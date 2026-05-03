    Video : కరీంనగర్‌లో దొంగల బీభత్సం.. జ్యువెలరీ షాపులో తుపాకులతో కాల్పులు జరిపి చోరీ

    Karimnagar jewellery shop Theft case : కరీంనగర్‌లో దొంగల బీభత్సం సృష్టించారు. జ్యువెలరీ షాపులో తుపాకులతో కాల్పులు జరిపి చోరీ చేశారు.

    Published on: May 03, 2026 4:16 PM IST
    By Anand Sai, Karimnagar
    కరీంనగర్‌లో పట్టపగలే దొంగల బీభత్సం సృష్టించారు. జ్యోతినగర్‌లోని PMJ జ్యువెలరీ షాపులో తుపాకీలతో లోపలికి చొరబడ్డారు. సిబ్బందిపై కాల్పులు జరిపి, భారీగా బంగారు ఆభరణాలను దోచుకున్నారు. మెుత్తం ఐదుగురు దుండగులు ఉన్నట్టుగా గుర్తించారు. కాల్పులు జరపడంతో పలువురికి గాయాలు అయ్యాయి. క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలించారు. పలువురి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సీసీటీవీ దృశ్యాల ఆధారంగా నిందితుల కోసం గాలింపు చేపట్టారు పోలీసులు.

    కరీంనగర్‌లో దొంగల బీభత్సం
    దుండగుల బృందం ఒకటి వినియోగదారుల వేషంలో పీఎంజే నగల దుకాణంలోకి ప్రవేశించింది. క్షణాల్లోనే వారు భయాందోళనలు సృష్టించారు. ఎవరూ ఎదురుతిరగకుండా ఉండేందుకు, ప్రతిఘటనను నివారించేందుకు తుపాకులు బయటకు తీసి కాల్పులు జరపడం ప్రారంభించారు. ఈ గందరగోళంలో నలుగురు సిబ్బందికి తుపాకీ గాయాలయ్యాయి. వారిని అత్యవసర చికిత్స కోసం సమీపంలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

    కాల్పుల అనంతరం దుండగులు కౌంటర్లను దోచుకుని, నగలను సంచుల్లో నింపుకొని పారిపోయారు. కాల్పుల శబ్దానికి అప్రమత్తమైన స్థానిక నివాసితులు, పొరుగు దుకాణదారులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. జ్యోతినగర్‌లో తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు. ప్రాథమిక దర్యాప్తును ప్రారంభించేందుకు ఉన్నతాధికారులు, టాస్క్‌ఫోర్స్ బృందాలు నిమిషాల వ్యవధిలోనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి.

    పోలీసులు షోరూమ్‌ నుంచి ఎవరినీ బయటకు పోనివ్వలేదు. దొంగలు పారిపోయిన మార్గాన్ని కనుక్కోవడానికి సీసీటీవీ ఫుటేజీని సమీక్షిస్తున్నారు పోలీసులు. సాక్ష్యాలను సేకరించడానికి ఫోరెన్సిక్ బృందాలను కూడా రంగంలోకి దించారు.

    ముఠాను అడ్డగించేందుకు, జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా కీలకమైన ఎగ్జిట్ పాయింట్ల వద్ద చెక్‌పోస్టులను ఏర్పాటు చేశారు. దుకాణ యాజమాన్యం ఎత్తుకెళ్లిన సొమ్ము విలువను లెక్కించాల్సి ఉంది. సొమ్ము జాబితా పూర్తి చేసిన తర్వాత దొంగిలించిన సొమ్ము విలువకు సంబంధించిన వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

