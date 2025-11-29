తెలంగాణ టెట్ - 2026 : దరఖాస్తులకు ఇవాళే చివరి తేదీ - ఇదిగో డైరెక్ట్ లింక్
టీజీ టెట్ - 2026 దరఖాస్తుల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. అయితే ఇందుకు సంబంధించిన గడువు ఇవాళ్టితో పూర్తి కానుంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు వెంటనే అప్లయ్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
Published on: Nov 29, 2025 11:49 AM IST
By Maheshwaram Mahendra Chary, Telangana
తెలంగాణ టెట్ - 2026(జనవరి సెషన్) దరఖాస్తుల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. అయితే ఈ గడువు మరికొన్ని గంటల్లో ముగియనుంది. కాబట్టి అర్హులైన అభ్యర్థులు ఇవాళ అర్ధరాత్రిలోపు(నవంబర్ 29,2025) దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. గడువు పొడిగించే అవకాశం లేదు కాబట్టి… అభ్యర్థులు వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
టీజీ టెట్ - 2026 అప్లికేషన్ ప్రాసెస్…
- అభ్యర్థులు https://tgtet.aptonline.in/tgtet/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
- ఆన్ లైన్ అప్లికేషన్ లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి.
- ముందుగా నిర్ణయించిన ఫీజును చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుంది.
- ఆ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తి చేసుకోవాలి. మీ వివరాలను నమోదు చేయాలి.
- మీ ఫొటో, సంతకాన్ని అప్ లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
- చివరగా సబ్మిట్ బటన్ పై నొక్కితే రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తవుతుంది. మీకు అప్లికేషన్ నెంబర్ నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది.
- ఈ నెంబర్ ఆధారంగానే హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
డిసెంబర్ 27న హాల్ టికెట్లు…
తెలంగాణ టెట్ అప్లికేషన్ ఫీజు కింద ఒక పేపర్కు రూ.750, రెండు పేపర్లు రాస్తే రూ.వెయ్యి చెల్లించాలి. డిసెంబర్ 27వ తేదీన టీజీ టెట్ - 2026 హాల్ టికెట్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి. వచ్చే ఏడాది జనవరి 3 నుంచి జనవరి 31 వరకు టెట్ పరీక్షలను నిర్వహిస్తారు.
- టెట్ పరీక్షలో ఒక్కసారి అర్హత సాధిస్తే ఎన్నిసార్లు అయినా టెట్ రాయవచ్చు. ఎక్కువ స్కోర్ ఉన్న టెట్ పరీక్షనే పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
- టెట్ పరీక్షను మొత్తం 150 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు.
- టెట్ ఎగ్జామ్ లో ఓసీ అభ్యర్థులు 60 శాతం మార్కులు సాధించాల్సి ఉంటుంది. ఇక బీసీ అభ్యర్థులు 50 శాతం, ఎస్టీ, ఎస్సీ, పీహెచ్, ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ 40 శాతం అర్హత మార్కులు సాధించాల్సి ఉంటుంది.
- ఈసారి కొత్తగా ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలు (EWS) కేటగిరీని తీసుకొచ్చారు. ఇప్పటివరకు జనరల్, బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ మాత్రమే ఉండేవి. ఈడబ్ల్యూఎస్ విభాగంలోనూ జనరల్ కేటగిరీ మాదిరిగానే 60 శాతం ఆపైన వస్తేనే ఉత్తీర్ణులవుతారు.
- అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://tgtet.aptonline.in/tgtet/
- అప్లికేషన్ డైరెక్ట్ లింక్ - https://tgtet.aptonline.in/tgtet/ApplicationFiling