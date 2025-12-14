తెలంగాణలో మగాళ్ల కంటే ఎక్కువ కాలం జీవిస్తున్న ఆడవాళ్లు.. భవిష్యత్తులోనూ అంతే!
తెలంగాణలో ఆడవాళ్ల కంటే పురుషులు తక్కువ కాలం జీవిస్తున్నారు. ఆహారశైలి, అలవాట్లు, ఆరోగ్యంపై నిర్లక్ష్యం కూడా ఇందుకు కారణంగా ఉన్నాయి.
నేడు తెలంగాణలో జన్మించిన బిడ్డ మునుపటి తరం కంటే చాలా ఎక్కువ కాలం జీవించే అవకాశం ఉంది. 2036 నాటికి తెలంగాణలో పురుషుడి సగటు ఆయుర్దాయం 71.40 సంవత్సరాలు ఉంటుందని అంచనా. అయితే మహిళలు 75.60 సంవత్సరాల సగటు ఆయుర్దాయంతో మరింత మెరుగ్గా ఉంటారు.
ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ, జాతీయ జనాభా కమిషన్ 'జనాభా అంచనా నివేదిక 2011-2036'లో నమోదు చేసినన ఆయుర్దాయం పెరుగుదల గురించి ఆసక్తిక విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. ఆడవారి కంటే మగవాళ్లు తక్కువగా జీవిస్తున్నారు.
తెలంగాణలో పురుషుల సగటు ఆయుర్దాయం 2011-2015 కాలంలో సుమారు 67.10 సంవత్సరాలు ఉండగా, 2031-2035 నాటికి 71.40 సంవత్సరాలకు పెరుగుతుందని అంచనా. అదే కాలంలో స్త్రీల ఆయుర్దాయం దాదాపు 71.10 సంవత్సరాల నుండి 75.60 సంవత్సరాలకు పెరగడంతో వారు మరింత మెరుగ్గా బతుకుతారని భావిస్తున్నారు. అంటే ఇప్పటిదాకా మగాళ్ల కంటే మహిళలే ఎక్కువగా జీవిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులు కూడా ఇది ఇలాగే కొనసాగనుంది.
శిశు మరణాల రేటు తగ్గుదలతో పాటు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తం సంతానోత్పత్తి రేటు(TFR) కూడా గణనీయంగా తగ్గుతోంది. 2013-2035 మధ్య తెలంగాణ సంతానోత్పత్తి రేటు 1.5కి తగ్గుతుంది. పుట్టే పిల్లల సంఖ్య తగ్గడం, ఎక్కువ కాలం జీవించే వ్యక్తులతో జనాభాలో అధిక వయస్సు వర్గాలవారు ఉంటారని వైద్యులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
తెలంగాణతో సహా భారత రాష్ట్రాల జనాభా పరిస్థితి మారుతోందని, ప్రజలు ఎక్కువ కాలం జీవించడమే కాకుండా జనాభాలో వృద్ధాప్యం కూడా పెరుగుతోందని ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ, ప్రజారోగ్య విధాన నిపుణులు ఈ నివేదికలోని అంశాల గురించి ప్రస్తావిస్తున్నారు.
60 ఏళ్లు మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న జనాభా నిష్పత్తి గణనీయంగా పెరుగుతుందని అంచనా. 2036 నాటికి రాష్ట్రంలో పిల్లలు ఉన్నంత మంది వృద్ధులు ఉంటారు. సంతానోత్పత్తి రేటును తగ్గుదల, వేగంగా పెరుగుతున్న వృద్ధుల జనాభాను నిర్వహించడంలో కొత్త సవాలును వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని నివేదిక చెబుతోంది.
జనాభా వృద్ధి రేటు చుసుకుంటే (2011-2015లో 7.1 శాతం), (2016-20లో 5.4), (2021-25లో 3.5), (2026-30లో 1.7), (2031-35లో 0.3)గా ఉంది.
శిశు మరణాల రేటు (2011-2015లో 39 శాతం), (2016-20లో 35), (2021-25లో 32), (2026-30లో 29), (2031-35లో 27 శాతం) ఉంది. మొత్తం సంతానోత్పత్తి రేటు తగ్గింది.
(2011-2015లో 1.68 శాతం), (2016-20లో 1.61), (2021-25లో 1.54), (2026-30లో 1.51), (2031-35లో 1.50)గా ఉంటుంది.