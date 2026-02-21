Edit Profile
    TG-RERA : ఇళ్లు లేదా ఫ్లాట్ కొనాలనుకుంటున్నారా..? వెంచర్ వివరాలు 'రెరా'లో చెక్ చేసుకోండి

    వెంచర్లలో స్థలాలు కోనుగోలు చేసే వారికి రెరా కీలక సూచనలు చేసింది. రెరా రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ద్వారా పూర్తి వివరాలను తెలుసుకున్న తర్వాతే కొనుగోలు చేయాలని స్పష్టం చేసింది.

    Published on: Feb 21, 2026 11:30 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    ఇళ్ల స్థలాలు, ఫ్లాట్లు కొనాలనుకునేవారికి తెలంగాణ రెరా కీలక సూచనలు చేసింది. రెరా రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలను చెక్ చేసుకున్న తర్వాతనే… కొనుగోలు విషయంలో ముందుకెళ్లాలని సూచించింది.

    రెరా కీలక సూచనలు
    రెరా రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ద్వారా ప్రాజెక్ట్(వెంచర్) వివరాలు, లేఅవుట్ ప్లాన్, యాజమాన్యపు హక్కులు మరియు సంబంధిత బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలను అధికారిక వెబ్ సైట్ https://rera.telangana.gov.in/ లో సరిచూసుకోవచ్చని ఓ ప్రకటన ద్వారా తెలిపింది. పూర్తి వివరాలను సరి చూసుకున్న తర్వాతనే… ఇళ్లు లేదా ప్లాట్లు కొనాలని స్పష్టం చేసింది.

    అక్రమాలపై ఇలా ఫిర్యాదు చేయండి…

    రిజిస్ట్రేషన్ లేని ప్రాజెక్టులలో ప్రీ-లాంచ్ ఆఫర్లు లేదా ఈఓఐ వంటివి చట్టవిరుద్ధమని రెరా స్పష్టం చేసింది. ఇలాంటి అక్రమాలపై 040-29394972 (ఫోన్), 9000006301 (వాట్సాప్) లేదా rera-maud@telangana.gov.in ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చని అథారిటీ స్పష్టం చేసింది.

    నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన పలు సంస్థలపై రెరా చర్యలు చేపట్టింది. పుప్పాలగూడలోని ‘ప్రణీత్ కాన్సెప్ట్ అంబియన్స్’ ప్రాజెక్టులో అనధికారిక మార్కెటింగ్, విక్రయాలు జరుపుతున్నారన్న ఫిర్యాదులను పరిశీలించి… చర్యలు తీసుకుంది. చట్టబద్ధమైన నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందుకు సెక్షన్ 59 కింద రూ.43,71,211 జరిమానాను అథారిటీ విధించింది. దీంతోపాటు ప్రాజెక్టులో రిజిస్టర్ చేయబడిన భాగానికి సంబంధించి డిసెంబర్ 2024 గడువు దాటినా నిర్మాణం పూర్తి కాకపోవడాన్ని అథారిటీ గుర్తించింది. నిర్మాణ ప్రగతి నివేదిక, ప్రాజెక్ట్ నిధుల వినియోగం, అఫిడవిట్‌తో కూడిన సవరించిన గడువును రెండు వారాల్లోపు సమర్పించాలని ప్రమోటర్‌ను ఆదేశించింది.

    బాచుపల్లిలోని ఆవాస్ హైదరాబాద్ ప్రాజెక్టులో పాత యజమానుల బకాయిలను కొత్త కొనుగోలుదారులపై రుద్దడాన్ని రెరా తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది. ఆలస్య రుసుములను తొలగించి, సవరించిన ఖాతా వివరాలను అందించాలని పసిఫికా కన్ స్ట్రక్షన్‌ను ఆదేశించింది. పాత కొనుగోలుదారుల బకాయిల బాధ్యతను తర్వాతి కొనుగోలుదారులపై ప్రమోటర్ వేయలేరని స్పష్టం చేసింది.

    రెరా అంటే ఏంటి..?

    • రియల్‌ ఎస్టేట్‌ రంగాన్ని నియంత్రించేందుకు ఏర్పాటు చేసిదే RERA (రియల్‌ ఎస్టేట్‌ రెగ్యులరేటరీ అథారిటీ). వెంచర్లతో పాటు అపార్ట్‌మెంట్‌లను నిర్మించే బిల్డర్స్‌ కచ్చితంగా రెరా అనుమతులు తీసుకోవాల్సిందే.
    • రెరా రిజిస్ట్రేషన్ లేకుండా ప్లాట్లు లేదా అపార్ట్‌మెంట్లు విక్రయాలు, బుకింగ్స్, ప్రచార కార్యక్రమాలు చేపట్టకూడదు. రిజిస్ట్రేషన్ లేకుండా ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తే చట్ట పరంగా చర్యలు ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది.
    • రెరా రిజిస్ట్రేషన్ లేకుండా వ్యాపారాలు నిర్వహించడం అనేది నేరం.
    • రెరా అథారిటీ నోటీసులు పంపించినా పట్టించుకోకుండా ఉల్లంఘనలు కొనసాగిస్తే ప్రాజక్టు విలువలో 5 శాతం వరకు జరిమానా కట్టాల్సి వస్తుంది. అంతే కాదు కొన్నిసార్లు జైలు శిక్ష కూడా పడవచ్చు.
    • రెరా అథారిటీకి నోటీసులు జారీ చేసి విచారణ చేపట్టే అధికారం కూడా ఉంటుంది.
    • రియల్‌ ఎస్టేట్‌ ప్రాజెక్టులకు ఎలాంటి అనుమతుల్లేకుండానే ప్రీలాంచ్, ఈవోఐ (ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ) పేరిట విక్రయించడం చట్టవిరుద్ధమే. రాతపూర్వక ఒప్పందం లేకుండా 10 శాతానికి మించి వసూలు చేయడానికి వీల్లేదు.
    • గడువులోగా నిర్మాణాలను పూర్తి చేసి ఆ ప్రాజెక్టు నిర్వహణకు సంక్షేమ సొసైటీని ఏర్పాటు చేసి బాధ్యతలు అప్పగించే వరకు నిర్వహణ ఖర్చులన్నీ నిర్మాణదారే భరించాలి. వసూలు చేసిన కార్పస్‌ ఫండ్‌ను నిర్మాణం పూర్తయిన వెంటనే సొసైటీకి అప్పగించాలి.
