Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఏపీ, తెలంగాణలలో మరింత చలి.. వాతావరణ హెచ్చరికలు జారీ

    తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరికొన్ని రోజులు ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖం పట్టనున్నాయి. ఈ మేరకు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

    Published on: Jan 01, 2026 7:44 AM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చలి తీవ్రత పెరిగింది, చలి గాలుల కారణంగా జనాలు తగ్గుముఖంపట్టిన ఉష్ణోగ్రతలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో థర్మామీటర్లు సింగిల్ డిజిట్‌కు పడిపోయినందున చాలా మంది బయటకు వెళ్లడానికి భయపడుతున్నారు. వివిధ ప్రాంతాలలో చలిగాలుల పరిస్థితులు అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. దీనిపై వాతావరణ శాఖ వాతావరణ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. కొన్ని ప్రాంతాలలో చలి పరిస్థితులు తీవ్రమవుతాయని, మరికొన్ని ప్రాంతాలలో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని సూచించింది.

    ఏపీ, తెలంగాణ వెదర్ న్యూస్
    ఏపీ, తెలంగాణ వెదర్ న్యూస్

    ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ సూచన

    ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం మీదుగా దిగువ ట్రోపో ఆవరణంలో ప్రస్తుతం ఉత్తరం నుండి ఈశాన్య దిశలో గాలులు వీస్తున్నాయని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం నివేదించింది. రాబోయే మూడు రోజుల సూచన చెప్పింది. ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాంలో గురు, శుక్రవారాల్లో పొడి వాతావరణం ఉంటుందని అంచనా.

    దక్షిణ తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గురువారం ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని, శుక్రవారం పొడి పరిస్థితులు ఉంటాయని అంచనా. దక్షిణ కోస్తా మాదిరిగానే రాయలసీమలో కూడా గురువారం కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. శుక్రవారం పొడి వాతావరణం ఉండే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

    రాబోయే మూడు రోజుల్లో కోస్తాంధ్ర, యానాం, రాయలసీమ అంతటా కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలలో గణనీయమైన మార్పు ఉండదని గమనించడం ముఖ్యం. అయితే తరువాతి కొన్ని ప్రాంతాలలో ఉష్ణోగ్రతలు 2-3 డిగ్రీల సెల్సియస్ తగ్గవచ్చు.

    తెలంగాణ వాతావరణం అప్డేట్

    హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకారం, తెలంగాణలో దిగువ స్థాయి గాలులు ప్రధానంగా తూర్పు, ఆగ్నేయం నుండి వీస్తున్నాయి. రాబోయే మూడు రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత తగ్గుముఖం పడతాయని, గురువారం, శుక్రవారం పొడి వాతావరణం ఉంటుందని అంచనా.

    రాబోయే రెండు రోజుల్లో రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 3 నుండి 5 డిగ్రీల మధ్య తగ్గవచ్చు. ఈరోజు తెలంగాణలోని కొన్ని ఉత్తర, పశ్చిమ జిల్లాల గుండా చల్లని గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. దీంతో చల్లదనం పెరుగుతుంది.

    recommendedIcon
    News/Andhra Pradesh/ఏపీ, తెలంగాణలలో మరింత చలి.. వాతావరణ హెచ్చరికలు జారీ
    News/Andhra Pradesh/ఏపీ, తెలంగాణలలో మరింత చలి.. వాతావరణ హెచ్చరికలు జారీ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes