    తెలంగాణ టెట్ - 2026 : దరఖాస్తులకు ఇవాళే చివరి తేదీ - ఇదిగో డైరెక్ట్ లింక్

    టీజీ టెట్ - 2026 దరఖాస్తుల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. అయితే ఇందుకు సంబంధించిన గడువు ఇవాళ్టితో పూర్తి కానుంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు వెంటనే అప్లయ్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

    Published on: Nov 29, 2025 11:49 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Telangana
    తెలంగాణ టెట్ - 2026(జనవరి సెషన్) దరఖాస్తుల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. అయితే ఈ గడువు మరికొన్ని గంటల్లో ముగియనుంది. కాబట్టి అర్హులైన అభ్యర్థులు ఇవాళ అర్ధరాత్రిలోపు(నవంబర్ 29,2025) దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. గడువు పొడిగించే అవకాశం లేదు కాబట్టి… అభ్యర్థులు వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

    తెలంగాణ టెట్ 2025 దరఖాస్తులు

    టీజీ టెట్ - 2026 అప్లికేషన్ ప్రాసెస్…

    1. అభ్యర్థులు https://tgtet.aptonline.in/tgtet/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
    2. ఆన్ లైన్ అప్లికేషన్ లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి.
    3. ముందుగా నిర్ణయించిన ఫీజును చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుంది.
    4. ఆ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తి చేసుకోవాలి. మీ వివరాలను నమోదు చేయాలి.
    5. మీ ఫొటో, సంతకాన్ని అప్ లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
    6. చివరగా సబ్మిట్ బటన్ పై నొక్కితే రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తవుతుంది. మీకు అప్లికేషన్ నెంబర్ నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది.
    7. ఈ నెంబర్ ఆధారంగానే హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

    డిసెంబర్ 27న హాల్ టికెట్లు…

    తెలంగాణ టెట్ అప్లికేషన్ ఫీజు కింద ఒక పేపర్‌కు రూ.750, రెండు పేపర్లు రాస్తే రూ.వెయ్యి చెల్లించాలి. డిసెంబర్ 27వ తేదీన టీజీ టెట్ - 2026 హాల్ టికెట్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి. వచ్చే ఏడాది జనవరి 3 నుంచి జనవరి 31 వరకు టెట్ పరీక్షలను నిర్వహిస్తారు.

    • టెట్ పరీక్షలో ఒక్కసారి అర్హత సాధిస్తే ఎన్నిసార్లు అయినా టెట్ రాయవచ్చు. ఎక్కువ స్కోర్ ఉన్న టెట్ పరీక్షనే పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
    • టెట్ పరీక్షను మొత్తం 150 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు.
    • టెట్ ఎగ్జామ్ లో ఓసీ అభ్యర్థులు 60 శాతం మార్కులు సాధించాల్సి ఉంటుంది. ఇక బీసీ అభ్యర్థులు 50 శాతం, ఎస్టీ, ఎస్సీ, పీహెచ్, ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ 40 శాతం అర్హత మార్కులు సాధించాల్సి ఉంటుంది.
    • ఈసారి కొత్తగా ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలు (EWS) కేటగిరీని తీసుకొచ్చారు. ఇప్పటివరకు జనరల్, బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ మాత్రమే ఉండేవి. ఈడబ్ల్యూఎస్‌ విభాగంలోనూ జనరల్‌ కేటగిరీ మాదిరిగానే 60 శాతం ఆపైన వస్తేనే ఉత్తీర్ణులవుతారు.
    • అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://tgtet.aptonline.in/tgtet/
    • అప్లికేషన్ డైరెక్ట్ లింక్ - https://tgtet.aptonline.in/tgtet/ApplicationFiling
