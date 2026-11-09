తెలంగాణలో పెరుగుతున్న చలి.. ఇక్కడ కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు
తెలంగాణలో రోజురోజుకు చలి పెరుగుతోంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలతో జనాలు బయటకు వెళ్లేందుకు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతున్నాయి.
గత నాలుగైదు రోజులుగా తెలంగాణలోని వాతావరణంలో చలి పెరిగింది. ప్రజలు ఉదయంపూట బయటకు వెళ్లాలంటే వణుకుతున్నారు. ఇక దుప్పట్లను బయటకు తీస్తున్నారు. ఆదివారం నుండి సోమవారం(నవంబర్ 9, 2026) ఉదయం 8:30 గంటల వరకు నమోదైన వివరాల ప్రకారం, వివిధ జిల్లాల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 20 డిగ్రీల కంటే తక్కువగా నమోదయ్యాయి.
తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ప్లానింగ్ సొసైటీ తాజా వాతావరణ నివేదిక ప్రకారం, ఆదిలాబాద్లో అత్యల్పంగా 14.7 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఆ తర్వాత కామారెడ్డి, సంగారెడ్డి, సిద్దిపేట, జనగామ జిల్లాల్లో 14.8 డిగ్రీలు, అలాగే నిజామాబాద్, రంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాల్లో 14.9 డిగ్రీల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.
మేడ్చల్-మల్కాజ్గిరి జిల్లాలోని ఉప్పల్ (మౌలాలీ) ప్రాంతంలో 15 డిగ్రీలు, హైదరాబాద్లోని మారేడ్పల్లిలో 16.1 డిగ్రీల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. నవంబర్ నెలలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నమోదైన సగటు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 18.1 డిగ్రీలుగా ఉంది. గత ఏడాది నవంబర్ 18, 2025న సిర్పూర్ (కుమ్రం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లా)లో అత్యల్పంగా 6.8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.
పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు
శీతాకాలంలో చల్లారిన ఆహారం కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు వేడిగా ఉండే వంటకాలను తీసుకోండి. అల్లం, వెల్లుల్లి, పసుపు, మిరియాలు, దాచినచెక్క వంటి ద్రవ్యాలను ఆహారంలో చేర్చుకోండి. ఇవి శరీరంలో వేడిని పెంచి ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి కాపాడతాయి.
ఉసిరి, నారింజ, నిమ్మ వంటి పండ్లను తీసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు రాకుండా ఉంటాయి. బాదం, వాల్నట్స్, నువ్వులు, వేరుశనగలు తినడం వల్ల శరీరానికి అవసరమైన మంచి కొవ్వులు, వేడి లభిస్తాయి. ఒకే రకమైన మందపాటి దుస్తులు ధరించే బదులు, కొన్ని పొరలుగా వస్త్రాలను ధరించడం వల్ల శరీర వేడి బయటకు పోకుండా ఉంటుంది. బయటకు వెళ్లేటప్పుడు మంకీ క్యాప్, కాటన్/వూలన్ సాక్స్ ధరించండి.
స్నానం చేసిన వెంటనే కొబ్బరి నూనె, గ్లిజరిన్ లేదా మంచి మోయిశ్చరైజింగ్ లోషన్ రాసుకోవడం వల్ల చర్మం పొడిబారకుండా ఉంటుంది. అతిగా వేడిగా ఉండే నీటితో స్నానం చేస్తే చర్మం మరింత పొడిబారుతుంది. అందుకే గోరువెచ్చని నీటిని మాత్రమే ఉపయోగించండి. పెదవులు పగలకుండా నెయ్యి లేదా లిప్ బామ్ రాసుకోండి. చలికాలంలో దాహం వేయకపోయినా శరీరానికి నీటి అవసరం ఉంటుంది. అందువల్ల గోరువెచ్చని నీటిని క్రమం తప్పకుండా తాగుతూ ఉండండి. ప్రతిరోజూ కాసేపు నడవటం లేదా యోగా చేయడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడి శరీరం వెచ్చగా ఉంటుంది. రోజూ ఉదయం 15-20 నిమిషాలు లేత ఎండలో గడపడం వల్ల శరీరానికి కావలసిన విటమిన్-డి లభిస్తుంది.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More