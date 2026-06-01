TG TET 2026 Hall Tickets : తెలంగాణ టెట్ అభ్యర్థులకు అప్డేట్ - హాల్ టికెట్లు ఎప్పుడంటే..?
TG TET Hall Tickets 2026 : తెలంగాణ ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (టెట్) రాసేందుకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులకు కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ పరీక్షకు సంబంధించిన హాల్ టికెట్లు ఈనెల 9వ తేదీన విడుదల కానున్నాయి. దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి వీటిని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
జూన్ 16 నుంచి పరీక్షలు….
మరోవైపు టీజీ టెట్ 2026(జూన్ సెషన్) పరీక్షల షెడ్యూల్ ఇప్పటికే విడుదలైంది. జూన్ 16వ తేదీ నుంచి జూన్ 22వ తేదీ వరకు ఆన్లైన్ (కంప్యూటర్ ఆధారిత) విధానంలో ఈ పరీక్షలను అధికారులు నిర్వహించనున్నారు.
ఈ ఏడాది టెట్ పరీక్షలను మొత్తం 10 సెషన్లలో, 5 రోజుల పాటు నిర్వహించేందుకు విద్యాశాఖ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ప్రతిరోజూ రెండు షిఫ్టుల్లో పరీక్షలు జరుగుతాయి. మొదటి షిఫ్ట్ (షిఫ్ట్ I) ఉదయం 9:00 గంటల నుంచి 11:30 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఇక రెండో షిఫ్ట్ (షిఫ్ట్ II) మధ్యాహ్నం 2:00 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4:30 గంటల వరకు జరుగుతుంది. అభ్యర్థులు తమకు కేటాయించిన సెషన్, సమయం వివరాలను హాల్ టికెట్ లో పరిశీలించుకోవాలి.
ఈ విడత టెట్ పరీక్ష కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 1,36,418 మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వీరిలో పేపర్ I కోసం 32,779 మంది అభ్యర్థులు, పేపర్ II కోసం 86,305 మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోగా.. రెండు పేపర్లకు (పేపర్ I మరియు పేపర్ II) కలిపి 17,334 మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.
ఈసారి టెట్ రాస్తున్న వారిలో ప్రభుత్వ సేవలో కొనసాగుతున్న ఉపాధ్యాయులు కూడా పెద్ద సంఖ్యలోనే ఉన్నారు. మొత్తం దరఖాస్తుదారులలో 28,149 మంది ఇన్-సర్వీస్ ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు. వీరిలో 13,714 మంది పురుషులు, 14,430 మంది మహిళా ఉపాధ్యాయులు కాగా.. ఐదుగురు ట్రాన్స్జెండర్లు ఈ పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. జూన్ 16 నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఈ ఆన్లైన్ పరీక్షల కోసం విద్యాశాఖ అన్ని కేంద్రాల్లో పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
టీజీ టెట్ హాల్ టికెట్ - ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే..?
- దరఖాస్తుదారులు https://tgtet.aptonline.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
- హోం పేజీలోని టీజీ టెట్ హాల్ టికెట్ (జూన్ 2026) లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి.
- జర్నల్ నెంబర్ తో పాటు పుట్టిన తేదీ వివరాలను నమోదు చేయాలి.
- సబ్మిట్ బటన్ పై నొక్కితే మీ హాల్ టికెట్ డిస్ ప్లే అవుతుంది.
- డౌన్లోడ్ లేదా ప్రింట్ ఆప్షన్ ద్వారా హాల్ టికెట్ కాపీని పొందవచ్చు.
- పరీక్ష కేంద్రంలోకి వెళ్లాలంటే హాల్ టికెట్ తప్పనిసరి.
