నెలకు 2 లక్షల టన్నుల యూరియా కావాలి.. కేంద్రానికి తెలంగాణ విజ్ఞప్తి
నెలకు 2 లక్షల టన్నుల యూరియా అందించాలని కేంద్రాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం కోరింది. మరోవైపు తెలంగాణలో ఉపయోగిస్తున్న యూరియా యాప్ గురించి కేంద్రమంత్రి జేపీ నడ్డాకు మంత్రి తుమ్మల వివరించారు.
తెలంగాణకు సరిపడేంత యూరియా కేటాయించాలని కేంద్రాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం కోరింది. జూలై నుంచి ఆగస్టు వరకు ఉండే గరిష్ట డిమాండ్కు ముందు తగినంత బఫర్ నిల్వలను నిర్మించుకోవడంలో సహాయపడాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. రాబోయే ఖరీఫ్ సీజన్ కోసం మొదటి మూడు నెలలపాటు రాష్ట్రానికి నెలకు రెండు లక్షల టన్నుల యూరియాను కేటాయించాలని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు కేంద్ర రసాయనాలు, ఎరువుల శాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డాను కోరారు.
రైతులు పత్తి నుంచి మొక్కజొన్న సాగుకు మళ్లుతున్నారని, అలాగే రాష్ట్రంలో బఫర్ నిల్వలు తక్కువగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు మంత్రి తుమ్మల. రాబోయే ఖరీఫ్ సీజన్కు రాష్ట్రానికి కేటాయింపులను ప్రస్తుత 10 లక్షల టన్నుల నుంచి 11.50 లక్షల టన్నులకు పెంచాలని కేంద్రాన్ని కోరారు.
కేంద్ర మంత్రితో ఫోన్ సంభాషణలో కార్యకలాపాలు నిరంతరాయంగా కొనసాగేలా చూసేందుకు రామగుండం ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ కెమికల్స్ లిమిటెడ్ ప్లాంట్ నుండి అధిక కేటాయింపులు చేయాలని మంత్రి తుమ్మల విజ్ఞప్తి చేశారు. రాష్ట్రీయ కెమికల్స్ అండ్ ఫెర్టిలైజర్స్ లిమిటెడ్ (RCF), క్రిషక్ భారతి కోఆపరేటివ్ లిమిటెడ్ (KRIBHCO), రామగుండం ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ కెమికల్స్ లిమిటెడ్(RFCL) నుండి దేశీయ ఉత్పత్తి తగ్గడం వల్ల, మార్చి నెలలోని 1.34 లక్షల టన్నుల కోటాకు గాను సుమారు 0.65 లక్షల టన్నుల కొరత ఏర్పడిందని ఆయన సూచించారు.
రైతులు రియల్ టైమ్ యూరియా లభ్యతను తనిఖీ చేసుకుని, ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవడానికి వీలు కల్పించే తెలంగాణ యూరియా బుకింగ్ యాప్ గురించి కేంద్రమంత్రి నడ్డాకు మంత్రి నాగేశ్వరరావు.. వివరించారు. ఈ యాప్ ద్వారా క్యూలు తగ్గడంతోపాటు బ్లాక్ మార్కెటింగ్, నిల్వలకు కూడా అడ్డుకట్ట వేయవచ్చని తెలిపారు. యాప్ పనితీరు పట్ల నడ్డా సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. దీని నమూనాను దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేసేందుకు పరిశీలించవచ్చని సూచించారు. ఎలాంటి సరఫరా అంతరాయాలు లేకుండా తెలంగాణకు అవసరమైన యూరియా అందేలా కేంద్రం చూసుకుంటుందని కేంద్రమంత్రి హామీ ఇచ్చారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.