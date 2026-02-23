Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    TGCAB Recruitment : తెలంగాణ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లో ఉద్యోగాలు - నెలకు రూ. 2 లక్షలకు పైగా జీతం, వివరాలివే

    తెలంగాణ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. ఆదిలాబాద్, మహబూబ్ నగర్ డీసీసీబీలోని చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. మార్చి 7వ తేదీలోపు అప్లికేషన్ చేసుకోవాలి.

    Published on: Feb 23, 2026 5:10 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    తెలంగాణ స్టేట్ కో-ఆపరేటివ్ అపెక్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ (TGCAB) నుంచి రిక్రూట్ మెంట్ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. ఇందులో భాగంగా చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తారు. ఈ ఖాళీలు ఆదిలాబాజ్, మహబూబ్ నగర్ డీసీసీబీలో ఉన్నాయి. ఈ పోస్టుల భర్తీ కోసం ఆన్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తున్నారు.

    తెలంగాణ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లో ఉద్యోగాలు
    తెలంగాణ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లో ఉద్యోగాలు

    నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా ఆదిలాబాద్ డీసీసీబీలో ఒక పోస్టును, మహబూబ్ నగర్ డీసీసీబీలో మరో పోస్టును భర్తీ చేస్తారు. గరిష్ట వయోపరిమితి 62 ఏళ్లు దాటకూడదు. దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు డీబీఎఫ్ లేదా CAIIB/ లేదా కోఆపరేటివ్ బిజినెస్ మేనేజ్ మెంట్ లో గ్రాడ్యుయేట్ అయి ఉండాలి. లేదా పీజీ, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ లో ఉత్తీర్ణత పొందా ఉండాలి. బ్యాంకింగ్ రంగంలో 8 ఏళ్లకు తగ్గకుండా పని చేసిన అనుభవం ఉండాలి.

    నోటిఫికేషన్ ముఖ్య వివరాలు:

    • ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ - తెలంగాణ స్టేట్ కో-ఆపరేటివ్ అపెక్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్
    • ఉద్యోగాలు -చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్
    • కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్‌పై ప్రావీణ్యం ఉండాలి. తెలుగు భాషపై పట్టు (మాట్లాడటం, చదవడం, రాయడం) తప్పనిసరి.
    • ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.2,60,000 జీతం చెల్లిస్తారు.
    • దరఖాస్తు విధానం - https://tgcab.bank.in/notifications వెబ్ సైట్ నుంచి అప్లికేషన్ ఫారమ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. అవసరమైన ధ్రువపత్రాల జిరాక్స్ సెట్ ను జతచేసి ఆఫ్లైన్ విధానంలో పంపించాలి.
    • దరఖాస్తులకు చివరితేదీ - 7 మార్చి 2026.(సాయంత్రం 5 గంటల లోపు)
    • అప్లికేషన్ ఫారమ్ ను https://tgcab.bank.in/notifications వెబ్ సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. మీ వివరాలను నింపాలి.
    • అప్లికేషన్ ఫీజు - రూ. 1000 చెల్లించాలి. (TGCAB, Hyderabad పేరు మీద డీడీ తీయాలి)
    • దరఖాస్తు పూర్తి చేసిన ఫారమ్ పంపాల్సిన చిరునామా - "ది మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ది తెలంగాణ స్టేట్ కో–ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్, హెడ్ ఆఫీస్ ట్రూప్ బజార్, హైదరాబాద్ – 500001.
    • అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://tgcab.bank.in/notifications

    ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి అప్లికేషన్ ఫారమ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు

    recommendedIcon
    News/Telangana/TGCAB Recruitment : తెలంగాణ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లో ఉద్యోగాలు - నెలకు రూ. 2 లక్షలకు పైగా జీతం, వివరాలివే
    News/Telangana/TGCAB Recruitment : తెలంగాణ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లో ఉద్యోగాలు - నెలకు రూ. 2 లక్షలకు పైగా జీతం, వివరాలివే
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes