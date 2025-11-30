Edit Profile
    హుస్నాబాద్‌ను ఉత్తర తెలంగాణ కోనసీమగా తయారుచేస్తాం : మంత్రి పొన్నం

    హుస్నాబాద్‌ను ఉత్తర తెలంగాణ కోనసీమగా తయారుచేసుకుంటామని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు. ఇందిరా మహిళా శక్తి పథకం ద్వారా మహిళలకు బస్సులు అందిస్తామన్నారు.

    Published on: Nov 30, 2025 7:40 PM IST
    By Anand Sai
    ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి డిసెంబర్ 3న హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గంలో పర్యటించనున్నారు. ఇది ఈ ప్రాంతానికి ఒక ముఖ్యమైన సందర్భం అని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు. పర్యటనను విజయవంతం చేయడానికి, హుస్నాబాద్‌లోని ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయంలో హుస్నాబాద్ పట్టణం, గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందిన ముఖ్య కాంగ్రెస్ నాయకులతో ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. అంతేకాదు హుస్నాబాద్‌లో జరిగే బహిరంగ సభకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరు కానున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సభా స్థలిని మంత్రి పొన్న పరిశీలించారు.

    మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్(ఫైల్ ఫొటో)
    మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్(ఫైల్ ఫొటో)

    ముఖ్యమంత్రి అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేస్తారని పొన్నం వెల్లడించారు. తరువాత పట్టణంలో జరిగే బహిరంగ సభలో ప్రసంగిస్తారని చెప్పారు. ముఖ్యమంత్రి పర్యటన హుస్నాబాద్ అభివృద్ధిని వేగవంతం చేస్తుందని, ఈ పర్యటనకు ఆహ్వాన పత్రాలను ప్రతి ఇంటికి స్వయంగా అందజేయాలని నాయకులను కోరారు.

    బహిరంగ సభకు అవసరమైన ఏర్పాట్లకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, మౌలిక సదుపాయాలు, వేదిక ఏర్పాటు, భద్రత, తాగునీటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయని మంత్రి చెప్పారు. ప్రజా సమీకరణ కోసం రవాణా ఏర్పాట్లు చేయాలని, రాబోయే అన్ని గ్రామాలలో సర్పంచ్ ఎన్నికలలో క్లీన్ స్వీప్ చేయడానికి సమిష్టిగా పనిచేయాలని కాంగ్రెస్ నాయకులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.

    ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులను ప్రభాకర్ సమీక్షించారు. హుస్నాబాద్ గ్రామాల్లోని అనేక సమస్యలు పరిష్కారమవుతున్నాయని ఆయన గుర్తించారు. రోడ్డు, డ్రైనేజీ పనులు, గ్రామ పంచాయతీ భవనాలు, అంగన్‌వాడీ నిర్మాణాలలో సాధించిన పురోగతిని ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు. నియోజకవర్గంలో పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి జరుగుతోందన్నారు.

    చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న గౌరవవెల్లి ప్రాజెక్టు ముందుకు సాగుతోందని, అడ్డంకులు తొలగిపోతున్నాయని, ఈ ప్రాంతంలో వ్యవసాయ వృద్ధికి తోడ్పడే కాలువ పనులు పూర్తయ్యే దశలో ఉన్నాయన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన సందర్భంగా ఇందిరా మహిళా శక్తి పథకం ద్వారా మహిళా సంఘాలకు బస్సులు ఇస్తామన్నారు. విద్యార్థులకు సైకిళ్లు పంపిణీ చేయనున్నట్టుగా తెలిపారు.

    'హైదరాబాద్ టూ హుస్నాబాద్ ఎక్స్‌ప్రెస్ బస్సులు ప్రారంభిస్తాం. హుస్నాబాద్‌లో రింగురోడ్డు, కబడ్డీ అకాడమీ, తాగునీటి సౌకర్యం, స్టేడియం అభివృద్ధి, డిగ్రీ కాలేజీ సమీపంలోని స్థలంలో పార్క్, మార్కెట్‌యార్డ్, కాటన్ మార్కెట్ అభివృద్ధి చేయాలని ముఖ్యమంత్రిని కోరుతాం. హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గాన్ని ఉత్తర తెలంగాణ కోనసీమగా తయారుచేస్తాం.' అని పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు.

    News/Telangana/హుస్నాబాద్‌ను ఉత్తర తెలంగాణ కోనసీమగా తయారుచేస్తాం : మంత్రి పొన్నం
