹1.88 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు

    తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ తొలి రోజున రికార్డు స్థాయిలో 1.88 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులను సాధించింది. డీప్ టెక్, ఫ్యూచర్ సిటీ, పునరుత్పాదక ఇంధనం, ఏరోస్పేస్ రంగాలలో భారీ ఒప్పందాలు ఖరారయ్యాయి. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ విజయాన్ని విజన్ 2047కు దక్కిన మద్దతుగా పేర్కొన్నారు.

    Published on: Dec 09, 2025 9:01 AM IST
    By HT Telugu Desk
    తెలంగాణను దేశ ఆర్థిక పవర్‌హౌస్‌గా మార్చే వ్యూహాత్మక లక్ష్యం దిశగా హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభమైన 'తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్' తొలి రోజే (సోమవారం) సంచలనం సృష్టించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విజన్ 2047కు బలమైన సాక్ష్యంగా, భవిష్యత్ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఎంచుకున్న కీలక రంగాలలో 1.88 లక్షల కోట్ల విలువైన 35కు పైగా భారీ పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలకు అంకురార్పణ జరిగింది.

    తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్‌ రికార్డు: తొలి రోజే ₹1.88 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు (HT_PRINT)

    కీలక రంగాల్లో లక్ష కోట్ల ధైర్యం

    డీప్ టెక్, కోర్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (మౌలిక సదుపాయాలు), ఫ్యూచర్ సిటీ వంటి రంగాలలో సుమారు 1,04,000 కోట్ల పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలు ఖరారయ్యాయి. ఈ మొత్తంలో అత్యంత కీలకమైన భాగం బ్రూక్‌ఫీల్డ్ / ఆక్సిస్ వెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కన్సార్టియం నుంచి వచ్చింది.

    75,000 కోట్ల భారీ నిధి: గ్లోబల్ రీసెర్చ్ & డెవలప్‌మెంట్ (R&D), డీప్ టెక్నాలజీ, హై-వాల్యూ సేవల కోసం ఉద్దేశించిన 'భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ' అభివృద్ధికి ఈ కన్సార్టియం ఏకంగా 75,000 కోట్లు కేటాయించింది. ఇది 'నికర-సున్నా' (Net-Zero) పట్టణ పర్యావరణ వ్యవస్థగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేయనుంది.

    గ్రీన్ ఎనర్జీ, ఈవీలకు ఊతం

    పునరుత్పాదక ఇంధన మార్పు (Renewable Energy Transition), విద్యుత్ భద్రతా రంగాలలో సుమారు 39,700 కోట్ల పెట్టుబడులు ఖరారయ్యాయి.

    విన్ గ్రూప్ ప్లాన్: విన్ గ్రూప్ 27,000 కోట్ల పెట్టుబడి ప్రతిజ్ఞను అధికారికంగా ఖరారు చేసింది. ఇది తదుపరి తరం పునరుత్పాదక ఇంధన ఉత్పత్తి, అధునాతన ఈవీ (ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల) మౌలిక సదుపాయాలు, స్మార్ట్ అర్బన్ ప్లానింగ్ వంటి సమీకృత ప్రాజెక్టులను కవర్ చేస్తుంది.

    ఎవ్రెన్/యాక్సిస్ ఎనర్జీ మెగా డీల్: ఈ రంగంలో అతిపెద్ద డీల్‌గా ఎవ్రెన్/యాక్సిస్ ఎనర్జీ 31,500 కోట్లతో ముందుకొచ్చింది. ఈ నిధులు కేవలం సౌర, పవన ఇంధన ప్రాజెక్టుల విస్తరణ కోసమే కేటాయించడం విశేషం.

    ఎంఈఐఎల్ వైవిధ్యం: ఎంఈఐఎల్ గ్రూప్ సౌర విద్యుత్ ప్లాంట్లు, గ్రిడ్ స్థిరత్వం కోసం కీలకమైన పంప్డ్ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్, అధునాతన ఈవీ ప్రాజెక్టులతో కూడిన వైవిధ్యభరితమైన పోర్ట్‌ఫోలియోకు 8,000 కోట్లు ప్రతిపాదించింది.

    ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ రంగాలలో బలం

    జీఎంఆర్ విస్తరణ: జీఎంఆర్ గ్రూప్ ఏరోస్పేస్/ఏవియేషన్ రంగంలో తమ విస్తరణ కోసం 15,000 కోట్ల డీల్‌ను ఖరారు చేసింది. ఇది మెయింటెనెన్స్, రిపేర్, అండ్‌ ఓవర్‌హాల్ (MRO) సామర్థ్యాలు, కార్గో మౌలిక సదుపాయాలను గణనీయంగా పెంచుతుంది.

    డిఫెన్స్ రంగంలో: రక్షణ రంగం (Defence Segment) ఒప్పందాల రూపంలో దాదాపు 5,000 కోట్లను దక్కించుకుంది.

    అధునాతన తయారీ: అడ్వాన్స్‌డ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్, కోర్ ఇండస్ట్రీ రంగాలలో సుమారు 13,500 కోట్ల పెట్టుబడి ఒప్పందాలు జరిగాయి.

    'ఇక అమలుపైనే దృష్టి' - సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

    సమ్మిట్ తొలి రోజు సాధించిన విజయాల పట్ల ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. "మొదటి రోజునే 1.88 లక్షల కోట్లకు చేరిన ఈ అంకె మా ప్రగతిశీల పాలనకు, విజన్ 2047 పట్ల మాకున్న నిబద్ధతకు తిరుగులేని తీర్పు. ఇప్పుడు మేము పూర్తిగా అమలుపై దృష్టి సారిస్తున్నాం. ఈ పెట్టుబడిలోని ప్రతి రూపాయి ఉన్నత-నాణ్యత గల ఉద్యోగాలు, ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలుగా మారేలా చూస్తాము. తద్వారా భారతదేశ ఆర్థిక ప్రయాణంలో తెలంగాణ అగ్రస్థానంలో నిలుస్తుంది" అని ఆయన ప్రకటించారు.

    'తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్' అనేది రాష్ట్రంలోని మూడు కీలక ఆర్థిక ఇంజిన్లపై దృష్టి సారించిన 2047 రోడ్‌మ్యాప్‌ను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పడానికి ఉద్దేశించినది:

    • CURE: కోర్ అర్బన్ రీజియన్ (Core Urban Region)
    • PURE: పెరి-అర్బన్ (Peri-Urban)
    • RARE: రూరల్ అండ్‌ అగ్రి (Rural and Agri)

    ఈ మూడు అంశాలను బలోపేతం చేయడం ద్వారా రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ధిని సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.

