తలసరి ఆదాయంలో టాప్ రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ.. రూ.3,87,623
దేశంలో తలసరి ఆదాయంలో తెలంగాణ టాప్ రాష్ట్రాల్లో నిలుచుంది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నివేదిక ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా విడుదల చేసిన తాజా హ్యాండ్బుక్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆన్ ఇండియన్ స్టేట్స్ 2024-25 ప్రకారం, తలసరి ఆదాయం పరంగా తెలంగాణ దేశంలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రాల పక్కన ఉంది. రూ. 3,87,623 తలసరి ఆదాయంతో, కర్ణాటక, తమిళనాడు, హర్యానా, మహారాష్ట్ర, కేరళతో సహా అనేక పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రాల కంటే తెలంగాణ ముందుంది. ఇది రాష్ట్ర బలమైన ఆర్థిక వేగాన్ని నొక్కి చెబుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. చిన్న రాష్ట్రంగా ఉన్న ఢిల్లీ రూ.4,93,024తో దేశంలోనే అత్యధిక తలసరి ఆదాయం నమోదు చేసింది.
డాలర్ల పరంగా తెలంగాణ తలసరి ఆదాయం 4,295 డాలర్ల వద్ద ఉంది. ప్రధాన రాష్ట్రాలలోరూ.3,80,906తో కర్ణాటకతో పోల్చితే తెలంగాణ ముందుంది. తమిళనాడు రూ.3,61,619, హర్యానా రూ.3,53,182, మహారాష్ట్ర రూ.3,09,340, కేరళ రూ.3,08,338 తర్వాత స్థానాల్లో ఉన్నాయి.
ఆర్బీఐ డేటా కూడా తెలంగాణ స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తి (జీఎస్డీపీ)లో గణనీయమైన పెరుగుదలను చూపించింది. ఇది 2024-25లో రూ.16.41 లక్షల కోట్లకు పెరిగింది, దీనితో రాష్ట్రం జాతీయంగా ఆరో స్థానంలో నిలిచింది. మహారాష్ట్ర రూ.45.32 లక్షల కోట్ల జీఎస్డీపీతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఉత్తరప్రదేశ్ రూ.29.78 లక్షల కోట్లు, కర్ణాటక రూ.28.84 లక్షల కోట్లు, పశ్చిమ బెంగాల్ రూ.18.15 లక్షల కోట్లు, రాజస్థాన్ రూ.17.04 లక్షల కోట్లతో ఉన్నాయి.
2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరం రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైంది. ఈ ప్రభుత్వం డిసెంబర్ 2023లో అధికారం చేపట్టింది. ఈ కాలంలో మెరుగైన ఆర్థిక సూచికలు కొత్త ప్రభుత్వానికి మనోధైర్యాన్ని పెంచేవిగా ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. 2023-24లో మునుపటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం సంవత్సరంలో ఎక్కువ కాలం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ GSDP రూ.14,61,835 కోట్లుగా ఉంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ఈ సంఖ్య రూ.16,40,901 కోట్లకు పెరిగింది. ఒక సంవత్సరంలోనే రూ.1.79 లక్షల కోట్లకు పైగా పెరుగుదలను కనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
వ్యవసాయం, అనుబంధ కార్యకలాపాలు, మైనింగ్, తయారీ, యుటిలిటీలు, వాణిజ్య సంబంధిత సేవలు వంటి కీలక రంగాలలో వృద్ధి నమోదైందని అధికారులు గుర్తించారు. ఇది ఒకే రంగంపై ఆధారపడటం కంటే సమతుల్య విస్తరణను సూచిస్తోంది. తలసరి ఆదాయం 2023-24లో రూ.3,47,714 నుండి 2024-25లో రూ.3,87,623కి పెరగడం ఆర్థిక మెరుగుదల వేగాన్ని మరింత హైలైట్ చేసింది.
సంక్షేమం ఆధారిత పాలన, అభివృద్ధిపై నిరంతర దృష్టి కలయిక వల్ల ఈ పనితీరు సాధ్యమైందని ఆర్థిక శాఖ అధికారులు తెలిపారు. పరిశ్రమ, వ్యవసాయం, సేవల రంగంలో వృద్ధిని ప్రోత్సహిస్తూనే ప్రభుత్వం ప్రధాన సామాజిక పథకాలను కొనసాగించగలిగిందని చెబుతున్నారు.