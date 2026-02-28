Edit Profile
    TG DEECET 2026 : టీజీ డీఈఈసెట్‌ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల - ముఖ్యమైన వివరాలు

    TG DEECET Notification 2026 : టీజీ డీఈఈసెట్‌ నోటిఫికేషన్‌ విడుదలైంది. ఇందులో భాగంగా డిప్లొమా ఇన్‌ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్‌(డీఈఎల్‌ఈడీ), డిప్లొమా ఇన్‌ ప్రీ స్కూల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌(డీపీఎస్‌ఈ) కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు.

    Published on: Feb 28, 2026 2:26 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    డిప్లొమా ఇన్‌ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్‌(డీఈఎల్‌ఈడీ), డిప్లొమా ఇన్‌ ప్రీ స్కూల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌(డీపీఎస్‌ఈ) కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే టీజీ డీఈఈసెట్‌ - 2026 నోటిఫికేషన్‌ విడుదలైంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

    టీజీ డీఈఈసెట్‌ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల
    టీజీ డీఈఈసెట్‌ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల

    మార్చి 5 నుంచి దరఖాస్తులు…

    టీజీ డీఈఈసెట్ - 2026 ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ మార్చి 5వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఏప్రిల్‌ 15వ తేదీని తుది గడువుగా నిర్ణయించారు. మే 21, 22 తేదీల్లో ఎగ్జామ్స్ నిర్వహిస్తారు. దరఖాస్తు ఫీజు కింద ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులు రూ. 450 చెల్లించాలి. ఇక జనరల్ అభ్యర్థులకు రూ. 500గా నిర్ణయించారు. htpps://deecet.cdse.telangana.gov.in వెబ్‌సైట్‌ లో వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు.

    టీజీ డీఈఈసెట్ నోటిఫికేషన్ కు సంబంధించి ఏమైనా సందేహాలుంటే 8317567404 నెంబర్ ను సంప్రదించవచ్చు. పూర్తిస్థాయి నోటిఫికేషన్ వివరాలు త్వరలోనే అందుబాటులోకి వస్తాయి.

    టీజీ డీఈఈసెట్ రాసే అభ్యర్థులు ఇంటర్మీడియట్ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. ఎంట్రెన్స్ పరీక్షలో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు మాత్రమే సీట్లు కేటాయిస్తారు. ఫలితాల ప్రక్రియ తర్వాత కౌన్సెలింగ్ షెడ్యూల్ విడుదల చేస్తారు. విద్యార్థులు సాధించే ర్యాంకుల ఆధారంగా సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది. విడత వారీగా నిర్వహించే కౌన్సెలింగ్ ద్వారా ఈ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది.

