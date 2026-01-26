మేడారం జాతరలో ఇప్ప పువ్వు లడ్డూలకు డిమాండ్.. దీని ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసా?
ఈసారి మేడారం జాతరలో ఇప్ప పువ్వు లడ్డూలు ప్రధాన ఆకర్శణగా ఉన్నాయి. వీటితో అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉండటంతో చాలా మంది కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
ఈ ఏడాది సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతరలో ఇప్ప పువ్వు లడ్డూలు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. భక్తుల నుండి ఊహించని స్పందన లభిస్తోంది. మేడారం మహా జాతర చరిత్రలో మొదటిసారిగా ఈ లడ్డూలను సమ్మక్క-సారలమ్మ మహిళా రైతుల ఉత్పత్తుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో తయారు చేసి విక్రయిస్తున్నారు. పోషక విలువలకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ లడ్డూలు జాతర ప్రాంగణంలో వేగంగా అమ్ముడవుతున్నాయని నిర్వాహకులు తెలిపారు.
ఇటీవల జరిగిన క్యాబినెట్ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులకు ఈ లడ్డూలను పంపిణీ చేయడంతో వీటికి మరింత ప్రాచుర్యం లభించింది. జనవరి 13న మేడారంలో సీతక్క ఈ ఇప్ప పువ్వు లడ్డూల స్టాళ్లను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు.
జాతర ప్రాంతంలో, చుట్టుపక్కల మొత్తం 10 స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. 250 గ్రాముల పెట్టె ధర రూ.150గా నిర్ణయించారు. ప్రారంభించిన కొద్ది రోజుల్లోనే అమ్మకాలు రూ3 లక్షలు దాటాయని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ ఇప్ప పువ్వు లడ్డూల అమ్మకం గిరిజన మహిళలకు జీవనోపాధిని కల్పించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రభుత్వ మద్దతుతో మహిళా సంఘాల ద్వారా ఉత్పత్తి జరుగుతోంది, సొసైటీ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ రూరల్ పావర్టీ (SERP) ద్వారా శిక్షణ సౌకర్యం కల్పించారు.
ఉట్నూరులోని ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ (ITDA) లడ్డూల తయారీ, మార్కెటింగ్లో మద్దతు అందించింది. ములుగు జిల్లా తాడ్వాయి మండలంలోని కొండపర్తి గ్రామంలో ఒక ప్రత్యేక తయారీ యూనిట్ను ఏర్పాటు చేశారు.
ఎన్నో ప్రయోజనాలు
ఇప్ప పువ్వు లడ్డూలలో ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని, ఇవి జీర్ణక్రియ, రోగనిరోధక శక్తిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయని నిపుణులు తెలిపారు. ఇవి కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడం, బరువు నియంత్రణ, మధుమేహ నియంత్రణకు కూడా సహాయపడతాయని చెబుతారు.
ఆదివాసులు సాంప్రదాయకంగా ఇప్ప పువ్వులను ఆహారం, ఔషధాల కోసం ఉపయోగిస్తారు. నేటికీ మారుమూల గూడెల్లోని పిల్లలకు ఇప్ప ఆధారిత వంటకాలను ఇస్తారు. అయితే ఈ లడ్డూలలోని ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాల కారణంగా గర్భిణిలకు ఇవి ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయని నిర్వాహకులు తెలిపారు.
ఎంఎస్ఎంఈ రిజిస్ట్రేషన్, ఫుడ్ లైసెన్స్ పొందిన సమ్మక్క-సారలమ్మ మహిళా రైతుల ఉత్పత్తిదారుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో కన్నెపల్లి గ్రామానికి చెందిన చెరుపు నాగమణి నేతృత్వంలోని మహిళా బృందం ఈ లడ్డూలను ఉత్పత్తి చేస్తోంది. ఇప్ప పువ్వు లడ్డూల రుచి బాగుంటుందని చెబుతున్నారు.