TGCAB Recruitment : తెలంగాణ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లో ఉద్యోగాలు - నెలకు రూ. 2 లక్షలకు పైగా జీతం, వివరాలివే

తెలంగాణ స్టేట్ కో-ఆపరేటివ్ అపెక్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ (TGCAB) నుంచి రిక్రూట్ మెంట్ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. ఇందులో భాగంగా చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తారు. ఈ ఖాళీలు ఆదిలాబాజ్, మహబూబ్ నగర్ డీసీసీబీలో ఉన్నాయి. ఈ పోస్టుల భర్తీ కోసం ఆన్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తున్నారు.
ఈ నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా ఆదిలాబాద్ డీసీసీబీలో ఒక పోస్టును, మహబూబ్ నగర్ డీసీసీబీలో మరో పోస్టును భర్తీ చేస్తారు. గరిష్ట వయోపరిమితి 62 ఏళ్లు దాటకూడదు. దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు డీబీఎఫ్ లేదా CAIIB/ లేదా కోఆపరేటివ్ బిజినెస్ మేనేజ్ మెంట్ లో గ్రాడ్యుయేట్ అయి ఉండాలి. లేదా పీజీ, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ లో ఉత్తీర్ణత పొందా ఉండాలి. బ్యాంకింగ్ రంగంలో 8 ఏళ్లకు తగ్గకుండా పని చేసిన అనుభవం ఉండాలి.
నోటిఫికేషన్ ముఖ్య వివరాలు:
ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ - తెలంగాణ స్టేట్ కో-ఆపరేటివ్ అపెక్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్
ఉద్యోగాలు -చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్
కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్పై ప్రావీణ్యం ఉండాలి. తెలుగు భాషపై పట్టు (మాట్లాడటం, చదవడం, రాయడం) తప్పనిసరి.
ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.2,60,000 జీతం చెల్లిస్తారు.
దరఖాస్తు విధానం - https://tgcab.bank.in/notifications వెబ్ సైట్ నుంచి అప్లికేషన్ ఫారమ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. అవసరమైన ధ్రువపత్రాల జిరాక్స్ సెట్ ను జతచేసి ఆఫ్లైన్ విధానంలో పంపించాలి.
దరఖాస్తులకు చివరితేదీ - 7 మార్చి 2026.(సాయంత్రం 5 గంటల లోపు)
అప్లికేషన్ ఫారమ్ ను https://tgcab.bank.in/notifications వెబ్ సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. మీ వివరాలను నింపాలి.
అప్లికేషన్ ఫీజు - రూ. 1000 చెల్లించాలి. (TGCAB, Hyderabad పేరు మీద డీడీ తీయాలి)
దరఖాస్తు పూర్తి చేసిన ఫారమ్ పంపాల్సిన చిరునామా - "ది మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ది తెలంగాణ స్టేట్ కో–ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్, హెడ్ ఆఫీస్ ట్రూప్ బజార్, హైదరాబాద్ – 500001.