ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె విరమించాలి.. కొన్ని అంశాలే పెండింగ్లో ఉన్నాయి : మంత్రి పొన్నం
TGSRTC Strike : తెలంగాణలో ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. దీనిపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ స్పందించారు.
తెలంగాణలో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె కొనసాగుతోంది. దీనిపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ మాట్లాడారు. ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె విరమించాలని రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆర్టీసీ పరిరక్షణ, ప్రజాశ్రేయస్సు కోసం సమ్మె విరమించాలని అన్నారు.
'సమస్యలకు సమ్మె పరిష్కారం కాదు. కార్మికుల సమస్య పరిష్కారానికి కమిటీ వేశాం. నాలుగు వారాల్లోపు నివేదిక ఇవ్వాలి. 32 అంశాల్లో 29 వెంటనే పరిష్కారం చేసేవి. ఆర్టీసీ విలీనం, గుర్తింపు సంఘాల ఎన్నికల అంశాలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఈ విషయం గురించి ముఖ్యమంత్రి, ఉపముఖ్యమంత్రి దగ్గర చర్చిస్తాం.' అని పొన్నం ప్రభాకర్ చెప్పారు.
కొనసాగుతున్న సమ్మె
తెలంగాణలో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె నడుస్తోంది. మంగళవారం రాత్రి ఆర్టీసీ యూనియన్ల జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ (జేఏసీ) సభ్యులకు, యాజమాన్యానికి మధ్య చర్చలు విఫలమవడంతో, బుధవారం ఉదయం నుంచి టీజీఎస్ఆర్టీసీ బస్సులు డిపోలకే పరిమితమయ్యాయి. బుధవారం ఉదయం ఎల్బీ నగర్ క్రాస్రోడ్స్ వద్ద తిరుగుతున్న ఒక బస్సు కిటికీ అద్దాలను కార్మికులు పగలగొట్టారు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ(టీజీఎస్ఆర్టీసీ) యూనియన్లు, జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ(జేఏసీ) ఆధ్వర్యంలో ఏప్రిల్ 22 నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్త సమ్మెకు పిలుపునిచ్చాయి. దీంతో తెలంగాణ ప్రజా రవాణా వ్యవస్థలో అంతరాయం కలిగింది. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఫిర్యాదులపై ప్రభుత్వ యంత్రాంగంతో వారాల తరబడి జరిపిన చర్చలు విఫలమైన తర్వాత ఈ నిర్ణయం వచ్చింది. జేఏసీ మూడు కీలక ప్రాధాన్యతలతో 32 డిమాండ్లను ప్రవేశపెట్టింది. చర్చలు విఫలమైన తర్వాత మార్చి 13న జేఏసీ అధికారిక నోటీసు జారీ చేసినప్పటి నుండి సమ్మె గురించి ఆందోళన కొనసాగుతూనే ఉంది.
జేఏసీ లేవనెత్తిన డిమాండ్లను పరిశీలించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నాలుగు వారాల సమయం కోరినప్పటికీ సమ్మె అనివార్యమైంది. ఉద్యోగుల సమస్యలను పరిశీలించడానికి ప్రభుత్వ రవాణా, రహదారులు మరియు భవనాల శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి వికాస్ రాజ్ నేతృత్వంలో నలుగురు సభ్యుల కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేసింది.
మంగళవారం రాత్రి 9.30 గంటల వరకు తెలంగాణ సచివాలయంలో కమిటీ జేఏసీ నాయకులతో చర్చలు జరిపింది. తమ డిమాండ్లను అమలు చేస్తామని కమిటీ నుంచి స్పష్టమైన హామీ లభించకపోవడంతో, జేఏసీ నాయకులు బుధవారం నుంచి సమ్మెను కొనసాగిస్తామని ప్రకటిస్తూ సమావేశం నుంచి బయటకు వచ్చారు.
ఇదిలా ఉండగా తమ డిమాండ్లు నెరవేర్చే వరకు ఆందోళన కొనసాగుతుందని కార్మికులు నిరసనలు చేపట్టడంతో, శాంతిభద్రతలను కాపాడటానికి పలు డిపోల వద్ద పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించారు. సమ్మె ప్రభావం వెంటనే స్పష్టంగా కనిపించింది. ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.