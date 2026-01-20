టీజీఎస్ఆర్టీసీలో 198 ఉద్యోగాలు.. అప్లికేషన్‌ చేసేందుకు ఈరోజే లాస్డ్ డేట్

ఇటీవల టీజీఎస్ఆర్టీసీ పలు పోస్టుల కోసం రిక్రూట్మెంట్ ప్రారంభించింది. పలు పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఆర్టీసీలో ఖాళీగా ట్రాఫిక్ సూపర్ వైజర్ ట్రైనీ, మెకానికల్ సూపర్ వైజర్ ట్రైనీ పోస్టులను భర్తీ చేస్తోంది. మొత్తం 198 ఖాళీలున్నాయి.
ఈ పోస్టుల భర్తీ కోసం TSLPRB (తెలంగాణ పోలీస్ రిక్రూట్ మెంట్ బోర్డు) డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అర్హత కలిగిన, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు డిసెంబర్ 30వ తేదీ నుంచి దరఖాస్తులు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించింది. ఈ గడువు జనవరి 20, 2026వ తేదీతో ముగుస్తుంది. అభ్యర్థులు http://tslprb.in వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు.
నోటిఫికేషన్ వివరాలు
ట్రాఫిక్ సూపర్ వైజర్ ట్రైనీ(84), మెకానికల్ సూపర్ వైజర్ ట్రైనీ - 114 పోస్టులకు రిక్రూట్మెంట్ చేస్తున్నారు. డిగ్రీ లేదా సంబంధిత విభాగంలో డిగ్రీ ఉత్తీర్ణత పొంది ఉండాలి. మెడికల్ పరీక్షలుంటాయి. ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 20, జనవరి 2026గా నిర్ణయించారు.
దరఖాస్తు ఫీజు
ట్రాఫిక్ సూపర్ వైజర్ ట్రైనీ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులు రూ. 400, ఇతరులు రూ. 800 చెల్లించాలి. మెకానికల్ సూపర్ వైజర్ ట్రైనీ పోస్టులకు అప్లయ్ చేసుకునే ఎస్సీ , ఎస్టీ అభ్యర్థులు రూ. 400, ఇతరులు రూ. 800 చెల్లించాలి. రాత పరీక్ష ఆధారంగా ఎంపిక ఉంటుంది.
వయోపరిమితి, జీతం
2025 జులై 1వ తేదీ నాటికి 18 నుంచి 25 ఏళ్ల వయసు మించకూడదు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్లు, ఈఎస్ఎం అభ్యర్థులకు 3 సంవత్సరాలు వయోపరిమితిలో సడలింపు దొరుకుతుంది. నెలకు రూ.27,080 నుంచి రూ.81,400 వరకు జీతం ఉంటుంది.