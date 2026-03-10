తెలంగాణలో పెరిగిన పొగరాయుళ్లు.. ఇలా అయితే రెండు గాజులు అమ్ముకోవాల్సిందే!
తెలంగాణలో పొగ తాగేవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గతంతో పోల్చుకుంటే గుట్కా తినేవారు కూడా పెరిగారు. ఓ ప్రభుత్వ సర్వే ఈ వివరాలను వెల్లడించింది.
తెలంగాణలో పొగాకు వాడే వారి సంఖ్య పెరిగింది. హైదరాబాద్లోని ఇళ్లలో పొగాకు వినియోగం గణనీయంగా పెరిగిందని ఇటీవల ప్రభుత్వ సర్వే వెల్లడించింది. గృహ వినియోగ వ్యయ సర్వే 2023-24 ప్రకారం భాగ్యనగరంలోని దాదాపు ప్రతి మూడు ఇళ్లలో ఒకటి ఇప్పుడు ఏదో ఒక రకంగా పొగాకును వినియోగిస్తోంది.
2011–12లో 14.52 శాతం ఇళ్లలో సిగరెట్ వినియోగం నమోదైంది. 2023-24 నాటికి ఆ సంఖ్య 25.16 శాతానికి పెరిగింది. అంటే ఇప్పుడు ప్రతి నాలుగు ఇళ్లలో ఒకటి సిగరెట్లు తాగుతున్నట్టు లెక్క. నిజానికి హైదరాబాద్లో గత దశాబ్దంలో పొగాకు వినియోగం బాగా పెరిగింది. సిగరెట్ వినియోగం దాదాపు రెట్టింపు అయింది. గుట్కా వినియోగం ఆరు రెట్లు పెరిగింది.
2011-12లో తెలంగాణలోని పట్టణ గృహాల్లో ఏడింటిలో ఒకటి కంటే తక్కువ మంది సిగరెట్ వినియోగాన్ని నివేదించారు. 2023-24 నాటికి ఈ సంఖ్య నాలుగు గృహాల్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువకు పెరిగింది. ఆదాయ స్థాయిలతో పాటు సిగరెట్ వినియోగం పెరుగుతుంది. పేద వర్గాలతో పోలిస్తే అధిక ఆదాయం ఉన్న కుటుంబాలు సిగరెట్ వినియోగంలో ఎక్కువ వాటాను కలిగి ఉన్నాయి.
తెలంగాణ పట్టణలో గుట్కా వినియోగం బాగా పెరిగిందని సర్వే గుర్తించింది. 2011-12లో పట్టణ గృహాల్లో కేవలం 1.33 శాతం మంది మాత్రమే గుట్కాను ఉపయోగిస్తున్నట్లు నివేదించారు. 2023-24 నాటికి ఈ సంఖ్య 7.46 శాతానికి పెరిగింది. ఇది దాదాపు ఆరు రెట్లు పెరుగుదల. దీని అర్థం ఇప్పుడు దాదాపు 13 కుటుంబాలలో ఒకరు గుట్కాను వినియోగిస్తున్నారు. గుట్కా వంటి ఉత్పత్తులు నోటి, అన్నవాహిక, ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్లతో సహా తీవ్రమైన ఆరోగ్య ప్రమాదాలకు కారణమవుతాయని నివేదిక హెచ్చరిస్తోంది.
సర్వేలో గుర్తించిన ఒక సానుకూల ధోరణి ఏమిటంటే పట్టణ తెలంగాణలో బీడీ వినియోగం తగ్గింది. బీడీ వినియోగం 2011-12లో 4.87 శాతం నుండి 2023-24లో 3.13శాతానికి పడిపోయింది. కానీ ఈ తగ్గుదల మొత్తం పొగాకు వినియోగం తగ్గుదలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపలేదు. వినియోగదారులు బీడీల నుండి సిగరెట్లు, గుట్కా వంటి ఉత్పత్తులవైపు మళ్లుతున్నారు.
పేద కుటుంబాలలో పొగాకు వినియోగం ఎక్కువగానే ఉంటుంది. పేద కుటుంబాలు తమ నెలవారీ ఖర్చులో ఎక్కువ భాగాన్ని పొగాకు ఉత్పత్తుల కోసం ఖర్చు చేస్తున్నారు. విశ్లేషణ ప్రకారం దిగువన ఉన్న 40 కుటుంబాలు తమ నెలవారీ తలసరి ఖర్చులో దాదాపు 4 శాతం పాన్, పొగాకు, మత్తు పదార్థాలపై ఖర్చు చేస్తాయి. పొగాకు ఉత్పత్తులతో క్యాన్సర్ లాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చి.. చాలా మంది ఆస్తులను అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది.
గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాలలో పొగాకు వినియోగం తగ్గిన ఏకైక రాష్ట్రంగా కేరళ ఉంది. బీడీ, సిగరెట్, పొగాకు వినియోగం ఇక్కడ తగ్గింది, గుట్కా వినియోగం చాలా తక్కువగా ఉంది. బలమైన విధానపరమైన చర్యలు, నిరంతర ప్రజా అవగాహన ప్రచారాలు పెరుగుతున్న పొగాకు వినియోగాన్ని అరికట్టడంలో సహాయపడతాయి.