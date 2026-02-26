Edit Profile
    తెలంగాణలో భారీగా ఐఏఎస్‌ అధికారులు బదిలీ.. ఏ అధికారి ఎక్కడకు?

    తెలంగాణలో భారీగా ఐఏఎస్‌ అధికారులు బదిలీ అయ్యారు. మెుత్తం 45 మందిని బదిలీ చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

    Published on: Feb 26, 2026 10:25 AM IST
    By Anand Sai
    తెలంగాణలో 45 మంది ఐఏఎస్ అధికారులు బదిలీ అయ్యారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఏ అధికారి ఎక్కడకు బదిలీ అయ్యారో చూద్దాం..

    భారీగా ఐఏఎస్‌ అధికారులు బదిలీ
    భారీగా ఐఏఎస్‌ అధికారులు బదిలీ
    • సంజయ్ కుమార్ - పరిశ్రమలు, ఐటీ శాఖల స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ పదవి నుంచి పీఆర్ అండ్ ఆర్డీ, ఆర్‌డబ్ల్యూఎస్ శాఖల స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీగా బదిలీ.
    • సబ్యసాచి ఘోష్ – ఫ్లాగ్‌షిప్ వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ స్కీమ్స్ యూనిట్‌తో పాటు సీఎస్ఆర్ బాధ్యతలు.
    • ఎం. దాన కిషోర్ – లేబర్, ఎంప్లాయ్మెంట్, ట్రైనింగ్ అండ్ ఫ్యాక్టరీ శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీగా కొనసాగుతూ విపత్తు నిర్వహణ శాఖకు అదనపు బాధ్యత.
    • ఎన్.శ్రీధర్ – ఐటీ అండ్ పరిశ్రమల శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా నియామకం.
    • రాహుల్ బొజ్జా – జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాఖలో రాజకీయ వ్యవహారాల ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా బదిలీ.. బీసీ వెల్ఫేర్ శాఖకు అదనపు బాధ్యత.
    • శ్రీధర్ – ఇరిగేషన్ అండ్ సీఏడీ శాఖ కార్యదర్శిగా నియామకం.
    • గౌరవ్ ఉప్పల్ – ఫైనాన్స్ అండ్ ప్లానింగ్ శాఖ కార్యదర్శిగా నియామకం. టీజీఆర్‌ఏసీ ఈఓ డీజీగా అదనపు బాధ్యత.
    • బీ.విజేంద్ర – మహబూబ్‌నగర్ కలెక్టర్ నుంచి తెలంగాణ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్ సొసైటీ కార్యదర్శిగా నియామకం.
    • డి.దివ్య – సర్ప్ సీఈఓగా కొనసాగుతూ ప్రజావాణి రాష్ట్ర నోడల్ అధికారిగా అదనపు బాధ్యత.
    • అద్వైత్ కుమార్ సింగ్ – మహబూబాబాద్ కలెక్టర్ నుంచి తెలంగాణ భవన్ (ఢిల్లీ)లో సమన్వయ శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా నియామకం.
    • ఎం.హనుమంత రావు – యాదాద్రి భువనగిరి కలెక్టర్ నుంచి ఎండోమెంట్స్ డైరెక్టర్‌గా బదిలీ.
    • సిక్తా పట్నాయక్ – నారాయణపేట్ కలెక్టర్ నుంచి ఫైనాన్స్ శాఖ స్పెషల్ సెక్రటరీగా నియామకం.
    • సందీప్ కుమార్ ఝా – జీహెచ్ఎంసీ జోనల్ కమిషనర్ నుంచి జనగాం కలెక్టర్‌గా నియామకం.
    • ఎండీ ముషరఫ్ అలి ఫరూఖీ – టీజీఎస్పీడీసీఎల్ సీఎండీ నుంచి మూడో డిస్కమ్ సీఎండీగా బదిలీ.
    • పమేలా సత్పతి – కరీంనగర్ కలెక్టర్ నుంచి కార్మిక శాఖ స్పెషల్ కమిషనర్‌గా బదిలీ.
    • అనురాగ్ జయంతి – జీహెచ్ఎంసీ జోనల్ కమిషనర్ నుంచి యాదాద్రి భువనగిరి కలెక్టర్‌గా నియామకం.
    • రాహుల్ రాజ్ పీఎస్ – మెదక్ కలెక్టర్ నుంచి సహకార శాఖ స్పెషల్ కమిషనర్ అండ్ రిజిస్ట్రార్‌గా నియామకం.
    • భవేష్ మిశ్రా – ఐటీ శాఖలో స్పెషల్ సెక్రటరీగా రీడిజిగ్నేషన్.
    • జితేష్ వీ.పాటిల్ – టీజీఎస్పీడీసీఎల్ సీఎండీగా నియామకం.
    • రిజ్వానా భాష షేక్ – జనగాం కలెక్టర్ నుంచి జోగులాంబ గద్వాల్ కలెక్టర్‌గా బదిలీ.
    • సంతోష్ బీఎం – జోగులాంబ గద్వాల్ కలెక్టర్ నుంచి గిరిజన సంక్షేమ డైరెక్టర్‌గా బదిలీ.
    • ప్రతీక్ జైన్ – వికారాబాద్ కలెక్టర్ నుంచి నారాయణపేట్ కలెక్టర్‌గా నియామకం.
    • స్నేహ శబరిష్ – హనుమకొండ కలెక్టర్ నుంచి మహబూబాబాద్ కలెక్టర్‌గా బదిలీ.
    • పి.కాత్యాయిని దేవి– స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్‌గా నియామకం.
    • జి.ఫణింద్ర రెడ్డి – టీజీఎంఎస్ఐడీసీ ఎండీ నుంచి నారాయణపేట్ అదనపు కలెక్టర్‌గా బదిలీ.
    • చిత్ర మిశ్రా – ఏటూరునాగారం ఐటీడీఏ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ నుంచి కరీంనగర్ కలెక్టర్‌గా నియామకం.
    • గరిమ అగర్వాల్ – రాజన్న సిరిసిల్ల కలెక్టర్‌గా నియామకం.
    • దీపక్ తివారీ – వికారాబాద్ కలెక్టర్‌గా నియామకం.
    • ప్రతిమ సింగ్ – మెదక్ కలెక్టర్‌గా నియామకం.
    • అంకిత్ – భద్రాద్రి కొత్తగూడెం కలెక్టర్‌గా నియామకం
    • చహత్ బాజ్‌పాయ్ – హనుమకొండ కలెక్టర్‌గా నియామకం, జీడబ్ల్యూఎంసీ కమిషనర్‌గా అదనపు బాధ్యత.
    • ఖుష్బూ గుప్తా – మహబూబ్‌నగర్ కలెక్టర్‌గా నియామకం.
    • మంద మకరందు – జీహెచ్ఎంసీ రాజేంద్రనగర్ జోనల్ కమిషనర్.
    • ఫైజన్ అహ్మద్ – మెడ్చల్ మల్కాజిగిరి అదనపు కలెక్టర్.
    • శివేంద్ర ప్రతాప్ – హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ లిమిటెడ్ జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్.
    • Parmar Pinkeshkumar Lalitkumar – జీహెచ్ఎంసీ కుత్బుల్లాపూర్ జోనల్ కమిషనర్.
    • ఉమా శంకర్ ప్రసాద్ – వికారాబాద్ అదనపు కలెక్టర్.
    • జీవీ శ్యామ్ ప్రసాద్ లాల్ – నాగర్‌కర్నూల్ అదనపు కలెక్టర్
    • పి.చంద్రయ్య – మంచిర్యాల అదనపు కలెక్టర్
    • వైవీ గణేష్ – వరంగల్ అదనపు కలెక్టర్
    • అబ్దుల్ హమీద్ – సిద్ధిపేట అదనపు కలెక్టర్
    • బి.వెంకటేశ్వర్లు – నిర్మల్ అదనపు కలెక్టర్
    • ఎన్.కిమ్యా నాయక్ – వనపర్తి అదనపు కలెక్టర్
    • కె.విద్యాసాగర్ – ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ సెల్ అదనపు సీఈఓగా నియామకం
    • ఎం.సురేందర్ – ప్రజావాణి అదనపు నోడల్ అధికారిగా నియామకం

    మొత్తం 45 మంది అధికారులకు బదిలీలు/కొత్త బాధ్యతలు అప్పగిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

