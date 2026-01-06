సంక్రాంతికి టీజీఎస్ఆర్టీసీ 6,500 స్పెషల్ బస్సులు.. ఏపీ వాసులు డోంట్ వర్రీ!
సంక్రాంతి పండుగ రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఎస్ఆర్టీసీ) గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. 6,500 ప్రత్యేక బస్సులను నడపనుంది. ఈ ప్రత్యేక సర్వీసులు జనవరి 9 నుండి 19 వరకు నడుస్తాయి.
జనవరి 9 నుంచి జనవరి 19వ తేదీ వరకు టీజీఎస్ఆర్టీసీ 6,500 ప్రత్యేక బస్సులను నడపనుంది. ఈ మేరకు ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రతిరోజూ లక్షల సంఖ్యలో ప్రయాణికుల రద్దీ ఉంటుందని ఆర్టీసీ అంచనా వేస్తోంది. ప్రయాణికుల రద్దీకి అనుగుణంగా సామర్థ్య ప్రణాళికను దశలవారీగా చేపట్టారు అధికారులు. ప్రయాణికులను వారి గమ్యస్థానాలకు చేర్చడంపైనే ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తున్నారు.
తెలంగాణలోనే ప్రయాణికుల రాకపోకలు ఎక్కువగా ఉండే దసరా పండుగలా కాకుండా.. సంక్రాంతి పండుగను ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెద్ద ఎత్తున జరుపుకోవడం వల్ల, ఆ రాష్ట్రంలోని గమ్యస్థానాలకు గణనీయమైన ప్రయాణికుల రద్దీ ఉంటుందని అంచనా వేసింది ఆర్టీసీ.
ఆన్లైన్ ముందస్తు రిజర్వేషన్ల కోసం 1,500 బస్సులను కేటాయించారు. ఇప్పటికే దాదాపు 70 శాతానికిపైగా సీట్లు బుక్ అయ్యాయి. మిగిలినవి సంక్రాంతికి రెండు రోజుల ముందుగానే నిండిపోతాయి. విశాఖపట్నం, అమలాపురం, ఒంగోలు, విజయవాడ వంటి గమ్యస్థానాలకు ఎక్కువ బుకింగ్లు జరిగాయి. జనవరి 10వ తేదీ రెండో శనివారం కావడంతో ప్రయాణికులు సుదీర్ఘ వారాంతాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి తమ ప్రయాణాలను ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు. జనవరి 9, జనవరి 10 తేదీలు చాలా కీలకం. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున ప్రయాణికుల రాకపోకలు ఉంటాయి.
ప్రయాణ సేవలు సజావుగా సాగేలా చూడటానికి టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఎల్బీ నగర్, జూబ్లీ బస్ స్టేషన్, ఉప్పల్, ఆరామ్ఘర్, మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టేషన్ (ఎంజీబీఎస్) తో సహా ప్రధాన బోర్డింగ్ పాయింట్ల వద్ద ప్రయాణికుల రద్దీని, బస్సుల రాకపోకలను పర్యవేక్షించడానికి ప్రత్యేక బృందాలను మోహరిస్తుంది. సాయంత్రం వేళల్లో ప్రయాణికుల రద్దీని పర్యవేక్షించడానికి కేపీహెచ్బీ, ఎంజీబీఎస్లో అదనపు బృందాలను ఏర్పాటు చేస్తారు.
జనవరి 14న భోగి పండుగ ఉన్నందున జనవరి 13న ప్రయాణికుల రద్దీ గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటుందని ఆర్టీసీ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. జనవరి 18, జనవరి 19 తేదీలలో తిరుగు ప్రయాణంలో రద్దీ పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇందుకోసం బస్సులను ముందుగానే ఏర్పాటు చేశారు. వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం వంటి తెలంగాణలోని గమ్యస్థానాలకు డిమాండ్ను తీర్చడానికి సిటీ బస్సుల నుండి సుమారు 1,500 బస్సులను మళ్లిస్తున్నారు. ఈ కారణంగా సిటీ బస్సు సర్వీసులకు తాత్కాలికంగా అంతరాయం కలగవచ్చు.
అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆర్సీ పురం డిపో నుండి మియాపూర్, కేపీహెచ్బీ, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ఓఆర్ఆర్) మీదుగా ప్రయాణాన్ని సజావుగా సాగేలా, ట్రాఫిక్ రద్దీని నివారించడానికి ప్రత్యేక బస్సులు నడుస్తాయి. ఈ సేవలు అమలాపురం, కాకినాడ, నరసాపురం, విశాఖపట్నం, రాజమండ్రి, పోలవరం, గుంటూరు, చీరాల, విజయవాడ, అనేక ఇతర ప్రాంతాలతో సహా గమ్యస్థానాలను కవర్ చేస్తాయి.
ప్రయాణీకులు టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఆన్లైన్ పోర్టల్ ద్వారా ముందుగానే టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. మరిన్ని వివరాల కోసం ప్రయాణికులు 9959226149 హెల్ప్లైన్ నంబర్ను సంప్రదించవచ్చు.