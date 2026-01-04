Edit Profile
    వెదర్ అప్డేట్స్ : తెలంగాణలో మళ్లీ చలి పెరిగే అవకాశం - అంచనాలు ఇలా...!

    రాష్ట్రంలో చలి తీవ్రత కొనసాగుతోంది. గడిచిన వారం రోజులుగా కొంత మేర తగ్గినప్పటికీ… మళ్లీ చలి తీవ్రత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈనెల 12వ తేదీ వరకు చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే సూచనలున్నాయి.

    Published on: Jan 04, 2026 1:17 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    డిసెంబర్ వరకు చలి తీవ్రతతో ప్రజలంతా గజగజ వణికిపోయారు. ఉదయం, రాత్రి వేళలో బయటికి వెళ్లలేని పరిస్థితులు ఉండేవి. ముఖ్యంగా పొగమంచు పరిస్థితులతో ఇబ్బందికర పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. ముఖ్యంగా వృద్ధులు చాలా ఇబ్బందిపడ్డారు. అయితే గడిచిన నాలుగైదు రోజులుగా వాతావరణంలో మార్పులు ఉన్నాయి. చలి తీవ్రత క్రమంగా తగ్గిపోయిన పరిస్థితులు కనిపించాయి. హైదరాబాద్ శివారు, ఏజెన్సీ ప్రాంతాలు మినహాయిస్తే చాలా ఏరియాల్లో చలి తీవ్రత తగ్గింది.

    పెరగనున్న చలి తీవ్రత...!
    పెరగనున్న చలి తీవ్రత...!

    చలి పెరిగే అవకాశం…!

    తెలంగాణ వెదర్ మ్యాన్ రిపోర్ట్ ప్రకారం… రాష్ట్రంలో మళ్లీ చలి పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈనెల 5వ తేదీ నుంచి 12వ తేదీ వరకు మళ్లీ చలి గాలుల తీవ్రత ఉంటుంది. పొగమంచు పరిస్థితులు ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతాయి.

    హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం రిపోర్ట్ ప్రకారం... రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణలో అక్కడకక్కడ పొగమంచు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఎలాంటి హెచ్చరికలు లేవు. మిగతా రోజుల్లో పూర్తిగా పొడి వాతావరణం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.

    హైదరాబాద్ లో ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. ఉదయం లేదా రాత్రి వేళల్లో పొగమంచుతో కూడిన పరిస్థితులుంటాయి. ఉపరితల గాలులు తూర్పు ఆగ్నేయం దిశలో గంటకు 4- 6 కిమీ వేగంతో వీచే అవకాశం ఉంటుంది.

