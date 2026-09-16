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Ganesh Immersion : వినాయక నిమజ్జనంలో అపశృతి.. చెరువులో పడి ఆరుగురు విద్యార్థులు మృతి!

Ganesh Immersion : సంగారెడ్డిలో ఘోర విషాదం చోటుచేసుకుంది. వినాయక నిమజ్జనానికి వెళ్లి ఆరుగురు విద్యార్థులు మృతి చెందారు.

Published on: Sep 16, 2026, 20:50:04 IST
By Anand Sai, Sangareddy
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సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్‌చెరు పోలీస్ స్టేషన్ పరిదిలో అత్యంత దారుణమైన సంఘటన వెలుగుచూసింది. గణేష్ నిమజ్జనం వేడుకల్లో భాగంగా జరిగిన ప్రమాదంలో ఆరుగురు విద్యార్థులు చెరువులో మునిగి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ హృదయవిదారక ఘోరం స్థానికంగా తీవ్ర విషాదాన్ని, దిగ్భ్రాంతిని నింపింది.

ప్రతీకాత్మక చిత్రం
ప్రతీకాత్మక చిత్రం

పెద్దకంజర్ల గ్రామంలో పండుగ వాతావరణంలో వినాయక విగ్రహ నిమజ్జన ఊరేగింపు జరిగింది. స్థానికులతో పాటు విద్యార్థులు అత్యంత ఉత్సాహంగా ఈ ఊరేగింపులో పాల్గొన్నారు. గ్రామానికి సమీపంలో ఉన్న నేరేడు చెరువు వద్దకు చేరుకున్న తర్వాత, విగ్రహాన్ని నీటిలో నిమజ్జనం చేసే క్రమంలో ఊహించని ప్రమాదం జరిగింది.

నీటి లోతును అంచనా వేయలేక ప్రమాదవశాత్తూ ఆరుగురు విద్యార్థులు చెరువులోకి జారిపడ్డారు. లోతు ఎక్కువగా ఉండటంతో ఈత రాక వారు మునిగిపోయారు. గమనించిన స్థానికులు, గ్రామస్తులు రక్షించేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ ఫలితం లేకుండా పోయింది.

ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన మృతులందరూ పటాన్‌చెరు ప్రాంతంలోని శిరీష ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్‌లో ఆశ్రయం పొందుతున్న విద్యార్థులుగా అధికారులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. అనాథలు, పేద పిల్లలకు నీడనిచ్చే ట్రస్ట్ నుంచి పండుగ సంబరాల్లో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన చిన్నారులు ఇలా మృత్యువాత పడటంతో ఆశ్రమ నిర్వాహకులు, తోటి విద్యార్థులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.

ప్రమాదంపై సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పటాన్‌చెరు పోలీసులు, ఆపద సమయాల్లో సహాయం అందించే రెస్క్యూ బృందాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. చెరువులో గాలింపు చర్యలు చేపట్టి మృతదేహాలను వెలికితీశారు. అనంతరం పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మృతదేహాలను సమీపంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, ప్రమాదం జరగడానికి గల కారణాలపై విచారణ జరుపుతున్నారు. నిమజ్జనం సమయంలో తగిన రక్షణ చర్యలు, భద్రతా ఏర్పాట్లు లేకపోవడమే ఈ విషాదానికి కారణమా అనే కోణంలో కూడా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

సంబరంగా సాగాల్సిన వినాయక చవితి వేడుకలు ఒకేసారి విషాదాంతం కావడంతో పెద్దకంజర్ల గ్రామం శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది. ఆరుగురు చిన్నారులు ఒక్కసారిగా కన్నుమూయడంతో ఆ ప్రాంతంలో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి. గణేష్ నిమజ్జనం కోసం చెరువులు, నదుల వద్దకు వెళ్లే ప్రయాణికులు, భక్తులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, చిన్నపిల్లలను లోతైన నీటి ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉంచాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Telangana/Ganesh Immersion : వినాయక నిమజ్జనంలో అపశృతి.. చెరువులో పడి ఆరుగురు విద్యార్థులు మృతి!
Home/Telangana/Ganesh Immersion : వినాయక నిమజ్జనంలో అపశృతి.. చెరువులో పడి ఆరుగురు విద్యార్థులు మృతి!
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