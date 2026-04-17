Glass Of Water : మండుతున్న ఎండలు.. గిగ్ వర్కర్లకు ఒక గ్లాసు నీళ్లు అందించండి
Glass Of Water : తెలంగాణలో ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. బయట అడుగుపెట్టాలంటే భయం భయంగా ఉంది. ఇలాంటి సమయంలో గిగ్ వర్కర్లు డెలివరీలు చేస్తున్నారు. వారికి గ్లాస్ నీరు అందించాలని గిగ్ వర్కర్స్ యూనియన్ విజ్ఞప్తి చేసింది.
తెలంగాణలో వేసవిలో ఉష్ణోగ్రతలు 43 డిగ్రీల నుంచి 45 డిగ్రీల మధ్య ఉంటున్న నేపథ్యంలో తెలంగాణ గిగ్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్ యూనియన్(TGPWU) గిగ్ వర్కర్ల కోసం #GlassOfWaterCampaignను ప్రారంభించింది. ఫుడ్ డెలివరీ, కిరాణా డెలివరీ, రవాణా వంటి సేవలను అందిస్తూ, అధిక ఉష్ణోగ్రతలలో ఆరుబయట నిరంతరం పనిచేస్తున్న డెలివరీ కార్మికులు, క్యాబ్ డ్రైవర్ల పని గురించి గుర్తు చేసింది. దీంతో ఈ క్యాంపెయిన్ మెుదలుపెట్టింది.
వేడిని తట్టుకోవడంలో వారికి సహాయపడేలా.. గిగ్ వర్కర్లకు ఒక గ్లాసు నీళ్లు అందించాలని TGPWU ప్రజలకు కోరింది. 'బయట 43 డిగ్రీల నుంచి 45 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత ఉన్నప్పుడు.. రోజంతా ఆ ఎండలో నిలబడి మీకు ఆహారాన్ని అందించడం లేదా మిమ్మల్ని సురక్షితంగా తీసుకువెళ్లడం వంటివి చేస్తుంటారు. వారు పెద్దగా ఏమీ అడగరు. కేవలం గౌరవం, అప్పుడప్పుడు ఒక గ్లాసు నీళ్లు మాత్రమే ఇవ్వండి. మీరు చేసే ఒక చిన్న సహాయం కూడా ఎంతో విలువైనది.' అని TGPWU వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు షేక్ సలావుద్దీన్ అన్నారు.
వేసవి కాలంలో డెలివరీ కార్మికులకు, క్యాబ్ డ్రైవర్లకు నీటిని అందించడం ద్వారా ఈ క్యాంపెయిన్లో పాల్గొనాలని నివాసితులకు, రెస్టారెంట్లకు, వ్యాపారాలకు యూనియన్ విజ్ఞప్తి చేసింది. వేసవిలో బహిరంగ ప్రదేశాలలో పనిచేసే గిగ్ వర్కర్లకు తాగునీరు అందించడం వంటి సాధారణ చర్యలను ప్రోత్సహించడంపై ఈ ప్రచారం ఫోకస్ చేస్తోంది.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.