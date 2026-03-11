వాట్సాప్లో క్యాస్ట్, ఇన్కమ్, బర్త్ సర్టిఫికేట్లు.. కానీ అప్లై చేస్తే మరో చోటికి!
whatsapp meeseva number : తెలంగాణ ప్రజలకు ప్రభుత్వం వాట్సాప్ ద్వారా పలు సేవలను అందిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. చాలా సర్టిఫికేట్లు ఇంట్లో నుంచే అప్లై చేసుకోవచ్చు. హైదరాబాద్ వాసులు సైతం వాట్సాప్ ద్వారా మీ సేవా సర్వీసులు పొందవచ్చు.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం మీ సేవ సర్వీసెస్ ఆన్ వాట్సాప్ ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. ధృవీకరణ తర్వాత పౌరులు చాలా రకాల సేవలు పొందవచ్చు. మీసేవా వాట్సాప్ సర్వీసెస్ పౌరులకు సరళమైన చాట్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా ప్రభుత్వ సేవలను పొందేలా చేస్తుంది. తెలంగాణ అంతటా పౌరుల మొబైల్ ఫోన్లకు ప్రభుత్వ సేవలను తీసుకురావడంపై చాలా ప్రశంసలు వచ్చాయి.
వాట్సాప్లోనే కులం, ఆదాయం, నివాసం, బర్త్, డెత్, సర్టిఫికేట్లు అప్లై చేసుకోవచ్చు. సుమారు 580 సేవలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాట్సాప్ ద్వారా అందిస్తోంది. వాట్సాప్ సేవల ద్వారా రోజులతరబడి వేచి చూడాల్సిన అవసరం లేకుండా పోతుంది. మీ సేవ కేంద్రాల చుట్టూ తిరగాల్సిన పని కూడా లేదు. ఇంట్లో కూర్చొని కావాల్సిన సర్వీస్ అప్లై చేయవచ్చు.
వాట్సాప్ సౌకర్యం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 5,000 మీసేవా సేవా కేంద్రాల నెట్వర్క్కు కనెక్ట్ చేసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. హాల్ టిక్కెట్లు, వాతావరణ సమాచారం, ప్రభుత్వ హెచ్చరికల నుండి బస్సు టిక్కెట్ల బుకింగ్ వరకు, భవిష్యత్తులో అనేక సేవలు దీనికి యాడ్ చేసే అవకాశం ఉంది.
అయితే ఈ వాట్సాప్ మీ సేవ హైదరాబాద్ ప్రజలకు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇకపై కాస్ట్, ఇన్కమ్, రెసిడెన్స్, బర్త్, డెత్ వంటి సర్టిఫికెట్ల కోసం మీసేవా కేంద్రాల వద్ద లైన్లలో నిలబడాల్సిన అవసరం లేదు. వాట్సాప్ ద్వారానే అప్లై చేసుకునే సౌకర్యం అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఎలా అప్లై చేయాలి.
- 8096958096 నంబర్ను సేవ్ చేసుకోవాలి.
- వాట్సాప్లో “Hi” అని మెసేజ్ పంపండి.
- వెంటనే అందుబాటులో ఉన్న సేవల జాబితా వస్తుంది.
- ఆధార్ ఆధారిత ధ్రువీకరణ చేయాలి.
- అవసరమైన పత్రాలను, స్కాన్ చేసిన ప్రతులను నేరుగా వాట్సప్లోనే అప్లోడ్ చేయవచ్చు.
- అక్కడి నుంచే మీకు అవసరమైన సర్టిఫికెట్కు అప్లై చేయవచ్చు.
- సుమారు 7 రోజుల్లో సర్టిఫికెట్ ప్రాసెస్ అవుతుంది.
సమ్మర్ తర్వాత కాలేజీ అడ్మిషన్లు తీసుకునే విద్యార్థులకు ఈ సర్వీస్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. వాట్సాప్ నంబర్ 80969 58096 కు 'హాయ్' పంపడం ద్వారా ఈ సేవను యాక్సెస్ చేయవచ్చు. వినియోగదారులు జనన, మరణ, కులం వంటి సర్టిఫికెట్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. విద్యుత్, వాటర్ అలాగే ఆస్తి పన్ను వంటి యుటిలిటీలకు చెల్లింపులు చేయవచ్చు. పోలీసు చలాన్ చెల్లింపులను చెల్లించవచ్చు, దరఖాస్తులను ట్రాక్ చేయవచ్చు. జారీ చేసిన పత్రాలను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
అయితే ఇంత వరకు బాగానే ఉన్నా.. క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం పలు సమస్యలు కూడా ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. సర్టిఫికేట్ కోసం ఒక చోట అప్లై చేస్తే మరో చోటికి వెళ్తుందని వినియోగదారులు చెబుతున్నారు. పెద్దపల్లి జిల్లా ఓదెల మండలానికి చెందిన శిరీష అనే మహిళ వాట్సాప్ ద్వారా ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఇటీవల అప్లై చేశారు. కానీ అది వేరే మండలానికి వెళ్లింది.
'వాట్సాప్ ద్వారా నేను ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ అప్లై చేశాను. పెద్దపల్లి జిల్లా ఓదెల మండలానికి సంబందించి అప్లై చేస్తే అది రామగుండం దగ్గరలోని అంతర్గాం వెళ్లింది. అక్కడి నుంచి కాల్ చేసి మాట్లాడారు. వాట్సాప్ ద్వారా తప్పుగా చూపిస్తుందని, మీ సేవా కేంద్రానికి వెళ్లి అప్లై చేసుకోవాలని సలహా ఇచ్చారు.' అని శిరీష వెల్లడించారు.