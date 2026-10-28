TGPSC Job Notification : రూ.లక్ష వరకు జీతంతో టీజీపీఎస్సీ నుంచి జాబ్ నోటిఫికేషన్.. పూర్తి వివరాలు ఇదిగో
TGPSC Job Notification : నిరుద్యోగులకు టీజీపీఎస్సీ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. తాజాగా 102 పోస్టులతో ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. పోస్టులు, దరఖాస్తుల వివరాలు తెలుసుకోండి.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగార్థులకు తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్(TGPSC) తియ్యటి కబురు అందించింది. డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ స్టాటిటిక్స్లో ఖాళీగా ఉన్న మండల్ ప్లానింగ్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్స్ (MPSO) / అసిస్టెంట్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్స్ (ASO) పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.
జీతం, దరఖాస్తు తేదీలు
ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 102 జోనల్ కేడర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు కమిషన్ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్నారు. జీతాల స్కేల్ చూసుకుంటే.. రూ.36,750 – రూ.1,06,990 వరకు ఉంటుంది.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం 30 అక్టోబర్ 2026 నుంచి ఉంటుది. దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ 27 నవంబర్ 2026 వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. వయోపరిమితి (01/07/2026 నాటికి) చూసుకుంటే.. కనీస వయస్సు 18 సంవత్సరాలు, గరిష్ఠ వయస్సు 44 సంవత్సరాలుగా నిర్ణయించారు. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వర్గాల వారీగా వయోపరిమితి సడలింపు వర్తిస్తుంది.
అర్హతలు
అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం లేదా సంస్థ నుంచి కింది అర్హతలలో ఏదైనా ఒకటి కలిగి ఉండాలి. స్టాటిస్టిక్స్ ప్రధాన సబ్జెక్టుగా బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. లేదా.. మ్యాథమెటిక్స్ ప్రధాన సబ్జెక్టుగా ఉండి, అందులో కనీసం ఒక సంవత్సరం లేదా రెండేళ్లు/మూడేళ్లు స్టాటిస్టిక్స్ ఒక పేపర్గా చదివి ఉండాలి. ఎకనామిక్స్ ప్రధాన సబ్జెక్టుగా ఉండి, అందులో స్టాటిస్టిక్స్ ఒక పేపర్గా చదివి ఉండాలి. కామర్స్ ప్రధాన సబ్జెక్టుగా ఉండి, అందులో స్టాటిస్టిక్స్ ఒక పేపర్గా చదివి ఉండాలి. కంప్యూటర్ సైన్స్ ప్రధాన సబ్జెక్టుగా ఉండి, స్టాటిస్టిక్స్ ఒక పేపర్గా చదివిన అభ్యర్థులు కూడా అర్హులే.
దరఖాస్తు విధానం
అర్హులైన అభ్యర్థులు TGPSC అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.tgpsc.gov.in ద్వారా ప్రొఫార్మా అప్లికేషన్ను పూరించి ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. దరఖాస్తు చేసుకునే ముందు అభ్యర్థులు వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్(OTR) పూర్తి చేసి ఉండాలి. పూర్తి స్థాయి విభాగాలు, పరీక్షా సరళి, సిలబస్, రిజర్వేషన్లు, ఇతర వివరణాత్మక నోటిఫికేషన్ వివరాల కోసం TGPSC వెబ్సైట్ను సందర్శించవచ్చని కమిషన్ కార్యదర్శి తెలిపారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More