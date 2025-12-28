Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    పేదలు నివసించడానికి జీ+2 విధానంలో హౌసింగ్ కాలనీ నిర్మిస్తాం : భట్టి విక్రమార్క

    మధిర పట్టణంలో పేదలు నివసించడానికి జీ+2 టవర్స్‌తో హౌసింగ్ కాలనీ నిర్మించబోతున్నట్టుగా డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క చెప్పారు. పట్టణాన్ని అభివృద్ధి చేయనున్నట్టుగా వెల్లడించారు.

    Published on: Dec 28, 2025 5:54 PM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    స్వాతంత్య్ర పోరాటం నుండి మధిరకు లోతైన చారిత్రక మూలాలు ఉన్నాయని తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క అన్నారు. పట్టణం అభివృద్ధిని వేగవంతం చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేశారు. మధిరలో కొత్త మున్సిపల్ కార్యాలయ భవనానికి శంకుస్థాపన చేసిన తర్వాత డిప్యూటీ సీఎం మాట్లాడారు. డిసెంబర్ 28వ తేదీ భారతదేశ స్వాతంత్ర్యం, ప్రజాస్వామ్యం, రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించడానికి 86 మంది నాయకులతో అఖిల భారత కాంగ్రెస్ ఏర్పాటు అయిన రోజు అని గుర్తుచేశారు.

    భట్టి విక్రమార్క
    భట్టి విక్రమార్క

    కొత్త మున్సిపల్ భవనం ప్రజా-ఆధారిత పాలనకు నిబద్ధతను సూచిస్తుందని భట్టి వ్యాఖ్యానించారు. డ్రైనేజీ, మౌలిక సదుపాయాలతో సహా అవసరమైన పౌర సేవలను సమర్థవంతంగా అందించడానికి హామీ ఇస్తుందని అన్నారు. ఈ కార్యాలయం మధిర పౌరుల సంక్షేమం పట్ల మా సిబ్బంది నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుందని పేర్కొన్నారు.

    మధిర నడిబొడ్డున పింగళి వెంకయ్య రూపొందించిన త్రివర్ణ పతాకాన్ని రహస్యంగా ఎగురవేయడం ద్వారా స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు సర్దార్ జమలాపురం కేశవరావు నిజాం ప్రభుత్వాన్ని ఎలా ధిక్కరించాడో గుర్తుచేశారు భట్టి విక్రమార్క. మధిర పట్టణానికి గొప్ప చరిత్ర ఉందని చెప్పారు. ఇక్కడ నుంచి ప్రాంతీయ స్వేచ్ఛా స్ఫూర్తిని రగిలించారన్నారు.

    మధిర భౌగోళిక పరిమితులు.. ఒక వైపు నది, మరోవైపు చెరువు కారణంగా విస్తరణ సమస్యను ఎదుర్కొంటోందని చెప్పారు. ప్రభుత్వం ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ప్రాజెక్టును ఆమోదించిందని, పెరుగుతున్న జనాభాకు అనుగుణంగా భూసేకరణకు అవసరమైన నిధులను కేటాయించిందని భట్టి స్పష్టం చేశారు. భూగర్భ డ్రైనేజీ ప్రాజెక్టులలో ఏదైనా నాణ్యత లేని పని జరిగితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని.., అధికారులు, కాంట్రాక్టర్లకు హెచ్చరిక జారీ చేశారు.

    భారీ వర్షాల సమయంలో చెట్లు కూలిపోవడం వల్ల తరచుగా విద్యుత్ అంతరాయాలు ఏర్పడకుండా నిరోధించడానికి, భూగర్భ కేబుల్ పనులు ప్రారంభించినట్టుగా ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి వెల్లడించారు. గ్రామీణ ఇందిరమ్మ గృహనిర్మాణ పద్ధతిని అనుసరించి పేదల కోసం G+2 టవర్స్‌తో హౌసింగ్ కాలనీ కోసం ప్రణాళికలను భట్టి ప్రకటించారు. భూమి పూజ త్వరలో జరగనుందన్నారు.

    అమరావతి నగరం, బందర్ ఓడరేవు, ప్రస్తుత రైల్వే లైన్‌కు సమీపంలో ఉన్న మధిర పట్టణం ద్వారా వాణిజ్య, రవాణా కనెక్టివిటీకి బలమైన అవకాశాలను మాట్లాడారు. ఇది పట్టణం భవిష్యత్తు అభివృద్ధికి మార్గం సుగమం చేస్తుందని అన్నారు. మధిర పట్టణం మన అందరిదీ అని భట్టి విక్రమార్క పేర్కొన్నారు.

    recommendedIcon
    News/Telangana/పేదలు నివసించడానికి జీ+2 విధానంలో హౌసింగ్ కాలనీ నిర్మిస్తాం : భట్టి విక్రమార్క
    News/Telangana/పేదలు నివసించడానికి జీ+2 విధానంలో హౌసింగ్ కాలనీ నిర్మిస్తాం : భట్టి విక్రమార్క
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes