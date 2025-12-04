కోతుల సమస్య ఏ శాఖ కిందకు వస్తుంది? లోక్సభలో చర్చించిన ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి
ఇటీవలి కాలంలో కోతుల సమస్య ఎక్కువైపోయింది. అయితే దీని గురించి ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి లోక్సభలో ప్రస్తావించారు.
తెలంగాణలో ప్రస్తుతం కోతుల సమస్య గురించి ఎక్కువగా చర్చ జరుగుతోంది. చాలా గ్రామాల్లో సర్పంచ్ని గెలిపించాలంటే ఈ సమస్యను తీర్చాలని జనాలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పట్టణాల్లోనూ కోతుల బెడద ఎక్కువగానే ఉంది. హైదరాబాద్ సిటీలోనూ కోతుల సమస్య బాగా ఉంది. తాజాగా ఈ సమస్యను చేవెళ్ల ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి పార్లమెంటులో ప్రస్తావించారు. లోక్సభ జీరో అవర్లో మాట్లాడారు.
తెలంగాణతోపాటుగా దేశంలో అనేక రాష్ట్రాల్లో కోతుల సమస్య ఉందని ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వర్రెడ్డి చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సమస్య తమ శాఖ కిందకు రాదని ప్రభుత్వ శాఖలు తప్పించుకుంటున్నాయని చెప్పారు. కోతుల సమస్య ఏ శాఖ కిందకు వస్తుందో చెప్పాలని అడిగారు.
'కోతుల సమస్యతో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. పెద్ద మెుత్తం వానరాలు పంటలను పాడు చేస్తున్నాయి. ఈ సమస్యను నివారించేందుకు జాతీయ స్థాయిలో కార్యక్రమం చేపట్టాలి. ఈ సమస్య తమ శాఖ కిందకు రాదని ప్రభుత్వ శాఖలు తప్పించుకుంటున్నాయి. ఏ శాఖ కిందకు వస్తుందో చెప్పాలి.' అని ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు.
కోతుల సమస్య చాలా చిన్న విషయంగా అనిపిస్తుందని, అందరూ నవ్వుతారని కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి చెప్పారు. కానీ ఇది పెద్ద సమస్య అని, తెలంగాణ మాత్రమే కాదని దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయన్నారు. కోతుల విషయంలో నోడల్ ఏజెన్సీ అవసరం అని ఎంపీ అన్నారు. సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో కూడా కోతుల సమస్య ఎజెండాగా మారిందని గుర్తు చేశారు. దేశ రాజధానిలో సైతం కోతుల సమస్య ఉందని పేర్కొన్నారు.
తెలంగాణలో కోతుల సమస్య విపరీతంగా ఉంది. కొన్ని గ్రామాల్లో తాము సర్పంచ్ను గెలిపించాలంటే కోతుల సమస్యను తీర్చాలని జనాలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కోతుల బెడద నుంచి విముక్తి కలిగించిన వారికే తమ ఓటు అని పక్కాగా చెబుతున్నారు. మరోవైపు సర్పంచ్ అభ్యర్థులు సైతం గ్రామాల్లో కోతుల సమస్యను తగ్గించేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. కొండముచ్చు మాస్కులను తెప్పించి ఊర్లలో కోతులను భయపెట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
కేవలం గ్రామాల్లోనే కాదు.. హైదరాబాద్లాంటి నగరాల్లోనూ కోతుల సమస్య విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో కోతులు ఉన్న దగ్గర నుంచి ఒంటరిగా వెళ్లాలి అంటే జనాలు భయపడుతున్నారు. కొన్ని చోట్ల దాడులు చేసిన ఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ చుట్టుపక్కల కోతులు గుంపులు గుంపులుగా తిరుగుతున్నాయి.