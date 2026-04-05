ఆసుపత్రుల్లో ఇక గంటల తరబడి వేచి ఉండక్కర్లేదు.. తెలంగాణలోని ఆసుపత్రులలో హెల్త్ ఏటీఎంలు!
Health ATMs : తెలంగాణలోని ఆసుపత్రుల్లో హెల్త్ ఏటీఎంలు రానున్నాయి. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు వేస్తోంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అధిక సంఖ్యలో ఔట్పేషెంట్లు ఉండే ఆసుపత్రులలో హెల్త్ ఏటీఎంలు అని పిలిచే ర్యాపిడ్ డయాగ్నస్టిక్ టెస్టింగ్ మెషీన్లను ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. పైలట్ ప్రాతిపదికన పరీక్షించిన ఈ ప్రాజెక్టు సానుకూల ఫలితాలను చూపించిందని, దీంతో దీనిని విస్తృతంగా అమలు చేసే ప్రణాళికలు వేగవంతమయ్యాయని అధికారులు తెలిపారు.
రద్దీగా ఉండే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో రోగ నిర్ధారణ సేవలను బలోపేతం చేయడానికి.. 2025 ఆగస్టులో కింగ్ కోటి జిల్లా ఆసుపత్రి, మలక్పేట్ ఏరియా ఆసుపత్రిలో హెల్త్ ఏటీఎంలను ప్రారంభించారు. ప్రతి యూనిట్ 65 నాన్-ఇన్వాసివ్, 20 ఇన్వాసివ్ (రక్త ఆధారిత) పరీక్షలతో సహా 130 పరీక్షలను ఇక్కడ జరుగుతాయి. వీటి ఫలితాలు క్లౌడ్ కనెక్టివిటీ ద్వారా డిజిటల్ ఆరోగ్య రికార్డులలో పొందుపరుస్తారు.
ప్రీ-కన్సల్టేషన్ స్క్రీనింగ్ను సులభతరం చేయడం, రోగుల వెయిట్ చేయాల్సిన సమయాన్ని తగ్గించడం, రోగ నిర్ధారణ కచ్చితత్వాన్ని మెరుగుపరచడం ఈ యంత్రాల లక్ష్యమని అధికారులు వెల్లడించారు. పైలట్ దశలో కచ్చితత్వాన్ని ధృవీకరించడానికి.. ఆసుపత్రి సిబ్బంది ఏటీఎంలలో పరీక్షలు చేయించుకున్న రోగుల నుండి రక్త నమూనాలను సేకరించి T-డయాగ్నోస్టిక్స్కు పంపారు. అదే సమయంలో కొన్ని నమూనాలను ప్రైవేట్ డయాగ్నోస్టిక్ కేంద్రాలలో కూడా పరీక్షించారు.
ఫలితాలు సరిపోలాయని, యంత్రాల పనితీరు విశ్వసనీయంగా ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వానికి ఒక నివేదిక సమర్పించారు అధికారులు. ఔట్ పేషెంట్ విభాగాలలో రద్దీని తగ్గించడం, రోగ నిర్ధారణ సేవలను మెరుగుపరచడం, నిరీక్షణ సమయాన్ని తగ్గించడం, డిజిటల్ రికార్డుల ద్వారా సంరక్షణ కొనసాగింపును నిర్ధారించడం వంటి పారామితులపై కూడా ఈ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ను సమగ్రంగా రిపోర్ట్ తయారు చేసి ప్రభుత్వానికి పంపింది.
ముఖ్యంగా ప్రీ-స్క్రీనింగ్ విషయంలో అభిప్రాయాలు ప్రోత్సాహకరంగా ఉన్నాయని అధికారులు తెలిపారు. అలాగే రద్దీ, జాప్యాలను తగ్గించడానికి ఎక్కువగా రద్దిగా ఉండే ఆసుపత్రులలో అనేక యూనిట్లు అవసరమవుతాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
