Traffic Restrictions : అక్టోబర్ 14 వరకు హైదరాబాద్లోని ఇక్కడ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
Traffic Restrictions : అక్టోబర్ 14 వరకు హైదరాబాద్లోని మియాపూర్ ప్రాంతంలో ఉన్న వైశాలి నగర్ రైల్వే అండర్పాస్ వద్ద ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఉంటాయి. ట్రాఫిక్ మళ్లించే రూట్లను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
హైదరాబాద్లోని మియాపూర్ ప్రాంతంలో ఉన్న వైశాలి నగర్ రైల్వే అండర్పాస్లో కొత్తగా వేసిన రోడ్డు ఉపరితలం గట్టిపడేందుకు వీలుగా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలను మరో వారం పాటు పొడిగించారు. సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు జారీ చేసిన ట్రాఫిక్ సలహా ప్రకారం.. ఈ ఆంక్షలు అక్టోబర్ 8 నుండి అక్టోబర్ 14 వరకు అమల్లో ఉంటాయి. అండర్పాస్లో రోడ్డు వెడల్పు, మురుగునీటి కాలువ పనులు పూర్తయినప్పటికీ, కొత్తగా వేసిన రోడ్డు ఉపరితలం తగినంత బలంగా అయ్యేందుకు వీలుగా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు కొనసాగుతాయి. ఈ ఆంక్షలు వైశాలి నగర్ రైల్వే అండర్పాస్ పరిసరాల్లోని పలు మార్గాలు, కూడళ్లపై ప్రభావం చూపుతాయి.
మై హోమ్ మంగళ అపార్ట్మెంట్స్ నుండి అండర్పాస్ ద్వారా హఫీజ్పేట్ వైపు వచ్చే ట్రాఫిక్ను మై హోమ్ మంగళ టి-జంక్షన్ వద్ద మళ్లిస్తారు. ఆ తర్వాత రాఘవేంద్ర నగర్ కాలనీ వైపు యూ-టర్న్, రాఘవేంద్ర నగర్ కాలనీ జంక్షన్ వద్ద ఎడమ మలుపు, హై-టెన్షన్ రోడ్, కొండాపూర్లోని ఆర్టీఏ కార్యాలయం వద్ద ఎడమ మలుపు తీసుకుని, హఫీజ్పేట్ ఆర్ఓబీ మీదుగా హఫీజ్పేట్కు చేరేలా ఏర్పాటు చేశారు.
తెలంగాణ కాంట్రాక్టర్స్ కల్చరల్ క్లబ్ నుండి వైశాలి నగర్ రైల్వే అండర్పాస్ వైపు వచ్చే వాహనాలను కూడా మై హోమ్ మంగళ టి-జంక్షన్ వద్ద మళ్లిస్తారు. ప్రయాణికులు రాఘవేంద్ర నగర్ కాలనీ వైపు వెళ్లి, కాలనీ జంక్షన్ వద్ద ఎడమవైపుకు తిరిగి, హై-టెన్షన్ రోడ్డుపై ప్రయాణం కొనసాగించి, కొండాపూర్లోని ఆర్టీఏ కార్యాలయం వద్ద ఎడమవైపుకు తిరిగి, ఆ తర్వాత హఫీజ్పేట్ ఆర్ఓబి/ఫ్లైఓవర్ మీదుగా హఫీజ్పేట్, ఆల్విన్ జంక్షన్ వైపు వెళ్లాలి.
మై హోమ్ జ్యువెల్ వెనక గేటు, ఆర్టీసీ కాలనీ, మంజీర పైప్లైన్ రోడ్డు నుండి అండర్పాస్ ద్వారా మై హోమ్ మంగళ, రాఘవేంద్ర నగర్ కాలనీ వైపు వచ్చే ట్రాఫిక్ను, పైప్లైన్ రోడ్డు వెంబడి హఫీజ్పేట్ ఆర్ఓబి/ఫ్లైఓవర్ వైపు మళ్లిస్తారు. ఆ తర్వాత వాహనాలు జెన్ప్యాక్ట్ సమీపంలో ఎడమవైపునకు తిరిగి, కొండాపూర్-ఆల్విన్ జంక్షన్ రోడ్డులోకి ప్రవేశించి, ప్రభుత్వ పాఠశాల వద్ద యూ-టర్న్ తీసుకుని, హఫీజ్పేట్ ఆర్ఓబి/ఫ్లైఓవర్ మీదుగా కొండాపూర్, రాఘవేంద్ర నగర్ కాలనీ వైపు వెళ్లాలి.
అదేవిధంగా వాసవి లేక్ సిటీ, హఫీజ్పేట్ లేక్ నుండి అండర్పాస్ ద్వారా మై హోమ్ మంగళ, రాఘవేంద్ర నగర్ కాలనీ వైపు వెళ్లే ట్రాఫిక్ను స్పైర్ వన్ అపార్ట్మెంట్స్ వద్ద మళ్లిస్తారు. ప్రయాణికులు హఫీజ్పేట్ ఆర్ఓబి/ఫ్లైఓవర్ వైపు యూ-టర్న్ తీసుకుని, జెన్ప్యాక్ట్ సమీపంలో ఎడమవైపుకు తిరిగి, కొండాపూర్-ఆల్విన్ జంక్షన్ రోడ్డులోకి ప్రవేశించి, ప్రభుత్వ పాఠశాల వద్ద ఉన్న యూ-టర్న్ తీసుకున్న తర్వాతే హఫీజ్పేట్ ఆర్ఓబి/ఫ్లైఓవర్ మీదుగా ముందుకు సాగాలి.
గోపాల్ నగర్, కాల్వరి టెంపుల్ నుండి మై హోమ్ మంగళ వైపు వెళ్లే వాహనదారులు హఫీజ్పేట్ ఆర్ఓబి/అండర్పాస్ వద్ద కుడివైపునకు తిరిగి, కొండాపూర్-ఆల్విన్ జంక్షన్ రోడ్డులోకి ప్రవేశించి, ప్రభుత్వ పాఠశాల వద్ద ఉన్న యూ-టర్న్ తీసుకున్న తర్వాతే హఫీజ్పేట్ ఆర్ఓబి/ఫ్లైఓవర్ మీదుగా కొండాపూర్, రాఘవేంద్ర నగర్ కాలనీ వైపు ముందుకు సాగాలి.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More